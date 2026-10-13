Airsoft fegyvereket alakítottak lőfegyverré – őrizetbe kerültek

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Őrizetbe vettek hat férfit, akiknél légfegyverből átalakított lőfegyvereket találtak – közölte a Tolna Megyei Rendőr-főkapitányság kedden a police.hu oldalon.
A közlemény szerint a rendőrök a napokban – a Terrorelhárítási Központ munkatársaival közösen – elfogtak két paksi férfit, valamint két hidasi, egy bonyhádi és egy nagymányoki társukat lőfegyverrel visszaélés bűntette miatt.
Az elfogott férfiak közül mindegyiknél találtak legalább egy lőfegyvernek minősülő légfegyvert:
Hangsúlyozták, hogy az ilyen teljesítményű fegyverek súlyos, akár halálos sérülést is okozhatnak.
A férfiakat előállították, gyanúsítotti kihallgatásuk során – egy kivétellel – részben beismerő vallomást tettek. A nyomozók mind a hat férfit őrizetbe vették és kezdeményezik letartóztatásukat.
A nyomozók azt is vizsgálják, hogy a gyanúsítottak hogyan szerezték be a fegyvereket, kereskedtek-e velük, illetve felmerülhet-e állatkínzás vagy orvvadászat gyanúja – áll az MTI által szemlézett közleményben.
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