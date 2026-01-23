A februári sívakációt érinti a következő tanév legfőbb változása

Fotó: Tuchiluș Alex
Közvitára bocsátotta pénteken az oktatási minisztérium a 2026–2027-es tanév rendjének tervezetét, amely szerint az új iskolai év 2026. szeptember 7-én kezdődik, és 2027. június 18-áig tart.
2026. január 23., 20:012026. január 23., 20:01
2026. január 23., 20:042026. január 23., 20:04
A miniszteri rendelettervezet értelmében a középiskolai végzős osztályok számára két héttel korábban, 2027. június 4-én, a nyolcadikosok számára egy héttel korábban, június 11-én ér véget a tanév.
A korábbi tanévekhez mérten a 2026–2027-es tanév legfőbb módosítása az, hogy
A minisztérium azzal érvel, hogy az elmúlt években a háromhetes időszak első hetére csupán három megye tanfelügyelősége ütemezte be konstans módon a sívakációt, a többi megye vagy a második, vagy a harmadik hetet választotta.
A tervezet szerint az érettségi kompetenciavizsgáit a tanév két utolsó hetében szerveznék meg, a nyolcadikosok képességvizsgáját és az érettségi írásbeli vizsgáit pedig a tanév végét követő két hétben.
A próbavizsgákra 2027 márciusában kerülne sor.
A tanügyminisztérium megjegyzi azonban, hogy a vizsgaidőszakok időpontjai még nem véglegesek, és a 2026–2027-es tanév végleges struktúráját is a közvita lezárását, és a beérkező javaslatok elemzését követően szögezik le.
Egy négy- és egy ötéves gyermek beesett péntek délután a Kis-Szamosba Szamosújváron; egyiküket kimentette a vízből egy fiatalember, a négyéves azonban eltűnt, búvárok keresik – közölte a Kolozs megyei katasztrófavédelmi felügyelőség.
A gázárplafon áprilisi kivezetése még nem biztos, de a jelenleg folyó elemzés eredményei alapján a következő két héten belül döntés várható ez ügyben – jelentette ki pénteken Ilie Bolojan.
Lavina következett be pénteken Beszterce-Naszód megyében, az Óradnát (Rodna) Radnaborberekkel (Valea Vinului) összekötő, a Radnai-havasok Nemzeti Parkba vezető községi út közelében – tájékoztattak a helyi hatóságok.
Nem tudja még érdemben tárgyalni a Marosvásárhelyi Ítélőtábla azoknak a fellebbezéseknek a tárgyalását, amelyeket a Borboly Csaba és tizenkét másik ember elleni büntetőper vádlottjai nyújtottak be az elsőfokú ítélet kihirdetése után.
Az Erdélyi Magyar Szövetség (EMSZ) csíkszeredai és marosvásárhelyi képviselői petíciót kezdeményeztek annak érdekében, hogy a két megyeszékhely önkormányzata csökkentse a helyi adókat és illetékeket.
Átvette nyereményét a Mit tartogat 2026? elnevezésű Székelyhon-játék nyertese csütörtökön. A szerencsés Bartalis Ilona udvarhelyszéki olvasónk, akit több mint ötezer hozzászóló közül sorsoltunk ki január 19-én, hétfőn.
Marosvásárhelyen hajtották végre 2026 első szervkivételét: egy 72 éves, intenzív osztályon kezelt, agyhalott férfi máját és veséit távolítottak el. Az életmentő szervek Kolozsvárra és Bukarestbe kerültek.
A két ágazat dolgozói dönthetik el, hogy milyen formában demonstráljon a Sanitas a kormány által tervezett 10 százalékos költségcsökkentés ellen. Ezúttal nem csak a szakszervezeti tagoktól várnak visszajelzést a tervezett tiltakozással kapcsolatban.
Nicușor Dan államfő szerint „valamivel rosszabb a helyzet a koalícióban, mint hat-hét hónappal ezelőtt”, de bízik benne, hogy egyben marad és folytatja a munkát.
Az elkövetkező napokban enyhe felmelegedés várható, így vékonyodhatnak a tavakon, folyókon a jégrétegek. A hatóságok figyelmeztetnek: ne menjünk rá a jégre.
szóljon hozzá!