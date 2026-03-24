Meggyilkolta feleségét egy férfi egy Maros megyei faluban

Fotó: Pinti Attila
Fotó: Pinti Attila
A Maros megyei Havad községhez tartozó Gegesen egy 42 éves férfi kedden délután többször is megkéselte feleségét, aki belehalt a sérüléseibe.
2026. március 24., 22:132026. március 24., 22:13
Kedden délután 17 óra körül érkezett a bejelentés a Maros megyei rendőrséghez, hogy
A megyei rendőrség szóvivője közölte, hogy a helyszínre a bűnügyi nyomozó szolgálat munkatársai vonultak ki, és megkezdték a helyszíni vizsgálatot.
A bűncselekmény elkövetésével gyanúsított férfit elfogták, és bevitték a rendőrségre.
Az ügyben a Maros megyei ügyészség illetékes ügyésze vezeti a nyomozást.
