Szinte egyhangúlag fogadta el a képviselőház a nőgyilkosság elleni törvényt

A képviselőház szerdán döntő házként megszavazta a nőgyilkosságok megelőzését és visszaszorítását célzó törvénytervezetet.

A jogszabályjavaslatot 284 támogató és egy ellenszavazattal, két tartózkodás mellett fogadta el az alsóház.

A többpárti parlamenti kezdeményezésként, több mint 250 törvényhozó támogatásával előterjesztett tervezet

jogi értelemben meghatározza a nőgyilkosság (femicídium) fogalmát,

előírja az ezzel kapcsolatos adatok gyűjtését és évi rendszerességgel történő közzétételét,

védelmet biztosít a nőgyilkosság nyomán árván maradt kiskorúaknak,

és súlyosbító körülménynek minősíti a kiskorú jelenlétében elkövetett tettlegességet.

A jogszabályjavaslat azt is előírja, hogy nemi alapú erőszak esetén a hatóságok feljelentés hiányában, hivatalból is eljárást indíthatnak.

A tervezetet a szenátus már elfogadta, a képviselőház döntő házként szavazott róla – ismerteti az Agerpres.