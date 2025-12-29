Rovatok
MédiaTár
Szolgáltatások
Médiatér alkalmazás
App Store Google Play
Rádió GaGa alkalmazás
App Store Google Play
Hirdetés
Hirdetés

2026-ban is enyhítenék a személyzethiányt az egészségügyben

Az új törvény 2026-ban is lehetőséget ad az alkalmazási tiltás feloldására az egészségügyi intézményekben

Az új törvény 2026-ban is lehetőséget ad az alkalmazási tiltás feloldására az egészségügyi intézményekben

Fotó: Olti Angyalka

Megosztás Facebookon Küldés Facebook Messengeren Küldés WhatsAppon Küldés Emailben

Több olyan intézkedést is elfogadott a kormány, amelyek az egészségügyi rendszer működését nehezítő munkaerőhiány enyhítését célozzák. Elképzelhető azonban, hogy megkéstek a törvénnyel, véli a Székelyhonnak nyilatkozó szakszervezeti képviselő.

Széchely István

2025. december 29., 07:572025. december 29., 07:57

Megosztás Facebookon Küldés Facebook Messengeren Küldés WhatsAppon Küldés Emailben

Sürgősségi rendeletben pontosította a meglévő törvényt, valamint olyan intézkedéseket fogadott el a kormány, amelyekkel a személyzethiányt enyhítenék az egészségügyi rendszerben. Ezek némelyikét az egészségügyi, valamint a szociális ellátórendszerben dolgozók érdekeit képviselő Sanitas szakszervezet saját sikerként könyveli el.

Van viszont olyan is az intézkedések között, amellyel lehet, hogy megkésett a kormány

Hirdetés

– véli az érdekvédelmi tömörülés portálunknak nyilatkozó képviselője.

Tovább dolgozhatnak a nyugdíjkorhatárt elérők

A sürgősségi kormányrendelet egyik intézkedése értelmében tovább dolgozhatnak az egészségügyi rendszerben azok a szerződéses alkalmazottak, akik

elérték a nyugdíjkorhatárt, azaz nem szüntetik meg kötelezően a munkaviszonyukat, hanem tovább dolgozhatnak.

Az erre vonatkozó határidőt 2026. december 31-ig hosszabbították meg.

A helyzetet szabályozó korábbi, márciusban megjelent törvény idén év végéig adott lehetőséget arra, hogy

tovább dolgozzanak azok, akik elérték a nyugdíjkorhatárt.

Az ő munkaszerződésüket viszont a korábbi előírásban megszabott határidő miatt már le kellett zárják, vagy legalább elindítsák ezt a folyamatot – hiszen már az év utolsó napjaiban vagyunk –, és ha így van, akkor megkésett az új törvény – vélekedett megkeresésünkre Nyulas Emma, a Sanitas szakszervezet Hargita megyei szervezetének vezetője. Kérdés számára ugyanakkor az is, hogy

a munkaszerződés megszakítása után visszavehetnék-e a hasonló helyzetben lévő egészségügyi dolgozókat régi állásukba.

De még ha meg is tehetnék, az érintettek a bérezés szempontjából nem biztos, hogy nyernének az új munkaszerződéssel – fejtegette tovább a helyzetet az érdekvédelmi tömörülés képviselője, megjegyezve, hogy a tisztánlátáshoz meg kell várni az új törvény alkalmazási normáinak a megjelenését.

• Fotó: Thomas Campean Galéria

Fotó: Thomas Campean

Bizonyos körülmények között feloldják az alkalmazási tiltást

Az előzőhöz hasonló, a személyzethiány enyhítését célzó intézkedés az új sürgősségi kormányrendeletben az is, hogy lehetőséget ad az alkalmazási tiltás feloldására az egészségügyi intézményekben.

A megüresedett állások betöltésére egyedi kérelmek alapján, memorandum révén kaphatnak engedélyt az egészségügyi intézmények.

Ez a lehetőség eddig is létezett, tehát nem újdonság, csak 2026-ra is lehetővé teszi az alkalmazási tiltás feloldását az új törvény. Az eddigi tapasztalatok alapján nagyjából három hónapba telik, amíg megkapják a szaktárcától a jóváhagyást az egészségügyi intézmények – közölte a szakszervezet megyei vezetője.

Megoldódtak a főasszisztensi bérek kiszámításával kapcsolatos bizonytalanságok

A szakszervezet saját sikereként értékeli azt, hogy az egészségügyi minisztériummal folytatott tárgyalások során elérték azt, hogy

a kórházi főasszisztensi munkakört vezetői tisztségként ismerje el a szaktárca.

Ez a sürgősségi kormányrendeletbe is bekerült, és ezzel egy olyan pontatlanságot is tisztáz az új szabályozás, amely miatt mindeddig eltérések voltak a főasszisztensi bérek kiszámításában országszerte.

Az új törvény értelmében főasszisztensi munkakört legkevesebb 5 éves szakmai régiséggel rendelkező asszisztensek, illetve szülésznők tölthetnek be.

• Fotó: Haáz Vince Galéria

Fotó: Haáz Vince

A főasszisztensek alapbérét a felsőfokú végzettséggel rendelkező főasszisztensek bérszintjén határozták meg, amire még rájön a 20 százalékos vezetői pótlék. Ez már a korábbi törvényben is szerepelt, ám az nem volt elég egyértelmű, ezért

országszerte nagy volt a zűrzavar a főasszisztensek bérezése körül, és a számvevőszék is több kórházban szabálytalannak találta a kifizetéseket.

Hargita megyében azonban nem voltak ilyen gondok eddig sem, megfelelően számították ki a kórházi főasszisztensek bérét – válaszolta kérdésünkre Nyulas Emma.
A sürgősségi kormányrendelet azt is kimondja, hogy az állami kórházakban dolgozó orvosok – az osztályvezető orvosok kivételével – kötelesek az intézmény járóbeteg-szakrendelőjében is dolgozni, a havi munkaidejükön belül. Ezzel az előírással a korábbi törvény rendelkezéseit módosították, eltörölve a szankciókat.

Csíkszék Udvarhelyszék Marosszék Gyergyószék Háromszék Egészségügy
Megosztás Facebookon Küldés Facebook Messengeren Küldés WhatsAppon Küldés Emailben
Hirdetés
szóljon hozzá! Hozzászólások
Hirdetés
Hirdetés

Rádió GaGa

Rádió Csíkszék

Rádió Gyergyószék

Rádió Háromszék

Rádió Marosszék

Rádió Udvarhelyszék

Rádió GaGa

Rádió Csíkszék

Rádió Gyergyószék

Rádió Háromszék

Rádió Marosszék

Rádió Udvarhelyszék
Hirdetés

Ezek is érdekelhetik

Gyanús ismétlődés: újabb egyházi ingatlan vált a lángok martalékává Kászonjakabfalván
Tűzoltóság: szándékos gyújtogatás okozhatta a kászonjakabfalvi tűzeseteket – frissítve
Legyőzte a Gyergyói Hoki Klubot, a Brassói Corona vezeti az Erste Ligát
Elhunyt Brigitte Bardot, a kóbor ebekért román exállamfővel is szembeszálló francia filmcsillag
Ökölvívó lett Gyimesközéplok legjobb sportolója 2025-ben
Varázslatteremtés és mindennapok – karácsonyvárás szülőként, egyedül
Gyanús ismétlődés: újabb egyházi ingatlan vált a lángok martalékává Kászonjakabfalván
Székelyhon

Gyanús ismétlődés: újabb egyházi ingatlan vált a lángok martalékává Kászonjakabfalván
Tűzoltóság: szándékos gyújtogatás okozhatta a kászonjakabfalvi tűzeseteket – frissítve
Székelyhon

Tűzoltóság: szándékos gyújtogatás okozhatta a kászonjakabfalvi tűzeseteket – frissítve
Legyőzte a Gyergyói Hoki Klubot, a Brassói Corona vezeti az Erste Ligát
Székely Sport

Legyőzte a Gyergyói Hoki Klubot, a Brassói Corona vezeti az Erste Ligát
Elhunyt Brigitte Bardot, a kóbor ebekért román exállamfővel is szembeszálló francia filmcsillag
Krónika

Elhunyt Brigitte Bardot, a kóbor ebekért román exállamfővel is szembeszálló francia filmcsillag
Ökölvívó lett Gyimesközéplok legjobb sportolója 2025-ben
Székely Sport

Ökölvívó lett Gyimesközéplok legjobb sportolója 2025-ben
Varázslatteremtés és mindennapok – karácsonyvárás szülőként, egyedül
Nőileg

Varázslatteremtés és mindennapok – karácsonyvárás szülőként, egyedül
Hirdetés

A rovat további cikkei

2025. december 28., vasárnap

Kőbe zárt menedék: a csíkkarcfalvi Nagyboldogasszony vártemplom | Templomtúra

Vastag kőfalak, lőrések és gyilokjáró veszik körül Csíkkarcfalva község templomát, amely nemcsak az imádságra, hanem a védekezésre is készült.

Kőbe zárt menedék: a csíkkarcfalvi Nagyboldogasszony vártemplom | Templomtúra
Kőbe zárt menedék: a csíkkarcfalvi Nagyboldogasszony vártemplom | Templomtúra
2025. december 28., vasárnap

Kőbe zárt menedék: a csíkkarcfalvi Nagyboldogasszony vártemplom | Templomtúra
Hirdetés
2025. december 28., vasárnap

Elhunyt Brigitte Bardot francia színészlegenda

A híres francia színésznőt súlyos betegség után, vasárnap érte a halál. 91 éves volt.

Elhunyt Brigitte Bardot francia színészlegenda
Elhunyt Brigitte Bardot francia színészlegenda
2025. december 28., vasárnap

Elhunyt Brigitte Bardot francia színészlegenda
2025. december 28., vasárnap

Szélvihar miatt rekedtek turisták a Bilea-tónál

A szélvihar miatt nem tudják elhagyni a térséget a Bilea-tó környéki menedékházakban elszállásolt turisták.

Szélvihar miatt rekedtek turisták a Bilea-tónál
Szélvihar miatt rekedtek turisták a Bilea-tónál
2025. december 28., vasárnap

Szélvihar miatt rekedtek turisták a Bilea-tónál
2025. december 28., vasárnap

Aprószentek napja – amikor „büntetlenül” lehet csapkodni a lányokat

A karácsonyi ünnepkörhöz tartozik a Heródes által meggyilkoltatott fiúgyerekek, azaz „apró szentek” napja is, régen gazdag, mára kikopó szokásrenddel. Ilyenkor lehet büntetlenül megvesszőzni a lányokat, asszonyokat, de koránt sem nevelés céljával.

Aprószentek napja – amikor „büntetlenül” lehet csapkodni a lányokat
Aprószentek napja – amikor „büntetlenül” lehet csapkodni a lányokat
2025. december 28., vasárnap

Aprószentek napja – amikor „büntetlenül” lehet csapkodni a lányokat
Hirdetés
2025. december 27., szombat

Lázadás a beolvadás ellen – a Breaking Bad készítője hozta el 2025 egyik legjobb sorozatát

Az Apple TV-nél készült el, és futott be év végére 2025 egyik legjobb sorozata, a Pluribus. Vince Gilligan új folytatásos története egy meglehetősen egyedi apokalipszist tár a szemünk elé. Kritika.

Lázadás a beolvadás ellen – a Breaking Bad készítője hozta el 2025 egyik legjobb sorozatát
Lázadás a beolvadás ellen – a Breaking Bad készítője hozta el 2025 egyik legjobb sorozatát
2025. december 27., szombat

Lázadás a beolvadás ellen – a Breaking Bad készítője hozta el 2025 egyik legjobb sorozatát
2025. december 27., szombat

Szexuális visszaélés gyanúja merült fel a Vasile Lascăr Rendőrképző Iskolában

Harmincnapos előzetes letartóztatásba helyezték szombaton a câmpinai Vasile Lascăr Rendőrképző Iskola egyik alkalmazottját, akit egy diák ellen elkövetett nemi erőszak kísérletével gyanúsítanak.

Szexuális visszaélés gyanúja merült fel a Vasile Lascăr Rendőrképző Iskolában
Szexuális visszaélés gyanúja merült fel a Vasile Lascăr Rendőrképző Iskolában
2025. december 27., szombat

Szexuális visszaélés gyanúja merült fel a Vasile Lascăr Rendőrképző Iskolában
2025. december 27., szombat

Viharos erejű szél és hófúvás várható Székelyföldön

A szél élénkülésére figyelmeztető előrejelzést bocsátott ki szombaton az Országos Meteorológiai Szolgálat az ország nagyrészére, köztük a székelyföldi megyékre is.

Viharos erejű szél és hófúvás várható Székelyföldön
Viharos erejű szél és hófúvás várható Székelyföldön
2025. december 27., szombat

Viharos erejű szél és hófúvás várható Székelyföldön
Hirdetés
2025. december 27., szombat

Hol lehet sízni a hétvégén?

Ugyan korlátozottak a lehetőségek azok számára, akik hétvégén már szeretnének sízni Székelyföldön, de érdemes figyelni a sípályák honlapjait, mert az éjszakák egyre hidegebbek és a hóágyúk éjjel-nappal dolgoznak.

Hol lehet sízni a hétvégén?
Hol lehet sízni a hétvégén?
2025. december 27., szombat

Hol lehet sízni a hétvégén?
2025. december 26., péntek

Tömegkarambol: tizenegy autó ütközött össze a dél-romániai gyorsforgalmi úton – videóval

Tizenegy autó ütközött össze péntek délután a Craiovát Pitești-tel összekötő, 12-es gyorsforgalmi úton, Olt megyében. A járművekben több mint harminc ember utazott, a hatóságok aktiválták a vörös beavatkozási tervet.

Tömegkarambol: tizenegy autó ütközött össze a dél-romániai gyorsforgalmi úton – videóval
Tömegkarambol: tizenegy autó ütközött össze a dél-romániai gyorsforgalmi úton – videóval
2025. december 26., péntek

Tömegkarambol: tizenegy autó ütközött össze a dél-romániai gyorsforgalmi úton – videóval
2025. december 26., péntek

Karácsony éjjel is szólt a RO-Alert – dróntámadásokra figyelmeztették a Tulcea megyeieket

Oroszország a csütörtökről péntekre virradó éjszaka újabb dróntámadásokat intézett a román határ közelében lévő ukrán kikötői infrastruktúra ellen; a hatóságok RO-Alert üzenetben figyelmeztették az ukrán határral szomszédos Tulcea megye lakosságát.

Karácsony éjjel is szólt a RO-Alert – dróntámadásokra figyelmeztették a Tulcea megyeieket
Karácsony éjjel is szólt a RO-Alert – dróntámadásokra figyelmeztették a Tulcea megyeieket
2025. december 26., péntek

Karácsony éjjel is szólt a RO-Alert – dróntámadásokra figyelmeztették a Tulcea megyeieket
Hirdetés
Hasznos
Médiatér
Médiatér alkalmazás
App Store Google Play
Rádió GaGa alkalmazás
App Store Google Play

Kapcsolat
Támogató szervezet: Magyar Kultúráért Alapítvány
© Székelyhon.ro 2009-2025 |
Minden jog fenntartva!