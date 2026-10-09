A szervezetet is megviselheti: akár húsz foknál is nagyobb lehet a napi hőingadozás Székelyföldön

A hajnali fagyok és a délutáni, 25 Celsius-fok körüli meleg között jelentős különbség alakulhat ki Székelyföld több településén. A napi hőingadozás az öltözködést is megnehezíti, és felveti a kérdést: miként viseli a szervezet a gyors változásokat?

Székelyhon 2026. október 09., 09:172026. október 09., 09:17

Jelentős különbség rajzolódik ki a hajnali és a nappali hőmérsékleti értékek között Székelyföld több településén az Országos Meteorológiai Szolgálat hőtérképei alapján. Miközben csütörtökön

napközben több helyen 24–27 Celsius-fok körüli értékeket mutatott a hőmérők higanyszála, a hajnali órákban sok helyen még mínusz tartományban volt.

Csíkszeredában páldául a térképen jelzett 24,2 fokos nappali érték mínusz 2,2 Celsius-fokos hajnali hőmérséklettel párosult,

a különbség tehát néhány óra leforgása alatt 26 Celsius-fok.

Székelyudvarhelyen 25,5, illetve 5,1 Celsius-fok szerepel, Marosvásárhelyen pedig 26,8 és 3,2 Clesius-fok. Sepsiszentgyörgy esetében a feltüntetett 25,3 és 1,8 fok között szintén több mint 23 Celsius-fokos eltérés látható. A szervezetet is megviselheti az időjárás változása A gyors hőmérséklet-változások egészségügyi vonatkozásairól korábban hosszabban is írtunk. Akkori cikkünkben Tar Gyöngyi, a Hargita Megyei Egészségügyi Igazgatóság vezetője beszélt arról, hogy

az időjárási tényezők változásai a közérzetre és az egészségi állapotra is hatással lehetnek.

A szakember akkor a lehetséges panaszok között említette a fejfájást, a vérnyomás-ingadozást, az ízületi és mozgásszervi panaszokat, valamint a fáradékonyságot és a levertséget. Hirdetés Hangsúlyozta azt is, hogy

az időjárás-változásokra való érzékenység egyénenként eltérő lehet, és az idősebbek körében hangsúlyosabban jelentkezhet.