A PSD az üzemanyag-drágulás hatásait enyhítő intézkedéseket sürget

A 2026-os állami költségvetés parlamenti elfogadása után a kormánynak az üzemanyag-drágulás hatásait enyhítő intézkedésekkel kell foglalkoznia – jelentette ki pénteken Sorin Grindeanu.

A Szociáldemokrata Párt (PSD) elnökét arról faggatták az újságírók a parlamentben, hogy milyen intézkedéseket hoznak az üzemanyagárak emelkedésének korlátozására – ismerteti az Agerpres.

Grindeanu azt válaszolta, hogy Bogdan Ivan energiaügyi miniszter már ismertette ezzel kapcsolatos javaslatait, és arra számítanak, hogy miután a parlament megszavazza az idei költségvetést, a kormány ezzel a témával fog foglalkozni.

„Elvégre ezek a fontos dolgok, nem a parlamenti botrányok és a cirkusz” – tette hozzá.

Már van olyan töltőállomás, ahol meghaladta a 9 lejt a benzin ára Átlépte a lélektani, literenkénti kilenc lejt a benzin ára az egyik csíkszeredai töltőállomásnál. A csíkszeredai OMV-nél péntek reggel 9 lej 02 baniért tankolható a 95-ös oktánszámú benzin.

