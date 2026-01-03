A román légierő is segít a svájci tűzvész sérültjeinek szállításában

A román légierő egyik C-27J Spartan típusú repülőgépe szállítja Svájcból Párizsba a Crans-Montanában történt újévi tűzeset hat sérültjét.

A védelmi minisztérium péntek esti tájékoztatása szerint – melyet az Agerpres idéz – a sérültek szállítására alkalmas C-27J Spartan repülőgép aznap 19 órakor szállt fel az otopeni-i repülőtérről.

Az utazás alatt a rohammentő-szolgálat (SMURD) és a bukaresti Floreasca kórház szakembereiből álló orvoscsapat felügyeli a betegek egészségi állapotát.

Hirdetés

A bevetést a belügyminisztérium katasztrófavédelmi főosztályának (DSU) igénylésére hagyták jóvá, miután Svájc segítséget kért az Európai Unió polgári védelmi mechanizmusa keretében.

Mint arról beszámoltunk, szilveszter éjszakáján tűz keletkezett a Crans-Montana üdülőhelyen található, Le Constellation nevű népszerű bárban. A hatóságok szerint