A PSD az üzemanyag-drágulás hatásait enyhítő intézkedéseket sürget

Képünk illusztráció
Fotó: Borbély Fanni
A 2026-os állami költségvetés parlamenti elfogadása után a kormánynak az üzemanyag-drágulás hatásait enyhítő intézkedésekkel kell foglalkoznia – jelentette ki pénteken Sorin Grindeanu.
A Szociáldemokrata Párt (PSD) elnökét arról faggatták az újságírók a parlamentben, hogy milyen intézkedéseket hoznak az üzemanyagárak emelkedésének korlátozására – ismerteti az Agerpres.
Grindeanu azt válaszolta, hogy Bogdan Ivan energiaügyi miniszter már ismertette ezzel kapcsolatos javaslatait, és arra számítanak, hogy miután a parlament megszavazza az idei költségvetést, a kormány ezzel a témával fog foglalkozni.
„Elvégre ezek a fontos dolgok, nem a parlamenti botrányok és a cirkusz” – tette hozzá.
Átlépte a lélektani, literenkénti kilenc lejt a benzin ára az egyik csíkszeredai töltőállomásnál. A csíkszeredai OMV-nél péntek reggel 9 lej 02 baniért tankolható a 95-ös oktánszámú benzin.
