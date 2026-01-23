Rovatok
A februári sívakációt érinti a következő tanév legfőbb változása

• Fotó: Tuchiluș Alex

Fotó: Tuchiluș Alex

Közvitára bocsátotta pénteken az oktatási minisztérium a 2026–2027-es tanév rendjének tervezetét, amely szerint az új iskolai év 2026. szeptember 7-én kezdődik, és 2027. június 18-áig tart.

Székelyhon

2026. január 23., 20:012026. január 23., 20:01

2026. január 23., 20:042026. január 23., 20:04

A miniszteri rendelettervezet értelmében a középiskolai végzős osztályok számára két héttel korábban, 2027. június 4-én, a nyolcadikosok számára egy héttel korábban, június 11-én ér véget a tanév.

A korábbi tanévekhez mérten a 2026–2027-es tanév legfőbb módosítása az, hogy

háromról két hétre csökkent az időszak, amelyben a megyei tanfelügyelőségek beütemezhetik az egyhetes februári sívakációt.

A minisztérium azzal érvel, hogy az elmúlt években a háromhetes időszak első hetére csupán három megye tanfelügyelősége ütemezte be konstans módon a sívakációt, a többi megye vagy a második, vagy a harmadik hetet választotta.

A sívakációt tehát 2027. február 22. és március 7. között lehet beütemezni a 2026–2027-es tanévben.

A tervezet szerint az érettségi kompetenciavizsgáit a tanév két utolsó hetében szerveznék meg, a nyolcadikosok képességvizsgáját és az érettségi írásbeli vizsgáit pedig a tanév végét követő két hétben.

A próbavizsgákra 2027 márciusában kerülne sor.

A tanügyminisztérium megjegyzi azonban, hogy a vizsgaidőszakok időpontjai még nem véglegesek, és a 2026–2027-es tanév végleges struktúráját is a közvita lezárását, és a beérkező javaslatok elemzését követően szögezik le.

Belföld Oktatás Tanügy
