Szinte egyhangúlag fogadta el a képviselőház a nőgyilkosság elleni törvényt

A képviselőház szerdán döntő házként megszavazta a nőgyilkosságok megelőzését és visszaszorítását célzó törvénytervezetet.

2026. március 25., 13:452026. március 25., 13:45

A jogszabályjavaslatot 284 támogató és egy ellenszavazattal, két tartózkodás mellett fogadta el az alsóház.

A többpárti parlamenti kezdeményezésként, több mint 250 törvényhozó támogatásával előterjesztett tervezet

  • jogi értelemben meghatározza a nőgyilkosság (femicídium) fogalmát,

  • előírja az ezzel kapcsolatos adatok gyűjtését és évi rendszerességgel történő közzétételét,

  • védelmet biztosít a nőgyilkosság nyomán árván maradt kiskorúaknak,

  • és súlyosbító körülménynek minősíti a kiskorú jelenlétében elkövetett tettlegességet.

A jogszabályjavaslat azt is előírja, hogy nemi alapú erőszak esetén a hatóságok feljelentés hiányában, hivatalból is eljárást indíthatnak.

A tervezetet a szenátus már elfogadta, a képviselőház döntő házként szavazott róla – ismerteti az Agerpres.

2026. március 25., szerda

Üzemanyagárak: ha már történelem, nézzük csak, hogyan jutottunk ide

Tíz lej fölé emelkedett szinte minden kútnál a gázolaj literenként ára szerdán, ennek apropóján lapoztuk fel a fotóarchívumunkat, hogy milyen árak kerülnek elő a múltból.

2026. március 25., szerda

A szakszervezetek szerint már minden eldőlt, nem nagyon lehet beleszólni az üzemanyagárat szabályozó tervezetbe

A szakszervezetek szerint a kormány csak „mímeli” a társadalmi partnerekkel való konzultációt az energiaválság ügyében, ezért nem vesznek részt a Háromoldalú Érdekegyeztető Tanács szerdára meghirdetett ülésén.

Széllel és esővel jön a lehűlés, a hegyekben havazás is várható

Megerősödő szélre és mérsékelt mennyiségű csapadékra vonatkozó figyelmeztetést adott ki szerdán az Országos Meteorológiai Szolgálat. A hétfő reggelig érvényes előrejelzés szerint a hegyekben havazásra és friss hóréteg kialakulására is számítani lehet.

Új határidő a kormánytól az üzemanyagárak beavatkozására

Ilie Bolojan miniszterelnök kedd este bejelentette, hogy a kormány várhatóan szerdán délután vagy csütörtökön fogadja el az üzemanyagpiaci válsághelyzet kihirdetéséről szóló sürgősségi rendeletet.

2026. március 25., szerda

Ha nem lesz leépítés, nem lesz fizetés – figyelmeztetnek Bukarestben

Ilie Bolojan kormányfő kijelentette, hogy a következő hónapokban „több tízezer” álláshelyet szüntetnek meg a központi és helyi közigazgatásban, hozzátéve, az állami vállalatok reformja prioritás, de „nem túl könnyű feladat”.

A választható tantárggyal folytatódik a próbaérettségi

A választott tantárgy írásbeli vizsgájával folytatódik szerdán a próbaérettségi.

Húsvéti szokások – Játssz, válaszolj, és nyerj értékes ajándékokat!

A húsvét nemcsak a kereszténység legszentebb ünnepe, hanem a hagyományok megélésének kiemelt eseménye is. Most itt a lehetőség, hogy megmutasd, te hogyan ünnepled.

2026. március 25., szerda

Csoma-napok: csütörtökön kezdődik a tudományos ülésszak

Kovásznán hétfőn óta zajlik, és szombatig tart az 1990 óta minden évben megrendezett Csoma-napok 36. kiadása, amely lényegében a csütörtökön kezdődő tudományos ülésszakra épül rá. A szervező egyesület elnökével, Ferencz Évával beszélgettünk.

2026. március 24., kedd

Meggyilkolta feleségét egy férfi egy Maros megyei faluban

A Maros megyei Havad községhez tartozó Gegesen egy 42 éves férfi kedden délután többször is megkéselte feleségét, aki belehalt a sérüléseibe.

Egy kis figyelem nem árt: így kerülhető el az érvénytelen levélszavazat

Több tízezer levélszavazat vált érvénytelenné korábban apró hibák miatt, ezért fokozott figyelmet kérnek a szavazólapok helyes kitöltésére azoktól, akik részt vesznek a magyarországi választáson.

