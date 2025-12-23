Alig adták át, máris baleset történt a moldvai (A7-es) autópályán

Fotó: Digi24/Képernyőfotó
Átadták a forgalomnak kedden a moldvai (A7-es) autópálya Focșani és Adjud közötti szakaszát. Egy órára négy ember sérülésével járó autóbaleset történt, amelyben három autó volt érintett.
Az átadást követő órában egy teherautó, egy furgon és egy személygépkocsi ütközött az A7-es autópálya kijáratánál, Adjud város kijárata közelében.
– számol be a Digi24. Mint írják, a forgalmat átterelték a legközelebbi országútra.
Cristian Pistol, a közúti infrastruktúrát kezelő országos társaság (CNAIR) vezérigazgatója az átadásról szóló Facebook-bejegyzésében azt írta, hogy
Ugyanakkor ezzel a szakasszal Románia gyorsforgalmi úthálózata elérte az 1418 kilométert.
A CNAIR vezetője hozzátette, az A7-es sztráda munkálatai folytatódnak, és arról biztosított mindenkit, hogy jövőre sztrádán lehet eljutni a fővárostól Pașcani-ig (372 km).
Egyébként a bukaresti vezetés azt követően tett konkrét lépéseket az A7-es autópálya megépítésére, hogy 2018-19-ben az országrész járművezetői autós felvonulásokat rendeztek Bukarestben, tiltakozva amiatt, hogy
A tüntetők akkor elsősorban a Marosvásárhelyt Jászvásárral (Iași) összekötni hivatott, az „egyesülés autópályájának” nevezett A8-as sztráda megépítését követelték, hogy Moldva mielőbb az európai gyorsforgalmi úthálózathoz csatlakozzon.
A bukaresti vezetés azonban a gyorsabban megvalósítható A7-es sztrádát részesítette előnyben.
A Keleti-Kárpátokat átszelő A8-as autópályából még egyetlen szakasz sem készült el, de immár valamennyi hegyvidéki szakaszára meg van kötve a tervezési és kivitelezési szerződés és a Marosvásárhely és Nyárádszereda közötti, illetve a moldvai Páskán melletti szakaszokon megkezdődött már az építkezés.
