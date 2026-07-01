Rovatok
MédiaTár
Szolgáltatások
Médiatér alkalmazás
App Store Google Play
Rádió GaGa alkalmazás
App Store Google Play
Hirdetés
Hirdetés

Erdély határán van telke az államfőnek – közzétette vagyonnyilatkozatát Nicușor Dan

• Fotó: Székelyhon

Fotó: Székelyhon

Megosztás Facebookon Küldés Facebook Messengeren Küldés WhatsAppon Küldés Emailben

Közzétette kedden este a vagyonnyilatkozatát Nicușor Dan államfő.

Székelyhon

2026. július 01., 09:532026. július 01., 09:53

2026. július 01., 10:042026. július 01., 10:04

Az elnöki hivatal honlapján megtalálható dokumentum szerint

az elnöknek van egy 7460 négyzetméteres telke Brassó megyében, Predeálon,

amelyet 2007-ben vásárolt, és egy 1986-ban gyártott Citroen márkájú autóval is rendelkezik.

Az elnöknek ugyanakkor 1 285 213,44 leje és 167,28 eurója van letétben különböző bankoknál.

Hirdetés

Nicușor Dan a vagyonnyilatkozata szerint 20 ezer euró kölcsönt adott egy magánszemélynek, Gabriel Istraténak.

Emellett tartozásai is vannak az államfőnek.

  • A banktól felvett százezer eurós hitelének törlesztése 2032-ben jár le,

  • emellett összesen 52 ezer eurós kölcsönt kell visszafizetnie 2028-ig két magánszemélynek.

Vagyonnyilatkozatában az államfő felsorolja azokat a személyeket is, akik adományokkal támogatták a 2025-ös elnökválasztási kampányát. A legnagyobb összegeket, 810 ezer lej értékben, Florin és Roxana Talpeș, valamint Dan-Constantin Ostahie adományozta. Sok adományozó névtelenül járult hozzá Nicușor Dan választási sikeréhez – írja az Agerpres hírügynökség a közzétett vagyonnyilatkozat alapján.

Belföld
Megosztás Facebookon Küldés Facebook Messengeren Küldés WhatsAppon Küldés Emailben
Hirdetés
szóljon hozzá! Hozzászólások
Hirdetés
Hirdetés

Rádió GaGa

Rádió Csíkszék

Rádió Gyergyószék

Rádió Háromszék

Rádió Marosszék

Rádió Udvarhelyszék

Rádió GaGa

Rádió Csíkszék

Rádió Gyergyószék

Rádió Háromszék

Rádió Marosszék

Rádió Udvarhelyszék
Hirdetés

Ezek is érdekelhetik

Szétzúzta a vihar a Tatár-dombi kápolnát
Mobilkórházzal mentek az áldozatok kimentésére egy nagyszabású rendőrségi ügyben
Megismertük az első forduló programját, egymás után játszik a Sepsi OSK és az FK Csíkszereda
Fogyatékkal élőket kihasználó „horrorotthonokra” csaptak le Bihar megyében
Megvan a hokiválogatott kerete, ismertek az ellenfelek a brassói EYOF-ra
Molnár Attila: Jól vagyok, de egy részem meghalt
Szétzúzta a vihar a Tatár-dombi kápolnát
Székelyhon

Szétzúzta a vihar a Tatár-dombi kápolnát
Mobilkórházzal mentek az áldozatok kimentésére egy nagyszabású rendőrségi ügyben
Székelyhon

Mobilkórházzal mentek az áldozatok kimentésére egy nagyszabású rendőrségi ügyben
Megismertük az első forduló programját, egymás után játszik a Sepsi OSK és az FK Csíkszereda
Székely Sport

Megismertük az első forduló programját, egymás után játszik a Sepsi OSK és az FK Csíkszereda
Fogyatékkal élőket kihasználó „horrorotthonokra” csaptak le Bihar megyében
Krónika

Fogyatékkal élőket kihasználó „horrorotthonokra” csaptak le Bihar megyében
Megvan a hokiválogatott kerete, ismertek az ellenfelek a brassói EYOF-ra
Székely Sport

Megvan a hokiválogatott kerete, ismertek az ellenfelek a brassói EYOF-ra
Molnár Attila: Jól vagyok, de egy részem meghalt
Nőileg

Molnár Attila: Jól vagyok, de egy részem meghalt
Hirdetés

A rovat további cikkei

2026. július 01., szerda

Ma tartják a kánikula miatt elhalasztott érettségi vizsgát

A szaknak megfelelő kötelező tantárgy (matematika vagy történelem) írásbeli vizsgájával folytatódik szerdán az érettségi.

Ma tartják a kánikula miatt elhalasztott érettségi vizsgát
Ma tartják a kánikula miatt elhalasztott érettségi vizsgát
2026. július 01., szerda

Ma tartják a kánikula miatt elhalasztott érettségi vizsgát
Hirdetés
2026. július 01., szerda

Előrejelzés júliusra: jöjjön, aminek jönnie kell, de jobb, ha tudjuk előre

Az időjárás a következő négy hétben is többnyire a kánikula jegyeit fogja megtartani, miközben az ország nagy részén jelentős csapadékhiány várható az Országos Meteorológiai Szolgálat négyhetes előrejelzése szerint.

Előrejelzés júliusra: jöjjön, aminek jönnie kell, de jobb, ha tudjuk előre
Előrejelzés júliusra: jöjjön, aminek jönnie kell, de jobb, ha tudjuk előre
2026. július 01., szerda

Előrejelzés júliusra: jöjjön, aminek jönnie kell, de jobb, ha tudjuk előre
2026. július 01., szerda

Két fontos változás mától a sofőröknek

A minimálbér emelkedése miatt július elsejétől 202,5 lejről 216,25 lejre nő a bírságpont értéke – tájékoztatott kedden a közlekedésrendészet.

Két fontos változás mától a sofőröknek
Két fontos változás mától a sofőröknek
2026. július 01., szerda

Két fontos változás mától a sofőröknek
2026. július 01., szerda

Íme a klímaváltozás egyik jele: Háromszéken négy egymást követő napon vörös kód

Rekord született: még nem fordult elő eddig az, hogy Kovászna megyében négy egymást követő napon vörös kódú, azaz a legmagasabb fokozatú riasztást adjanak ki a hőség miatt.

Íme a klímaváltozás egyik jele: Háromszéken négy egymást követő napon vörös kód
Íme a klímaváltozás egyik jele: Háromszéken négy egymást követő napon vörös kód
2026. július 01., szerda

Íme a klímaváltozás egyik jele: Háromszéken négy egymást követő napon vörös kód
Hirdetés
2026. június 30., kedd

Medvét láttak Szécsenyben és Csíksomlyón

Medve jelenléte miatt figyelmeztették Ro-Alert üzenetben a csíkszeredaiakat kedd este.

Medvét láttak Szécsenyben és Csíksomlyón
Medvét láttak Szécsenyben és Csíksomlyón
2026. június 30., kedd

Medvét láttak Szécsenyben és Csíksomlyón
2026. június 30., kedd

Az erdőben kikötött, a hőségben sorsára hagyott kutyát mentettek a kézdivásárhelyi állatvédők

Súlyos kutyabántalmazási ügyről tájékoztatta a nyilvánosságot közösségi oldalán Forró Béla, a kézdivásárhelyi Benji Állatvédő Egyesület elnöke. Ez az eset mégis egyike a szerencsésebben végződőknek.

Az erdőben kikötött, a hőségben sorsára hagyott kutyát mentettek a kézdivásárhelyi állatvédők
Az erdőben kikötött, a hőségben sorsára hagyott kutyát mentettek a kézdivásárhelyi állatvédők
2026. június 30., kedd

Az erdőben kikötött, a hőségben sorsára hagyott kutyát mentettek a kézdivásárhelyi állatvédők
2026. június 30., kedd

Megvannak az első eredmények, így vizsgáztak a nyolcadikosok

A nyolcadikosok 79 százaléka ért el legalább 5-ös átlagot az országos képességfelmérő vizsgákon – tájékoztatott kedden az oktatási minisztérium.

Megvannak az első eredmények, így vizsgáztak a nyolcadikosok
Megvannak az első eredmények, így vizsgáztak a nyolcadikosok
2026. június 30., kedd

Megvannak az első eredmények, így vizsgáztak a nyolcadikosok
Hirdetés
2026. június 30., kedd

Kezdeményezi az AUR Nicușor Dan felfüggesztését

A Románok Egyesüléséért Szövetség (AUR) elnöke, George Simion kedden felszólította az államfőt, hogy ezen a héten bízzon meg valakit kormányalakítással, és bejelentette, hogy kezdeményezi Nicușor Dan felfüggesztését.

Kezdeményezi az AUR Nicușor Dan felfüggesztését
Kezdeményezi az AUR Nicușor Dan felfüggesztését
2026. június 30., kedd

Kezdeményezi az AUR Nicușor Dan felfüggesztését
2026. június 30., kedd

Vörös viharriasztást adtak ki Maros és Hargita megye több településére, RO-Alert üzeneteket is kiküldtek

Újabb vörös jelzésű időjárási riasztást adtak ki kedden délután Maros és Hargita megye több településére. A heves viharok, a nagyméretű jégeső és a felhőszakadások veszélye miatt a hatóságok mindkét megyében RO-Alert riasztást is küldtek.

Vörös viharriasztást adtak ki Maros és Hargita megye több településére, RO-Alert üzeneteket is kiküldtek
Vörös viharriasztást adtak ki Maros és Hargita megye több településére, RO-Alert üzeneteket is kiküldtek
2026. június 30., kedd

Vörös viharriasztást adtak ki Maros és Hargita megye több településére, RO-Alert üzeneteket is kiküldtek
2026. június 30., kedd

Nicușor Dan: el kellene kerülni az előre hozott választások forgatókönyvét

Nicușor Dan kedden kijelentette, hogy fennáll az előre hozott választások lehetősége, de szerinte ezt a forgatókönyvet el kellene kerülni, mert nem hozna jelentős változást a politikai erőviszonyokban, és fenntartaná a jelenlegi patthelyzetet.

Nicușor Dan: el kellene kerülni az előre hozott választások forgatókönyvét
Nicușor Dan: el kellene kerülni az előre hozott választások forgatókönyvét
2026. június 30., kedd

Nicușor Dan: el kellene kerülni az előre hozott választások forgatókönyvét
Hirdetés
Hasznos
Médiatér
Médiatér alkalmazás
App Store Google Play
Rádió GaGa alkalmazás
App Store Google Play

Kapcsolat
Támogató szervezet: Magyar Kultúráért Alapítvány
© Székelyhon.ro 2009-2026 |
Minden jog fenntartva!