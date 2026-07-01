Íme a klímaváltozás egyik jele: Háromszéken négy egymást követő napon vörös kód

Rekord született: még nem fordult elő eddig az, hogy Kovászna megyében négy egymást követő napon vörös kódú, azaz a legmagasabb fokozatú riasztást adjanak ki a hőség miatt.

Bodor Tünde 2026. július 01., 07:292026. július 01., 07:29

A jelenlegi kánikula precedenst teremtett Kovászna megyében: mióta a Készenléti Felügyelőség (ISU), illetve a Meteorológiai Szolgálat különböző kódokkal ellátott riasztásokat ad ki a rendkívüli időjárási jelenségek közeledtével, még nem fordult elő, hogy Háromszéken négy egymást követő napon vörös kódú, azaz a legmagasabb fokozatú riasztást adjanak ki a hőség miatt.

A jelenség egyértelműen a klímaváltozásnak tulajdonítható

– hangzott el Ráduly Istvánnak, Kovászna megye prefektusának keddi sajtótájékoztatóján. Medvék mindenütt: szóban, képen, a valóságban A hosszan tartó melegnél nem kevésbé abnormális jelenség a medvék egyre gyakoribbá váló jelenléte az emberek környezetében. Ráduly István elmondta, minden lehetséges alkalmat megragad, hogy az illetékesek figyelmét felhívja a régiónkra jellemző medveveszélyre. Hirdetés A Bálványos Hotel Resort is folyamodvánnyal fordult a prefektusi hivatalhoz, hogy megoldást keressen arra, hogyan lehet megszüntetni a szállodánál fennálló vészhelyzetet, ugyanis

a szálloda parkolójában és közvetlen közelében rendszeresen sétál egy hárombocsos medve.

Az intézménybe eljuttatott videófelvételt a prefektus elküldte a belügyminisztériumnak és a Környezetvédelmi, Vízgazdálkodási és Erdészeti Minisztériumnak.

Minden lehetséges alkalommal igyekszik felhívni az illetékesek figyelmét a medvék miatt egyre tarthatatlanabb helyzetre - mondta a prefektus Fotó: Tuchiluș Alex

A kormánymegbízott ugyanakkor üdvözölte az alkotmánybíróság azon döntését, hogy elutasította az államelnök óvását a beavatkozási és megelőzési célú medvekvóta növelését célzó törvénnyel szemben. A becslések szerint

Kovászna megyében mintegy 2200 barnamedve él,

miközben a régió természeti adottságai alapján az optimális állomány hozzávetőlegesen 600 lenne. Eközben a közbeszéddel ellentétben nem csökkent, hanem mintegy 10 ezer hektárral nőtt az erdős terület a megyében, elsősorban a beerdősödött legelők miatt, közölte Ráduly. Kovászna megyében idén a mai napig összesen 16 medvét lőttek ki. Nem spórol az állam a közalkalmazottakon A Kovászna Megyei Törvényszék azzal teremtett különös helyzetet, hogy felfüggesztette annak a 2026. március 12-én kiadott prefektusi rendeletnek a végrehajtását, amelynek értelmében szűkíteni kellett az önkormányzati alkalmazottak létszámát. A prefektúra megfellebbezte a döntést, és a Brassói Táblabíróság múlt csütörtöki ítélete szerint meg is nyerte az ügyet. Ezzel együtt

a megyében nem kellett elbocsátani senkit,

mert a kormány által előírt 30 százalékos leépítést a szervezeti struktúrában meglévő, de be nem töltött állások felszámolásával meg lehetett oldani. Az ország más megyéiben azonban voltak leépítések.