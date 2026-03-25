Csoma-napok: csütörtökön kezdődik a tudományos ülésszak

Ferencz Éva egy tavaly decemberi könyvbemutatón
Fotó: Kőrösi Csoma Sándor Közművelődési Egyesület
Kovásznán hétfőn óta zajlik, és szombatig tart az 1990 óta minden évben megrendezett Csoma-napok 36. kiadása, amely lényegében a csütörtökön kezdődő tudományos ülésszakra épül rá. A szervező egyesület elnökével, Ferencz Évával beszélgettünk.
A Csoma-napok 1990 óta évi rendszerességgel gyűjti össze a Kárpát-medence legkeletibb városába a kultúra, művészetek és tudomány művelőit. A névadó munkásságának kutatása, népszerűsítése, emlékének ápolása a kezdetektől legfontosabb feladata a Kőrösi Csoma Sándor Közművelődési Egyesületnek és Népfőiskolának.
Ennek elnöke, Ferencz Éva lapunknak elmondta, idén a szokásostól eltérően március végéhez, a nagy Kelet-kutató születésnapjához igazították a rendezvényt. „Ennek részben az az oka, hogy ne ütközzön a katolikus és ortodox húsvéttal, másrészt úgy érzem, plusz töltetet ad az ünnepnek, ha a születést ünnepeljük. Ettől még a szokásos, április eleji megemlékezés sem marad el, de idén rendhagyó módon nem itthon, hanem Indiában helyezzük el a kegyelet koszorúit.
– magyarázta az időpont-változtatás okát.
A gyerekrajz-pályázat ötletét a „fiatalítás” szándéka szülte
Fotó: Csoma Médiaműhely
Ettől eltekintve a 2026-os Csoma-napok is a hagyományos forgatókönyv szerint zajlik.
„Egész hetet felölelő programsorozatot állítottunk össze a Megyei Művelődési Központtal és a városi művelődési házzal, a helyi iskolával és az egyházközségekkel együttműködésben. Hétfőn és kedden a beregszászi születésű, jelenleg Magyarországon élő Lőrincz P. Gabriellával és műveivel ismerkedtünk. Csütörtökön kezdődik, és három napon át tart a Kőrösi Csoma Sándor – A magyarság szimbólumai címmel meghirdetett tudományos értekezlet” – taglalja a legfontosabb tudnivalókat.
Ferencz Éva számára szervezőként a legnagyobb kihívás úgy őrizni meg a hagyományt, hogy
Így született meg a gyermekrajz-pályázat, ahová ötvennél több munka érkezett Kovászna, Hargita és Brassó megyéből, ezt képviseli a Csoma-gálaműsor, ahol Kovászna legtehetségesebb diákjai mutatják meg magukat a színpadon. Ugyanakkor, mivel Csoma munkássága világszerte ismert és elismert, igyekeznek megszólítani az anyaország diplomáciai képviseletét, a hazai közélet képviselőit és természetesen a politikumot is, hiszen a jeles Kelet-kutató neve összefonódik a megmaradással, a szülőföld iránti elkötelezettséggel.
A 2025-ös Csoma-napok kiállításmegnyitója sok érdeklődőt vonzott...
Fotó: Vargyasi Levente
„A Csoma-napok egy kisebb városnap, jelentőségét tekintve azt hiszem, Kovászna megye, de talán Erdély szintjén is az egyik legjelentősebb rendezvény – vallja a szervező, hozzátéve, hogy három nap alatt 500–600 ember fordul meg a különböző programjainkon.
A tudományos ülésszakra 20 előadót várnak itthonról és Magyarországról. Filmbemutatót is terveznek. „Az Articon Stúdió Vasmese című kísérleti dokumentumfilmjét a forgatókönyvíró Csáji Koppány László társágában nézzük meg, megnyitjuk a hivatásos képzőművészeknek meghirdetett Csoma-tárlatot, a gyermekeknek szóló rajztárlatot, és csütörtök este várjuk az érdeklődőket a főtéri fáklyás megnyitóra” – fejtegette a szervező.
Mindezek mellett a péntek esti gálaelőadásra, szombaton pedig, a tudományos értekezletet lezárását követően Csomakőrösön az istentiszteleten, a koszorúzáskor és a Csoma-emlékérem átadásakor számítanak minél több érdeklődőre.
... mint ahogy a gálaműsor is
Fotó: Pixels from Piliske
Ferencz Éva lapunknak kiemelte, örömükre szolgál, hogy a tudományos ülésszak idénre meghirdetett témája sok új, köztük fiatal előadót szólított meg.
„A három nap alatt 20 előadást hallgathatnak meg az érdeklődők a kovásznai Csoma-emlékközpontban. A magyarság szimbólumait többek között
Ők többek között a Magyarságkutató Intézet, az ELTE, a Sapientia EMTE, a Corvinus Egyetem előadói, kutatói vagy diákjai, de vannak köztük magánkutatók is” – ismertette Ferencz Éva.
Tavaly szobor- és kiállításavatót is tartottak
Fotó: Pixels from Piliske
Büszkeséggel tölti el a tudat, hogy a visszatérő magyarországi kutatók, mint például Szathmári Botond keletkutató, Csáji Koppány László kulturális antropológus vagy Török Zsolt kartográfus mellett idén fiatal hazai előadók is jelentkeztek izgalmas témákkal. Így a kézdivásárhelyi születésű Mike Bernadett turkológus, az ELTE doktorandusza, a kovásznai Konnát Árpád szintén ELTE-n diplomázó régész, vagy Oláh-Gál Róbert, aki matematikus létére megrögzött Csoma- és Bolyai-kutató. Földieink közül Sántha Attila is mindenképp említést érdemel, ő ezúttal a szibériai Vengerka nevű települések magyarokkal való kapcsolatát bizonygatja az összehasonlító nyelvészet módszereivel.
A konferencián elhangzó előadások szerkesztett anyagát idén is kötetbe foglalják, míg a tavalyi ülésszak tanulmányait felölelő kötetet (Kőrösi Csoma Sándor – A magyar eredet olvasatai) a hagyományhoz híven az idei Csoma-napok alkalmával mutatják be.
