Alig adták át, máris baleset történt a moldvai (A7-es) autópályán

Átadták a forgalomnak kedden a moldvai (A7-es) autópálya Focșani és Adjud közötti szakaszát. Egy órára négy ember sérülésével járó autóbaleset történt, amelyben három autó volt érintett.

Az átadást követő órában egy teherautó, egy furgon és egy személygépkocsi ütközött az A7-es autópálya kijáratánál, Adjud város kijárata közelében.

A baleset következtében négy embert szállítottak kórházba

– számol be a Digi24. Mint írják, a forgalmat átterelték a legközelebbi országútra. Cristian Pistol, a közúti infrastruktúrát kezelő országos társaság (CNAIR) vezérigazgatója az átadásról szóló Facebook-bejegyzésében azt írta, hogy

megszakítás nélkül autópályán lehet közlekedni a Bukarest és Adjud közötti körülbelül 250 kilométeres távon.

Ugyanakkor ezzel a szakasszal Románia gyorsforgalmi úthálózata elérte az 1418 kilométert. A CNAIR vezetője hozzátette, az A7-es sztráda munkálatai folytatódnak, és arról biztosított mindenkit, hogy jövőre sztrádán lehet eljutni a fővárostól Pașcani-ig (372 km). Hirdetés Egyébként a bukaresti vezetés azt követően tett konkrét lépéseket az A7-es autópálya megépítésére, hogy 2018-19-ben az országrész járművezetői autós felvonulásokat rendeztek Bukarestben, tiltakozva amiatt, hogy

Moldvában addig egyetlen méternyi autópálya sem épült, ami megfosztja a gazdaságilag leszakadt térséget a felzárkózás lehetőségétől.

Infografika: Csáki Ferencz