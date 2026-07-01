Íme a klímaváltozás egyik jele: Háromszéken négy egymást követő napon vörös kód

Fotó: Tuchiluș Alex
Rekord született: még nem fordult elő eddig az, hogy Kovászna megyében négy egymást követő napon vörös kódú, azaz a legmagasabb fokozatú riasztást adjanak ki a hőség miatt.
A jelenlegi kánikula precedenst teremtett Kovászna megyében: mióta a Készenléti Felügyelőség (ISU), illetve a Meteorológiai Szolgálat különböző kódokkal ellátott riasztásokat ad ki a rendkívüli időjárási jelenségek közeledtével, még nem fordult elő, hogy Háromszéken négy egymást követő napon vörös kódú, azaz a legmagasabb fokozatú riasztást adjanak ki a hőség miatt.
– hangzott el Ráduly Istvánnak, Kovászna megye prefektusának keddi sajtótájékoztatóján.
A hosszan tartó melegnél nem kevésbé abnormális jelenség a medvék egyre gyakoribbá váló jelenléte az emberek környezetében. Ráduly István elmondta, minden lehetséges alkalmat megragad, hogy az illetékesek figyelmét felhívja a régiónkra jellemző medveveszélyre.
A Bálványos Hotel Resort is folyamodvánnyal fordult a prefektusi hivatalhoz, hogy megoldást keressen arra, hogyan lehet megszüntetni a szállodánál fennálló vészhelyzetet, ugyanis
Az intézménybe eljuttatott videófelvételt a prefektus elküldte a belügyminisztériumnak és a Környezetvédelmi, Vízgazdálkodási és Erdészeti Minisztériumnak.
Minden lehetséges alkalommal igyekszik felhívni az illetékesek figyelmét a medvék miatt egyre tarthatatlanabb helyzetre - mondta a prefektus
Fotó: Tuchiluș Alex
A kormánymegbízott ugyanakkor üdvözölte az alkotmánybíróság azon döntését, hogy elutasította az államelnök óvását a beavatkozási és megelőzési célú medvekvóta növelését célzó törvénnyel szemben. A becslések szerint
miközben a régió természeti adottságai alapján az optimális állomány hozzávetőlegesen 600 lenne.
Eközben a közbeszéddel ellentétben nem csökkent, hanem mintegy 10 ezer hektárral nőtt az erdős terület a megyében, elsősorban a beerdősödött legelők miatt, közölte Ráduly. Kovászna megyében idén a mai napig összesen 16 medvét lőttek ki.
A Kovászna Megyei Törvényszék azzal teremtett különös helyzetet, hogy felfüggesztette annak a 2026. március 12-én kiadott prefektusi rendeletnek a végrehajtását, amelynek értelmében szűkíteni kellett az önkormányzati alkalmazottak létszámát.
A prefektúra megfellebbezte a döntést, és a Brassói Táblabíróság múlt csütörtöki ítélete szerint meg is nyerte az ügyet. Ezzel együtt
mert a kormány által előírt 30 százalékos leépítést a szervezeti struktúrában meglévő, de be nem töltött állások felszámolásával meg lehetett oldani. Az ország más megyéiben azonban voltak leépítések.
Július 6-án 10 órától a Nép Ügyvédje Brassói Területi Irodájának munkatársai ügyfélfogadást tartanak a Kovászna Megyei Prefektusi Hivatalban. Az érdeklődők személyesen vagy telefonon jelentkezhetnek a 0267-315444-es, illetve a Brassói Területi Iroda 0268-471100-as telefonszámán. Az eljárás díjmentes, és biztosított az anyanyelv használatának lehetősége. Az 1997-ből származó 35. számú törvény értelmében a Nép Ügyvédje kivizsgálja azokat az eseteket, amikor a közigazgatási hatóságok vagy állami vállalatok megsértették az állampolgárok jogait és szabadságait.
A minimálbér emelkedése miatt július elsejétől 202,5 lejről 216,25 lejre nő a bírságpont értéke – tájékoztatott kedden a közlekedésrendészet.
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A Románok Egyesüléséért Szövetség (AUR) elnöke, George Simion kedden felszólította az államfőt, hogy ezen a héten bízzon meg valakit kormányalakítással, és bejelentette, hogy kezdeményezi Nicușor Dan felfüggesztését.
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Közönségének alig 9 százaléka középiskolás korú – ezért alapvető cél lesz a jövőben, hogy nyisson a fiatalok felé a gyergyószentmiklósi Figura Stúdió Színház.
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