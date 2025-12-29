2026-ban is enyhítenék a személyzethiányt az egészségügyben

Az új törvény 2026-ban is lehetőséget ad az alkalmazási tiltás feloldására az egészségügyi intézményekben
Fotó: Olti Angyalka
Több olyan intézkedést is elfogadott a kormány, amelyek az egészségügyi rendszer működését nehezítő munkaerőhiány enyhítését célozzák. Elképzelhető azonban, hogy megkéstek a törvénnyel, véli a Székelyhonnak nyilatkozó szakszervezeti képviselő.
Sürgősségi rendeletben pontosította a meglévő törvényt, valamint olyan intézkedéseket fogadott el a kormány, amelyekkel a személyzethiányt enyhítenék az egészségügyi rendszerben. Ezek némelyikét az egészségügyi, valamint a szociális ellátórendszerben dolgozók érdekeit képviselő Sanitas szakszervezet saját sikerként könyveli el.
– véli az érdekvédelmi tömörülés portálunknak nyilatkozó képviselője.
A sürgősségi kormányrendelet egyik intézkedése értelmében tovább dolgozhatnak az egészségügyi rendszerben azok a szerződéses alkalmazottak, akik
Az erre vonatkozó határidőt 2026. december 31-ig hosszabbították meg.
A helyzetet szabályozó korábbi, márciusban megjelent törvény idén év végéig adott lehetőséget arra, hogy
Az ő munkaszerződésüket viszont a korábbi előírásban megszabott határidő miatt már le kellett zárják, vagy legalább elindítsák ezt a folyamatot – hiszen már az év utolsó napjaiban vagyunk –, és ha így van, akkor megkésett az új törvény – vélekedett megkeresésünkre Nyulas Emma, a Sanitas szakszervezet Hargita megyei szervezetének vezetője. Kérdés számára ugyanakkor az is, hogy
De még ha meg is tehetnék, az érintettek a bérezés szempontjából nem biztos, hogy nyernének az új munkaszerződéssel – fejtegette tovább a helyzetet az érdekvédelmi tömörülés képviselője, megjegyezve, hogy a tisztánlátáshoz meg kell várni az új törvény alkalmazási normáinak a megjelenését.
Fotó: Thomas Campean
Az előzőhöz hasonló, a személyzethiány enyhítését célzó intézkedés az új sürgősségi kormányrendeletben az is, hogy lehetőséget ad az alkalmazási tiltás feloldására az egészségügyi intézményekben.
Ez a lehetőség eddig is létezett, tehát nem újdonság, csak 2026-ra is lehetővé teszi az alkalmazási tiltás feloldását az új törvény. Az eddigi tapasztalatok alapján nagyjából három hónapba telik, amíg megkapják a szaktárcától a jóváhagyást az egészségügyi intézmények – közölte a szakszervezet megyei vezetője.
A szakszervezet saját sikereként értékeli azt, hogy az egészségügyi minisztériummal folytatott tárgyalások során elérték azt, hogy
Ez a sürgősségi kormányrendeletbe is bekerült, és ezzel egy olyan pontatlanságot is tisztáz az új szabályozás, amely miatt mindeddig eltérések voltak a főasszisztensi bérek kiszámításában országszerte.
Fotó: Haáz Vince
A főasszisztensek alapbérét a felsőfokú végzettséggel rendelkező főasszisztensek bérszintjén határozták meg, amire még rájön a 20 százalékos vezetői pótlék. Ez már a korábbi törvényben is szerepelt, ám az nem volt elég egyértelmű, ezért
Hargita megyében azonban nem voltak ilyen gondok eddig sem, megfelelően számították ki a kórházi főasszisztensek bérét – válaszolta kérdésünkre Nyulas Emma.
A sürgősségi kormányrendelet azt is kimondja, hogy az állami kórházakban dolgozó orvosok – az osztályvezető orvosok kivételével – kötelesek az intézmény járóbeteg-szakrendelőjében is dolgozni, a havi munkaidejükön belül. Ezzel az előírással a korábbi törvény rendelkezéseit módosították, eltörölve a szankciókat.
