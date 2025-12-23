Rovatok
Alig adták át, máris baleset történt a moldvai (A7-es) autópályán

• Fotó: Digi24/Képernyőfotó

Fotó: Digi24/Képernyőfotó

Átadták a forgalomnak kedden a moldvai (A7-es) autópálya Focșani és Adjud közötti szakaszát. Egy órára négy ember sérülésével járó autóbaleset történt, amelyben három autó volt érintett.

Székelyhon

2025. december 23., 15:022025. december 23., 15:02

2025. december 23., 16:232025. december 23., 16:23

Az átadást követő órában egy teherautó, egy furgon és egy személygépkocsi ütközött az A7-es autópálya kijáratánál, Adjud város kijárata közelében.

A baleset következtében négy embert szállítottak kórházba

számol be a Digi24. Mint írják, a forgalmat átterelték a legközelebbi országútra.

Cristian Pistol, a közúti infrastruktúrát kezelő országos társaság (CNAIR) vezérigazgatója az átadásról szóló Facebook-bejegyzésében azt írta, hogy

megszakítás nélkül autópályán lehet közlekedni a Bukarest és Adjud közötti körülbelül 250 kilométeres távon.

Ugyanakkor ezzel a szakasszal Románia gyorsforgalmi úthálózata elérte az 1418 kilométert.

A CNAIR vezetője hozzátette, az A7-es sztráda munkálatai folytatódnak, és arról biztosított mindenkit, hogy jövőre sztrádán lehet eljutni a fővárostól Pașcani-ig (372 km).

Egyébként a bukaresti vezetés azt követően tett konkrét lépéseket az A7-es autópálya megépítésére, hogy 2018-19-ben az országrész járművezetői autós felvonulásokat rendeztek Bukarestben, tiltakozva amiatt, hogy

Moldvában addig egyetlen méternyi autópálya sem épült, ami megfosztja a gazdaságilag leszakadt térséget a felzárkózás lehetőségétől.

Infografika: Csáki Ferencz Galéria

Infografika: Csáki Ferencz

A tüntetők akkor elsősorban a Marosvásárhelyt Jászvásárral (Iași) összekötni hivatott, az „egyesülés autópályájának” nevezett A8-as sztráda megépítését követelték, hogy Moldva mielőbb az európai gyorsforgalmi úthálózathoz csatlakozzon.

A bukaresti vezetés azonban a gyorsabban megvalósítható A7-es sztrádát részesítette előnyben.

A Keleti-Kárpátokat átszelő A8-as autópályából még egyetlen szakasz sem készült el, de immár valamennyi hegyvidéki szakaszára meg van kötve a tervezési és kivitelezési szerződés és a Marosvásárhely és Nyárádszereda közötti, illetve a moldvai Páskán melletti szakaszokon megkezdődött már az építkezés.

Belföld Baleset Közlekedés
Hirdetés
