2026-ban is enyhítenék a személyzethiányt az egészségügyben

Az új törvény 2026-ban is lehetőséget ad az alkalmazási tiltás feloldására az egészségügyi intézményekben

Több olyan intézkedést is elfogadott a kormány, amelyek az egészségügyi rendszer működését nehezítő munkaerőhiány enyhítését célozzák. Elképzelhető azonban, hogy megkéstek a törvénnyel, véli a Székelyhonnak nyilatkozó szakszervezeti képviselő.

Széchely István 2025. december 29., 07:572025. december 29., 07:57

Sürgősségi rendeletben pontosította a meglévő törvényt, valamint olyan intézkedéseket fogadott el a kormány, amelyekkel a személyzethiányt enyhítenék az egészségügyi rendszerben. Ezek némelyikét az egészségügyi, valamint a szociális ellátórendszerben dolgozók érdekeit képviselő Sanitas szakszervezet saját sikerként könyveli el.

Van viszont olyan is az intézkedések között, amellyel lehet, hogy megkésett a kormány

véli az érdekvédelmi tömörülés portálunknak nyilatkozó képviselője. Tovább dolgozhatnak a nyugdíjkorhatárt elérők A sürgősségi kormányrendelet egyik intézkedése értelmében tovább dolgozhatnak az egészségügyi rendszerben azok a szerződéses alkalmazottak, akik

elérték a nyugdíjkorhatárt, azaz nem szüntetik meg kötelezően a munkaviszonyukat, hanem tovább dolgozhatnak.

Az erre vonatkozó határidőt 2026. december 31-ig hosszabbították meg. A helyzetet szabályozó korábbi, márciusban megjelent törvény idén év végéig adott lehetőséget arra, hogy

tovább dolgozzanak azok, akik elérték a nyugdíjkorhatárt.

Az ő munkaszerződésüket viszont a korábbi előírásban megszabott határidő miatt már le kellett zárják, vagy legalább elindítsák ezt a folyamatot – hiszen már az év utolsó napjaiban vagyunk –, és ha így van, akkor megkésett az új törvény – vélekedett megkeresésünkre Nyulas Emma, a Sanitas szakszervezet Hargita megyei szervezetének vezetője. Kérdés számára ugyanakkor az is, hogy

a munkaszerződés megszakítása után visszavehetnék-e a hasonló helyzetben lévő egészségügyi dolgozókat régi állásukba.

De még ha meg is tehetnék, az érintettek a bérezés szempontjából nem biztos, hogy nyernének az új munkaszerződéssel – fejtegette tovább a helyzetet az érdekvédelmi tömörülés képviselője, megjegyezve, hogy a tisztánlátáshoz meg kell várni az új törvény alkalmazási normáinak a megjelenését.

Fotó: Thomas Campean

Bizonyos körülmények között feloldják az alkalmazási tiltást Az előzőhöz hasonló, a személyzethiány enyhítését célzó intézkedés az új sürgősségi kormányrendeletben az is, hogy lehetőséget ad az alkalmazási tiltás feloldására az egészségügyi intézményekben.

A megüresedett állások betöltésére egyedi kérelmek alapján, memorandum révén kaphatnak engedélyt az egészségügyi intézmények.

Ez a lehetőség eddig is létezett, tehát nem újdonság, csak 2026-ra is lehetővé teszi az alkalmazási tiltás feloldását az új törvény. Az eddigi tapasztalatok alapján nagyjából három hónapba telik, amíg megkapják a szaktárcától a jóváhagyást az egészségügyi intézmények – közölte a szakszervezet megyei vezetője. Megoldódtak a főasszisztensi bérek kiszámításával kapcsolatos bizonytalanságok A szakszervezet saját sikereként értékeli azt, hogy az egészségügyi minisztériummal folytatott tárgyalások során elérték azt, hogy

a kórházi főasszisztensi munkakört vezetői tisztségként ismerje el a szaktárca.

Ez a sürgősségi kormányrendeletbe is bekerült, és ezzel egy olyan pontatlanságot is tisztáz az új szabályozás, amely miatt mindeddig eltérések voltak a főasszisztensi bérek kiszámításában országszerte.

Az új törvény értelmében főasszisztensi munkakört legkevesebb 5 éves szakmai régiséggel rendelkező asszisztensek, illetve szülésznők tölthetnek be.

Fotó: Haáz Vince

A főasszisztensek alapbérét a felsőfokú végzettséggel rendelkező főasszisztensek bérszintjén határozták meg, amire még rájön a 20 százalékos vezetői pótlék. Ez már a korábbi törvényben is szerepelt, ám az nem volt elég egyértelmű, ezért

országszerte nagy volt a zűrzavar a főasszisztensek bérezése körül, és a számvevőszék is több kórházban szabálytalannak találta a kifizetéseket.