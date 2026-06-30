Megvannak az első eredmények, így vizsgáztak a nyolcadikosok

A nyolcadikosok 79 százaléka ért el legalább 5-ös átlagot az országos képességfelmérő vizsgákon – tájékoztatott kedden az oktatási minisztérium.

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A közlemény szerint a felmérőre beiratkozott 148 268 nyolcadikos közül 143 251 diák vett részt mindhárom vizsgán, ami 96,6 százalékos részvételi arányt jelent.

Legalább 5-ös átlagot 113 192 tanuló ért el. Hét diáknak sikerült 10-es átlaggal zárnia a felmérőt.

Román nyelv és irodalomból 117 538 nyolcadikos, vagyis a vizsgázók 81,8 százaléka kapott legalább 5-ös jegyet. Ebből a tantárgyból 398-an értek el 10-est.

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Matematikából 106 505 diák, a vizsgázók 74,3 százaléka kapott legalább 5-öst, 102-en pedig 10-es osztályzatot.

Anyanyelv és irodalomból 7980 tanuló, vagyis a vizsgázók 90,3 százaléka ért el legalább 5-öst; közülük 86-an kaptak 10-est.

Csalás vagy csalási kísérlet miatt nyolc tanulót kizártak a vizsgákról, dolgozatukat 1-esre értékelték.

Az eredményeket a személyes adatok védelmére vonatkozó előírásoknak megfelelően a vizsgázóknak kiosztott egyedi kódok alapján tették közzé.

A dolgozatok megtekintésére és az óvások benyújtására szerdán 14 és 18 óra között, valamint csütörtökön és pénteken lesz lehetőség. A végleges eredményeket július 8-án, szerdán teszik közzé – írja az Agerpres.