Szinte egyhangúlag fogadta el a képviselőház a nőgyilkosság elleni törvényt

A képviselőház szerdán döntő házként megszavazta a nőgyilkosságok megelőzését és visszaszorítását célzó törvénytervezetet.
A jogszabályjavaslatot 284 támogató és egy ellenszavazattal, két tartózkodás mellett fogadta el az alsóház.
A többpárti parlamenti kezdeményezésként, több mint 250 törvényhozó támogatásával előterjesztett tervezet
jogi értelemben meghatározza a nőgyilkosság (femicídium) fogalmát,
előírja az ezzel kapcsolatos adatok gyűjtését és évi rendszerességgel történő közzétételét,
védelmet biztosít a nőgyilkosság nyomán árván maradt kiskorúaknak,
és súlyosbító körülménynek minősíti a kiskorú jelenlétében elkövetett tettlegességet.
A jogszabályjavaslat azt is előírja, hogy nemi alapú erőszak esetén a hatóságok feljelentés hiányában, hivatalból is eljárást indíthatnak.
A tervezetet a szenátus már elfogadta, a képviselőház döntő házként szavazott róla – ismerteti az Agerpres.
