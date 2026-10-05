A többség már beért a munkahelyére, mire hétfőn reggel rengeni kezdett a föld

A Richter-skála szerint 3,8-as erősségű földrengés történt hétfő reggel 8 óra 36 perckor Vrancea megyében – közölte az országos földfizikai intézet (INCDFP).

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A szeizmikus mozgás 133,5 kilométeres mélységben következett be. Epicentruma 45 kilométerre volt Focșani-tól, 59 kilométerre Buzăutól, 67 kilométerre Sepsiszentgyörgytől és 77 kilométerre Brassótól – írja az Agerpres hírügynökség az földfizikai intézet közlésére hivatkozva.

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Októberben eddig hat földrengés történt Romániában, melyek erőssége 2,5 és 3,8 közötti volt a Richter-skálán. Az idei év legerősebb, 4,5-ös erősségű földrengése február 26-án következett be Vrancea megyében.