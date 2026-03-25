Húsvéti szokások – Játssz, válaszolj, és nyerj értékes ajándékokat!

• Fotó: Székelyhon

A húsvét nemcsak a kereszténység legszentebb ünnepe, hanem a hagyományok megélésének kiemelt eseménye is. Most itt a lehetőség, hogy megmutasd, te hogyan ünnepled.

2026. március 25., 09:00

Húsvéti szokások címmel online játékot indítunk, ahol a véleményed számít – és még nyerhetsz is! Játékunk március 25. – április 1. között zajlik, amelyben a nevezési szakasz március 25–31., április 1-jén pedig győzteseket hirdetünk.

A promóció a jatek.szekelyhon.ro oldalon érhető el, ahol egy rövid, kérdőíves feladatsor vár rád, amelyben 8 kérdésre kell válaszolnod. A kérdések a húsvéti szokásokról szólnak, nincsenek jó vagy rossz válaszok, csak a saját tapasztalataid számítanak. Fontos: minden kérdésre válaszolnod kell, hogy bekerülj a sorsolásba. A játék időtartama alatt többször is játszhatsz, így növelheted az esélyeidet a nyereményekre.

Összesen 15 szerencsés nyertest fogunk kisorsolni.

Mit nyerhetsz?

A nyeremények között praktikus és különleges ajándékok is szerepelnek:

  • autós utalványok az Autoworkshop jóvoltából – 10 db utalvány (egyenként 200 lej értékben), amely felhasználható teljes átvizsgálásra, gumicserére vagy futóműállításra;
  • vásárlási utalványok a Tercsi támogatásával – 3 db 100 lejes utalvány, amely beváltható a Tercsi üzletekben hús- és hentes termékekre;
  • inspiráló kézikönyvek a Viktoria Marriage felajánlásával – 2 db BrideHood kézikönyv (egyenként 89 lej értékben), amely nemcsak megszervezni, hanem megélni is segít a menyasszonyi időszakot.

Ez a játék nemcsak a nyereményekről szól, hanem arról is, hogy egy kicsit megállj, és átgondold: mit jelent számodra a húsvét, illetve milyen szokásokat tartasz fontosnak megélni?

Ne maradj le! Látogass el a jatek.szekelyhon.ro oldalra, töltsd ki a kérdőívet, és ünnepeld a húsvétot egy kis játékkal – és akár nyereménnyel is!

A játék támogatói:

Ha autószervizt választasz, nemcsak javítást keresel, hanem megbízható megoldást. A csíkszeredai Autoworkshop teljeskörű szervizelési szolgáltatásokat kínál, a mindennapi karbantartástól a komolyabb javításokig. Korszerű diagnosztikai eszközeik gyors és pontos képet adnak a jármű állapotáról, így a munkavégzés tervezetten és hatékonyan történik. Kiemelt szakterületük a részecskeszűrő (DPF) professzionális, mosásos technológiával végzett tisztítása – egy ritkaságszámba menő szolgáltatás a térségben. A Hargita utca 65. szám alatti műhelyben emellett precíz futószögállítást és szezonális gumicserét is vállalnak, gördülékeny ügyintézéssel, kevesebb várakozással. Így minden fontos karbantartás és ellenőrzés egy helyen intézhető. Időpontfoglalásért hívd a 0740-144 392-es telefonszámot. Autoworkshop – gyors, megbízható és hozzáértő kezekben az autód!

A Tercsi egy Csíkjenőfalván működő vágóhíd és húsfeldolgozó, amelynek alaptevékenysége a hús feldolgozása és értékesítése. A csíkjenőfalvi Tercs Közbirtokosság mintegy hat évvel ezelőtt kezdett foglalkozni egy vágópont és húsfeldolgozó létrehozásának ötletével. Az elképzelés onnan indult, hogy a térségben sokan foglalkoznak mezőgazdasággal, az állattartó gazdák számára azonban kevés lehetőség adódik az állatállomány értékesítésére. Ezt felismerve döntött úgy a közbirtokosság, hogy létrehoz egy vágópontot és egy húsfeldolgozót. A létesítmény a profittermelés mellett arra is hangsúlyt fektet, hogy segítse a térség állattartóit az állatállomány értékesítésében, miközben a piaci keresletet is kiszolgálja. A húsfeldolgozás során tradicionális hústermékek készülnek, amelyek a hagyományos, régi, gyermekkori ízvilágot idézik meg – színezőanyagok és ízfokozók nélkül. A Tercsi termékei megtalálhatók a csíkjenőfalvi bemutatóüzletben, a csíkszeredai piaccsarnokban, valamint mozgópontokon is. Tercsi – A székely ízek hagyománya.

A Viktoria Marriage már 17 éve öltözteti a menyasszonyokat Csíkszeredában – nem csupán ruhába, hanem önazonos döntésekbe. A Fortuna Park 1B/103. szám alatt található szalon alapítója, Szőcs Ramóna menyasszonyi stílustanácsadó, divattervező és a BrideHood kézikönyv szerzője, a menyasszonyi kor szakértője. Személyre szabott figyelemmel segít megtalálni azt a ruhát, amely nemcsak gyönyörű, hanem valóban hozzád illik. A legtöbb menyasszony átél bizonytalanságot, testkép-aggodalmat és kimondatlan családi feszültségeket. A BrideHood ezekre az érzésekre ad szavakat, naplóoldalakkal és önreflexiós feladatokkal segít megérteni, mi történik benned ebben az időszakban, hogy könnyebb és tisztább döntéseket hozhass. A Viktoria Marriage-ben menyasszonyi ruhák, tudatos stílusvezetés és a BrideHood szemlélete vár. Időpontfoglaláshoz hívd a 0741-115 232-es telefonszámot. Viktoria Marriage – Menyasszonyi stílus. Tudatosan.

A játék szabályzata itt érhető el.

Csíkszék Udvarhelyszék Marosszék Gyergyószék Háromszék Székelyhon Játék
Történelmi nap a benzinkutaknál
Meggyilkolta feleségét egy férfi egy Maros megyei faluban
Eltiltották és súlyos pénzbírsággal sújtották az OSK sportigazgatóját
Bocsánatkérésre szólítja Zelenszkijt a székelyföldi parlamenti képviselő
„Nem mondtam, hogy tolvajok” – megszólalt Hadnagy Attila az eltiltása után
Villáminterjú Nagy Noémi Krisztával: A modern világ túlzott kényelme bénító
Meggyilkolta feleségét egy férfi egy Maros megyei faluban
Eltiltották és súlyos pénzbírsággal sújtották az OSK sportigazgatóját
Bocsánatkérésre szólítja Zelenszkijt a székelyföldi parlamenti képviselő
„Nem mondtam, hogy tolvajok” – megszólalt Hadnagy Attila az eltiltása után
Villáminterjú Nagy Noémi Krisztával: A modern világ túlzott kényelme bénító
2026. március 25., szerda

Új határidő a kormánytól az üzemanyagárak beavatkozására

Ilie Bolojan miniszterelnök kedd este bejelentette, hogy a kormány várhatóan szerdán délután vagy csütörtökön fogadja el az üzemanyagpiaci válsághelyzet kihirdetéséről szóló sürgősségi rendeletet.

Ha nem lesz leépítés, nem lesz fizetés – figyelmeztetnek Bukarestben

Ilie Bolojan kormányfő kijelentette, hogy a következő hónapokban „több tízezer” álláshelyet szüntetnek meg a központi és helyi közigazgatásban, hozzátéve, az állami vállalatok reformja prioritás, de „nem túl könnyű feladat”.

A választható tantárggyal folytatódik a próbaérettségi

A választott tantárgy írásbeli vizsgájával folytatódik szerdán a próbaérettségi.

Csoma-napok: csütörtökön kezdődik a tudományos ülésszak

Kovásznán hétfőn óta zajlik, és szombatig tart az 1990 óta minden évben megrendezett Csoma-napok 36. kiadása, amely lényegében a csütörtökön kezdődő tudományos ülésszakra épül rá. A szervező egyesület elnökével, Ferencz Évával beszélgettünk.

2026. március 24., kedd

Meggyilkolta feleségét egy férfi egy Maros megyei faluban

A Maros megyei Havad községhez tartozó Gegesen egy 42 éves férfi kedden délután többször is megkéselte feleségét, aki belehalt a sérüléseibe.

Egy kis figyelem nem árt: így kerülhető el az érvénytelen levélszavazat

Több tízezer levélszavazat vált érvénytelenné korábban apró hibák miatt, ezért fokozott figyelmet kérnek a szavazólapok helyes kitöltésére azoktól, akik részt vesznek a magyarországi választáson.

Egyeztetést sürget egy vállalkozói egyesület az üzemanyaghelyzet miatt

A Kis- és Középvállalkozások Szövetségének (IMM România) elnöke, Florin Jianu kedden Zilahon a Háromoldalú Érdekegyeztető Tanács összehívását sürgette az üzemanyagár-korlátozó intézkedések kidolgozására.

Jóval az uniós átlag felett van a halálos balesetek aránya Romániában

Hiába csökken az Európai Unióban a halálos közúti balesetek száma, Románia továbbra is a legveszélyesebb országok között szerepel: az adatok szerint jóval az uniós átlag felett van a halálos balesetek aránya.

Nem lesz még beavatkozás, elhalasztották a kedd délutáni kormányülést az üzemanyagpiaci válsághelyzet kihirdetéséről

A halasztás oka, hogy a Gazdasági és Szociális Tanács (CES) elnapolta a üzemanyagpiaci válsághelyzet kihirdetéséről szóló sürgősségi rendelet véleményezését – tájékoztatott a kormány sajtóirodája.

Több mint 300 diákból 26-an jutottak a kémiaverseny romániai döntőjébe

Csíkszeredában tartották a XXXVII. Hevesy György Kárpát-medencei kémiaverseny romániai döntőjét a hétvégén. A megmérettetésen résztvevő 300 diákból a döntőben 26-an vettek részt.

