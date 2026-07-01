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Az elnöki hivatal honlapján megtalálható dokumentum szerint

az elnöknek van egy 7460 négyzetméteres telke Brassó megyében, Predeálon,

amelyet 2007-ben vásárolt, és egy 1986-ban gyártott Citroen márkájú autóval is rendelkezik.

Az elnöknek ugyanakkor 1 285 213,44 leje és 167,28 eurója van letétben különböző bankoknál.

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Nicușor Dan a vagyonnyilatkozata szerint 20 ezer euró kölcsönt adott egy magánszemélynek, Gabriel Istraténak.

Emellett tartozásai is vannak az államfőnek.

A banktól felvett százezer eurós hitelének törlesztése 2032-ben jár le,

emellett összesen 52 ezer eurós kölcsönt kell visszafizetnie 2028-ig két magánszemélynek.

Vagyonnyilatkozatában az államfő felsorolja azokat a személyeket is, akik adományokkal támogatták a 2025-ös elnökválasztási kampányát. A legnagyobb összegeket, 810 ezer lej értékben, Florin és Roxana Talpeș, valamint Dan-Constantin Ostahie adományozta. Sok adományozó névtelenül járult hozzá Nicușor Dan választási sikeréhez – írja az Agerpres hírügynökség a közzétett vagyonnyilatkozat alapján.