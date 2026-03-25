Csoma-napok: csütörtökön kezdődik a tudományos ülésszak

Kovásznán hétfőn óta zajlik, és szombatig tart az 1990 óta minden évben megrendezett Csoma-napok 36. kiadása, amely lényegében a csütörtökön kezdődő tudományos ülésszakra épül rá. A szervező egyesület elnökével, Ferencz Évával beszélgettünk.

Kocsis Károly 2026. március 25., 08:30

A Csoma-napok 1990 óta évi rendszerességgel gyűjti össze a Kárpát-medence legkeletibb városába a kultúra, művészetek és tudomány művelőit. A névadó munkásságának kutatása, népszerűsítése, emlékének ápolása a kezdetektől legfontosabb feladata a Kőrösi Csoma Sándor Közművelődési Egyesületnek és Népfőiskolának. Hirdetés Ennek elnöke, Ferencz Éva lapunknak elmondta, idén a szokásostól eltérően március végéhez, a nagy Kelet-kutató születésnapjához igazították a rendezvényt. „Ennek részben az az oka, hogy ne ütközzön a katolikus és ortodox húsvéttal, másrészt úgy érzem, plusz töltetet ad az ünnepnek, ha a születést ünnepeljük. Ettől még a szokásos, április eleji megemlékezés sem marad el, de idén rendhagyó módon nem itthon, hanem Indiában helyezzük el a kegyelet koszorúit.

A dardzsilingi síremléknél április 11-én esedékes ünnepségen a Delhi Liszt Intézet meghívásából veszek részt”

– magyarázta az időpont-változtatás okát.

A gyerekrajz-pályázat ötletét a „fiatalítás” szándéka szülte Fotó: Csoma Médiaműhely

Egész hetet felölelő programsorozat Ettől eltekintve a 2026-os Csoma-napok is a hagyományos forgatókönyv szerint zajlik. „Egész hetet felölelő programsorozatot állítottunk össze a Megyei Művelődési Központtal és a városi művelődési házzal, a helyi iskolával és az egyházközségekkel együttműködésben. Hétfőn és kedden a beregszászi születésű, jelenleg Magyarországon élő Lőrincz P. Gabriellával és műveivel ismerkedtünk. Csütörtökön kezdődik, és három napon át tart a Kőrösi Csoma Sándor – A magyarság szimbólumai címmel meghirdetett tudományos értekezlet” – taglalja a legfontosabb tudnivalókat. Ferencz Éva számára szervezőként a legnagyobb kihívás úgy őrizni meg a hagyományt, hogy

minden évben tudjanak újat is nyújtani, és ha lehet, a tudományos érdeklődésű közönségen túl bővítsék, fiatalítsák az érdeklődők körét.

Így született meg a gyermekrajz-pályázat, ahová ötvennél több munka érkezett Kovászna, Hargita és Brassó megyéből, ezt képviseli a Csoma-gálaműsor, ahol Kovászna legtehetségesebb diákjai mutatják meg magukat a színpadon. Ugyanakkor, mivel Csoma munkássága világszerte ismert és elismert, igyekeznek megszólítani az anyaország diplomáciai képviseletét, a hazai közélet képviselőit és természetesen a politikumot is, hiszen a jeles Kelet-kutató neve összefonódik a megmaradással, a szülőföld iránti elkötelezettséggel.

A 2025-ös Csoma-napok kiállításmegnyitója sok érdeklődőt vonzott... Fotó: Vargyasi Levente

Befektetés a jövőbe „A Csoma-napok egy kisebb városnap, jelentőségét tekintve azt hiszem, Kovászna megye, de talán Erdély szintjén is az egyik legjelentősebb rendezvény – vallja a szervező, hozzátéve, hogy három nap alatt 500–600 ember fordul meg a különböző programjainkon. A tudományos ülésszakra 20 előadót várnak itthonról és Magyarországról. Filmbemutatót is terveznek. „Az Articon Stúdió Vasmese című kísérleti dokumentumfilmjét a forgatókönyvíró Csáji Koppány László társágában nézzük meg, megnyitjuk a hivatásos képzőművészeknek meghirdetett Csoma-tárlatot, a gyermekeknek szóló rajztárlatot, és csütörtök este várjuk az érdeklődőket a főtéri fáklyás megnyitóra” – fejtegette a szervező. Mindezek mellett a péntek esti gálaelőadásra, szombaton pedig, a tudományos értekezletet lezárását követően Csomakőrösön az istentiszteleten, a koszorúzáskor és a Csoma-emlékérem átadásakor számítanak minél több érdeklődőre.

Az emlékérmet idén Czeglédi Katalin nyelvész, az altajisztika doktora veszi át.

... mint ahogy a gálaműsor is Fotó: Pixels from Piliske

Fiatal kutatók is jönnek Ferencz Éva lapunknak kiemelte, örömükre szolgál, hogy a tudományos ülésszak idénre meghirdetett témája sok új, köztük fiatal előadót szólított meg. „A három nap alatt 20 előadást hallgathatnak meg az érdeklődők a kovásznai Csoma-emlékközpontban. A magyarság szimbólumait többek között

a magyarságkutatás, keletkutatás, régészet, kulturális antropológia, nyelvészet, irodalom, kartográfia, archeogenetika, sőt dendrokronológia szakterületein keresztül ismertetik előadóink.

Ők többek között a Magyarságkutató Intézet, az ELTE, a Sapientia EMTE, a Corvinus Egyetem előadói, kutatói vagy diákjai, de vannak köztük magánkutatók is” – ismertette Ferencz Éva.

Tavaly szobor- és kiállításavatót is tartottak Fotó: Pixels from Piliske