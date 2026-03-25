Ha nem lesz leépítés, nem lesz fizetés – figyelmeztetnek Bukarestben

Több tízezer álláshelyet szüntetnek meg a központi és helyi közigazgatásban a miniszterlenök szerint.

Ilie Bolojan kormányfő kijelentette, hogy a következő hónapokban „több tízezer” álláshelyet szüntetnek meg a központi és helyi közigazgatásban, hozzátéve, az állami vállalatok reformja prioritás, de „nem túl könnyű feladat”.

Székelyhon 2026. március 25., 09:512026. március 25., 09:51

Az Euronewsnak kedd este nyilatkozó miniszterelnöktől megkérdezték, hány állás fog megszűnni év végéig az államapparátusban. Bolojan emlékeztetett, hogy a 2026-os büdzsé előtt elfogadták a központi és helyi közigazgatás reformját, amely többek között az állami intézmények személyi kiadásainak tízszázalékos csökkentését írja elő. „Következésképpen a következő hónapokban több tízezer álláshelyet szüntetünk meg a központi közigazgatásban és a helyi önkormányzatokban egyaránt. (...) Ez nem könnyű feladat, de számomra teljesen helyesnek tűnt, hogy az állam idén kiegészítő erőfeszítést tegyen a kiadásainak csökkentése érdekében” – idézi a kormányfőt az Agerpres hírügynökség.

Ha a leépítéseket nem hajtják végre, az intézmények észre fogják venni néhány hónap múlva, hogy nem tudják kifizetni a béreket, mert a büdzséjükben erre nem lesz pénz

– magyarázta Bolojan. Azoknál a minisztériumoknál, ahol jelenleg is személyzethiány van, mint a belügyi vagy a védelmi tárca, nem lehet további állásokat megszüntetni, de emelni fogják a nyugdíjkorhatárt, amely ezeknél a kategóriáknál amúgy is nagyon alacsony és az állami büdzsé szempontjából fedezhetetlen – tette hozzá. Hirdetés Az állami vállalatok reformja „prioritást jelent, de nem túl könnyű feladat”, mivel véleménye szerint az ezeket vezető menedzsereknek sok esetben – főleg, ha a kinevezésüket „jutalomként kapták” – nincs meg „a belső motivációjuk, hogy azt tegyék, amit kell”, és a szerződésük sem ír elő számukra „olyan teljesítményi követelményeket, amelyeknek elmulasztása esetén menesztenék őket, így nyugodtan ülnek” – mondta még a miniszterelnök.

És be kell vallanunk, hogy az állami vállalatok irányítása nem olyan színvonalon történik, ahogyan lehetne