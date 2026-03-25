Csoma-napok: csütörtökön kezdődik a tudományos ülésszak

Ferencz Éva egy tavaly decemberi könyvbemutatón

Ferencz Éva egy tavaly decemberi könyvbemutatón

Fotó: Kőrösi Csoma Sándor Közművelődési Egyesület

Kovásznán hétfőn óta zajlik, és szombatig tart az 1990 óta minden évben megrendezett Csoma-napok 36. kiadása, amely lényegében a csütörtökön kezdődő tudományos ülésszakra épül rá. A szervező egyesület elnökével, Ferencz Évával beszélgettünk.

Kocsis Károly

2026. március 25., 08:302026. március 25., 08:30

A Csoma-napok 1990 óta évi rendszerességgel gyűjti össze a Kárpát-medence legkeletibb városába a kultúra, művészetek és tudomány művelőit. A névadó munkásságának kutatása, népszerűsítése, emlékének ápolása a kezdetektől legfontosabb feladata a Kőrösi Csoma Sándor Közművelődési Egyesületnek és Népfőiskolának.

Ennek elnöke, Ferencz Éva lapunknak elmondta, idén a szokásostól eltérően március végéhez, a nagy Kelet-kutató születésnapjához igazították a rendezvényt. „Ennek részben az az oka, hogy ne ütközzön a katolikus és ortodox húsvéttal, másrészt úgy érzem, plusz töltetet ad az ünnepnek, ha a születést ünnepeljük. Ettől még a szokásos, április eleji megemlékezés sem marad el, de idén rendhagyó módon nem itthon, hanem Indiában helyezzük el a kegyelet koszorúit.

A dardzsilingi síremléknél április 11-én esedékes ünnepségen a Delhi Liszt Intézet meghívásából veszek részt”

– magyarázta az időpont-változtatás okát.

A gyerekrajz-pályázat ötletét a „fiatalítás” szándéka szülte Galéria

A gyerekrajz-pályázat ötletét a „fiatalítás" szándéka szülte

Fotó: Csoma Médiaműhely

Egész hetet felölelő programsorozat

Ettől eltekintve a 2026-os Csoma-napok is a hagyományos forgatókönyv szerint zajlik.

„Egész hetet felölelő programsorozatot állítottunk össze a Megyei Művelődési Központtal és a városi művelődési házzal, a helyi iskolával és az egyházközségekkel együttműködésben. Hétfőn és kedden a beregszászi születésű, jelenleg Magyarországon élő Lőrincz P. Gabriellával és műveivel ismerkedtünk. Csütörtökön kezdődik, és három napon át tart a Kőrösi Csoma Sándor – A magyarság szimbólumai címmel meghirdetett tudományos értekezlet” – taglalja a legfontosabb tudnivalókat.

Ferencz Éva számára szervezőként a legnagyobb kihívás úgy őrizni meg a hagyományt, hogy

minden évben tudjanak újat is nyújtani, és ha lehet, a tudományos érdeklődésű közönségen túl bővítsék, fiatalítsák az érdeklődők körét.

Így született meg a gyermekrajz-pályázat, ahová ötvennél több munka érkezett Kovászna, Hargita és Brassó megyéből, ezt képviseli a Csoma-gálaműsor, ahol Kovászna legtehetségesebb diákjai mutatják meg magukat a színpadon. Ugyanakkor, mivel Csoma munkássága világszerte ismert és elismert, igyekeznek megszólítani az anyaország diplomáciai képviseletét, a hazai közélet képviselőit és természetesen a politikumot is, hiszen a jeles Kelet-kutató neve összefonódik a megmaradással, a szülőföld iránti elkötelezettséggel.

A 2025-ös Csoma-napok kiállításmegnyitója sok érdeklődőt vonzott... Galéria

A 2025-ös Csoma-napok kiállításmegnyitója sok érdeklődőt vonzott...

Fotó: Vargyasi Levente

Befektetés a jövőbe

„A Csoma-napok egy kisebb városnap, jelentőségét tekintve azt hiszem, Kovászna megye, de talán Erdély szintjén is az egyik legjelentősebb rendezvény – vallja a szervező, hozzátéve, hogy három nap alatt 500–600 ember fordul meg a különböző programjainkon.

A tudományos ülésszakra 20 előadót várnak itthonról és Magyarországról. Filmbemutatót is terveznek. „Az Articon Stúdió Vasmese című kísérleti dokumentumfilmjét a forgatókönyvíró Csáji Koppány László társágában nézzük meg, megnyitjuk a hivatásos képzőművészeknek meghirdetett Csoma-tárlatot, a gyermekeknek szóló rajztárlatot, és csütörtök este várjuk az érdeklődőket a főtéri fáklyás megnyitóra” – fejtegette a szervező.

Mindezek mellett a péntek esti gálaelőadásra, szombaton pedig, a tudományos értekezletet lezárását követően Csomakőrösön az istentiszteleten, a koszorúzáskor és a Csoma-emlékérem átadásakor számítanak minél több érdeklődőre.

Az emlékérmet idén Czeglédi Katalin nyelvész, az altajisztika doktora veszi át.

... mint ahogy a gálaműsor is Galéria

... mint ahogy a gálaműsor is

Fotó: Pixels from Piliske

Fiatal kutatók is jönnek

Ferencz Éva lapunknak kiemelte, örömükre szolgál, hogy a tudományos ülésszak idénre meghirdetett témája sok új, köztük fiatal előadót szólított meg.

„A három nap alatt 20 előadást hallgathatnak meg az érdeklődők a kovásznai Csoma-emlékközpontban. A magyarság szimbólumait többek között

a magyarságkutatás, keletkutatás, régészet, kulturális antropológia, nyelvészet, irodalom, kartográfia, archeogenetika, sőt dendrokronológia szakterületein keresztül ismertetik előadóink.

Ők többek között a Magyarságkutató Intézet, az ELTE, a Sapientia EMTE, a Corvinus Egyetem előadói, kutatói vagy diákjai, de vannak köztük magánkutatók is” – ismertette Ferencz Éva.

Tavaly szobor- és kiállításavatót is tartottak Galéria

Tavaly szobor- és kiállításavatót is tartottak

Fotó: Pixels from Piliske

Büszkeséggel tölti el a tudat, hogy a visszatérő magyarországi kutatók, mint például Szathmári Botond keletkutató, Csáji Koppány László kulturális antropológus vagy Török Zsolt kartográfus mellett idén fiatal hazai előadók is jelentkeztek izgalmas témákkal. Így a kézdivásárhelyi születésű Mike Bernadett turkológus, az ELTE doktorandusza, a kovásznai Konnát Árpád szintén ELTE-n diplomázó régész, vagy Oláh-Gál Róbert, aki matematikus létére megrögzött Csoma- és Bolyai-kutató. Földieink közül Sántha Attila is mindenképp említést érdemel, ő ezúttal a szibériai Vengerka nevű települések magyarokkal való kapcsolatát bizonygatja az összehasonlító nyelvészet módszereivel.

A konferencián elhangzó előadások szerkesztett anyagát idén is kötetbe foglalják, míg a tavalyi ülésszak tanulmányait felölelő kötetet (Kőrösi Csoma Sándor – A magyar eredet olvasatai) a hagyományhoz híven az idei Csoma-napok alkalmával mutatják be.

Háromszék
szóljon hozzá! Hozzászólások
2026. március 25., szerda

Húsvéti szokások – Játssz, válaszolj, és nyerj értékes ajándékokat!

A húsvét nemcsak a kereszténység legszentebb ünnepe, hanem a hagyományok megélésének kiemelt eseménye is. Most itt a lehetőség, hogy megmutasd, te hogyan ünnepled.

2026. március 25., szerda

2026. március 24., kedd

Meggyilkolta feleségét egy férfi egy Maros megyei faluban

A Maros megyei Havad községhez tartozó Gegesen egy 42 éves férfi kedden délután többször is megkéselte feleségét, aki belehalt a sérüléseibe.

2026. március 24., kedd

2026. március 24., kedd

Egy kis figyelem nem árt: így kerülhető el az érvénytelen levélszavazat

Több tízezer levélszavazat vált érvénytelenné korábban apró hibák miatt, ezért fokozott figyelmet kérnek a szavazólapok helyes kitöltésére azoktól, akik részt vesznek a magyarországi választáson.

2026. március 24., kedd

2026. március 24., kedd

Egyeztetést sürget egy vállalkozói egyesület az üzemanyaghelyzet miatt

A Kis- és Középvállalkozások Szövetségének (IMM România) elnöke, Florin Jianu kedden Zilahon a Háromoldalú Érdekegyeztető Tanács összehívását sürgette az üzemanyagár-korlátozó intézkedések kidolgozására.

2026. március 24., kedd

2026. március 24., kedd

Jóval az uniós átlag felett van a halálos balesetek aránya Romániában

Hiába csökken az Európai Unióban a halálos közúti balesetek száma, Románia továbbra is a legveszélyesebb országok között szerepel: az adatok szerint jóval az uniós átlag felett van a halálos balesetek aránya.

2026. március 24., kedd

2026. március 24., kedd

Nem lesz még beavatkozás, elhalasztották a kedd délutáni kormányülést az üzemanyagpiaci válsághelyzet kihirdetéséről

A halasztás oka, hogy a Gazdasági és Szociális Tanács (CES) elnapolta a üzemanyagpiaci válsághelyzet kihirdetéséről szóló sürgősségi rendelet véleményezését – tájékoztatott a kormány sajtóirodája.

2026. március 24., kedd

2026. március 24., kedd

Több mint 300 diákból 26-an jutottak a kémiaverseny romániai döntőjébe

Csíkszeredában tartották a XXXVII. Hevesy György Kárpát-medencei kémiaverseny romániai döntőjét a hétvégén. A megmérettetésen résztvevő 300 diákból a döntőben 26-an vettek részt.

2026. március 24., kedd

2026. március 24., kedd

Adrenalinfűtött helyzetben találtuk magunkat

A Hargita Megyei Rendőr-főkapitányság lövészversenyén tizennyolc újságíró, illetve médiamunkatárs különböző próbákon mérhette össze tudását és lélekjelenlétét a Dakota Security által kezelt szépvízi lőtéren.

2026. március 24., kedd

2026. március 24., kedd

Különleges programokkal készül a Figura a Színház Világnapjára

Színészkávézóval, kulisszatúrával, filmvetítéssel és a Cári Tibor Trió koncertjével várja a közönséget a Figura Stúdió Színház pénteken. A Színházi Világnapon plakátkészítésben is kipróbálhatják magukat a nézők. 

2026. március 24., kedd

2026. március 24., kedd

Ökogazdálkodás Hargita megyében: megvan, hogy általában mekkora területen válik jövedelmezővé

Több mint 700 Hargita megyei termelőt tartanak nyilván az ökológiai gazdálkodás rendszerében, többségük tanúsított ökológiai takarmányt állít elő nagy kiterjedésű, jó minőségű legelőkön.

2026. március 24., kedd

