A februári sívakációt érinti a következő tanév legfőbb változása

Közvitára bocsátotta pénteken az oktatási minisztérium a 2026–2027-es tanév rendjének tervezetét, amely szerint az új iskolai év 2026. szeptember 7-én kezdődik, és 2027. június 18-áig tart.

A miniszteri rendelettervezet értelmében a középiskolai végzős osztályok számára két héttel korábban, 2027. június 4-én, a nyolcadikosok számára egy héttel korábban, június 11-én ér véget a tanév. A korábbi tanévekhez mérten a 2026–2027-es tanév legfőbb módosítása az, hogy

háromról két hétre csökkent az időszak, amelyben a megyei tanfelügyelőségek beütemezhetik az egyhetes februári sívakációt.

A minisztérium azzal érvel, hogy az elmúlt években a háromhetes időszak első hetére csupán három megye tanfelügyelősége ütemezte be konstans módon a sívakációt, a többi megye vagy a második, vagy a harmadik hetet választotta.

A sívakációt tehát 2027. február 22. és március 7. között lehet beütemezni a 2026–2027-es tanévben.