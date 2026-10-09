A szervezetet is megviselheti: akár húsz foknál is nagyobb lehet a napi hőingadozás Székelyföldön

Fotó: Székelyhon montázs
A hajnali fagyok és a délutáni, 25 Celsius-fok körüli meleg között jelentős különbség alakulhat ki Székelyföld több településén. A napi hőingadozás az öltözködést is megnehezíti, és felveti a kérdést: miként viseli a szervezet a gyors változásokat?
Jelentős különbség rajzolódik ki a hajnali és a nappali hőmérsékleti értékek között Székelyföld több településén az Országos Meteorológiai Szolgálat hőtérképei alapján. Miközben csütörtökön
Csíkszeredában páldául a térképen jelzett 24,2 fokos nappali érték mínusz 2,2 Celsius-fokos hajnali hőmérséklettel párosult,
Székelyudvarhelyen 25,5, illetve 5,1 Celsius-fok szerepel, Marosvásárhelyen pedig 26,8 és 3,2 Clesius-fok. Sepsiszentgyörgy esetében a feltüntetett 25,3 és 1,8 fok között szintén több mint 23 Celsius-fokos eltérés látható.
A gyors hőmérséklet-változások egészségügyi vonatkozásairól korábban hosszabban is írtunk. Akkori cikkünkben Tar Gyöngyi, a Hargita Megyei Egészségügyi Igazgatóság vezetője beszélt arról, hogy
A szakember akkor a lehetséges panaszok között említette a fejfájást, a vérnyomás-ingadozást, az ízületi és mozgásszervi panaszokat, valamint a fáradékonyságot és a levertséget.
Hangsúlyozta azt is, hogy
Az utóbbi időszakban tapasztalt légköri instabilitás és a gyakori időjárás-változások, hőingadozások az emberi szervezetre is hatással vannak. Az időjárás-érzékenység főként az idősebb generációt viseli meg, de nem ritka, hogy a fiatalabbak is megsínylik.
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