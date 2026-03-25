Ha nem lesz leépítés, nem lesz fizetés – figyelmeztetnek Bukarestben

Több tízezer álláshelyet szüntetnek meg a központi és helyi közigazgatásban a miniszterlenök szerint. Képünk illusztráció
Fotó: Pál Árpád
Ilie Bolojan kormányfő kijelentette, hogy a következő hónapokban „több tízezer” álláshelyet szüntetnek meg a központi és helyi közigazgatásban, hozzátéve, az állami vállalatok reformja prioritás, de „nem túl könnyű feladat”.
Az Euronewsnak kedd este nyilatkozó miniszterelnöktől megkérdezték, hány állás fog megszűnni év végéig az államapparátusban. Bolojan emlékeztetett, hogy a 2026-os büdzsé előtt elfogadták a központi és helyi közigazgatás reformját, amely többek között az állami intézmények személyi kiadásainak tízszázalékos csökkentését írja elő.
„Következésképpen a következő hónapokban több tízezer álláshelyet szüntetünk meg a központi közigazgatásban és a helyi önkormányzatokban egyaránt. (...) Ez nem könnyű feladat, de számomra teljesen helyesnek tűnt, hogy az állam idén kiegészítő erőfeszítést tegyen a kiadásainak csökkentése érdekében” – idézi a kormányfőt az Agerpres hírügynökség.
– magyarázta Bolojan.
Azoknál a minisztériumoknál, ahol jelenleg is személyzethiány van, mint a belügyi vagy a védelmi tárca, nem lehet további állásokat megszüntetni, de emelni fogják a nyugdíjkorhatárt, amely ezeknél a kategóriáknál amúgy is nagyon alacsony és az állami büdzsé szempontjából fedezhetetlen – tette hozzá.
Az állami vállalatok reformja „prioritást jelent, de nem túl könnyű feladat”, mivel véleménye szerint az ezeket vezető menedzsereknek sok esetben – főleg, ha a kinevezésüket „jutalomként kapták” – nincs meg „a belső motivációjuk, hogy azt tegyék, amit kell”, és a szerződésük sem ír elő számukra „olyan teljesítményi követelményeket, amelyeknek elmulasztása esetén menesztenék őket, így nyugodtan ülnek” – mondta még a miniszterelnök.
– szögezte le Bolojan.
Ilie Bolojan miniszterelnök kedd este bejelentette, hogy a kormány várhatóan szerdán délután vagy csütörtökön fogadja el az üzemanyagpiaci válsághelyzet kihirdetéséről szóló sürgősségi rendeletet.
A választott tantárgy írásbeli vizsgájával folytatódik szerdán a próbaérettségi.
A húsvét nemcsak a kereszténység legszentebb ünnepe, hanem a hagyományok megélésének kiemelt eseménye is. Most itt a lehetőség, hogy megmutasd, te hogyan ünnepled.
Kovásznán hétfőn óta zajlik, és szombatig tart az 1990 óta minden évben megrendezett Csoma-napok 36. kiadása, amely lényegében a csütörtökön kezdődő tudományos ülésszakra épül rá. A szervező egyesület elnökével, Ferencz Évával beszélgettünk.
A Maros megyei Havad községhez tartozó Gegesen egy 42 éves férfi kedden délután többször is megkéselte feleségét, aki belehalt a sérüléseibe.
Több tízezer levélszavazat vált érvénytelenné korábban apró hibák miatt, ezért fokozott figyelmet kérnek a szavazólapok helyes kitöltésére azoktól, akik részt vesznek a magyarországi választáson.
A Kis- és Középvállalkozások Szövetségének (IMM România) elnöke, Florin Jianu kedden Zilahon a Háromoldalú Érdekegyeztető Tanács összehívását sürgette az üzemanyagár-korlátozó intézkedések kidolgozására.
Hiába csökken az Európai Unióban a halálos közúti balesetek száma, Románia továbbra is a legveszélyesebb országok között szerepel: az adatok szerint jóval az uniós átlag felett van a halálos balesetek aránya.
A halasztás oka, hogy a Gazdasági és Szociális Tanács (CES) elnapolta a üzemanyagpiaci válsághelyzet kihirdetéséről szóló sürgősségi rendelet véleményezését – tájékoztatott a kormány sajtóirodája.
Csíkszeredában tartották a XXXVII. Hevesy György Kárpát-medencei kémiaverseny romániai döntőjét a hétvégén. A megmérettetésen résztvevő 300 diákból a döntőben 26-an vettek részt.
