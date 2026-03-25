A pénzügyminisztérium adataira kell alapozni az üzemanyagár-mérsékelését a PSD elnöke szerint

Sorin Grindeanu, a képviselőház elnöke szerdán kijelentette, hogy a kormánynak mielőbb mérsékelnie kell az üzemanyagár-emelkedés hatásait.

Székelyhon 2026. március 25., 16:452026. március 25., 16:45

A parlamentben nyilatkozó politikus elmondta, hogy olyan intézkedéscsomagra van szükség, amelyik figyelembe veszi az árak alakulásának bizonytalanságát, de

az energiaügyi miniszter által javasolt mechanizmus kidolgozásához a pénzügyminisztérium adataira is szükség van. „Amit a kormány a többletbevételekről mondott, az jó irány" – fogalmazott Grindeanu. Hozzátette, hogy a szakszervezetek javaslatait – köztük

az üzemanyagok áfájának és jövedéki adójának csökkentését – is mérlegelni kell.