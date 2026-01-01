20 film, amit nem érdemes kihagyni 2026-ban

Az új évben is számos látványosnak ígérkező (és remélhetőleg maradandó élményeket is szerző) néznivalóval rukkol elő a filmipar. Év eleji maratoni összeállításunkban az általunk legjobban várt 20 amerikai filmet mutatjuk be.

Úgy tűnik, hogy a szuperhősökből idén sem fogyunk ki, hiszen év végére ismét összeállnak a Bosszúállók, előtte azonban kapunk egy új Pókember-filmet, ugyanakkor a rebootolt Superman után Supergirl is beköszön a nyári blockbuster-szezonban a mozivásznakon. Hirdetés Új idegeninvázós sci-fivel jelentkezik Steven Spilberg, láthatjuk, hogy miként viszi vászonra az Odüsszeiát Christopher Nolan, de kapunk Michael Jackson-biopicet, a harmadik Dűnét, Büszkeség és balítélet-feldolgozást, de új Star Wars-mozi is érkezik a Mandalóri és Grogu főszereplésével. Az alábbiakban megjelenési sorrendben mutatjuk az idén moziba kerülő alkotások egy részét, amelyeket semmiképp sem hagynánk ki. A nagy fogás (The Rip) – premier: január 16. Ajánlónk első darabjáért nem kell moziba mennünk, hiszen a Netflixen debütál Joe Carnahan legújabb filmje, amiben sok év után ismét együtt láthatjuk Ben Afflecket és Matt Damont. A legendás páros ezúttal szövetségi nyomozókként térnek vissza, akik egy lerakatban hatalmas készpénz-szállítmányt találnak, ettől kezdve pedig mindenki bizalma meginog a másik iránt, hiszen nem tudják, hogy ki és mennyire van benne a mocskos üzletben. Mivel Netflix-filmről van szó, nincs garancia a minőségre, de kellemes csalódás lesz, ha már Matt Damon és Ben Affleck ismét összeálltak ezért az alkotásért.

28 évvel később: A csonttemplom – premier: január 16. Alex Garland-zombifilm univerzuma sok év kihagyás után rendesen beindult. Tavaly mutatták be ugyanis a Danny Boyle rendezésében készült 28 évvel később mozit, idén pedig már érkezik a folytatás, ám ez már Nia DaCosta rendezésében. A tavaly megmutatott borzalmak után ez a film már a szárazföldiek túlélését és világát mutatja be azzal az ígérettel, hogy a Ralph Fiennes által játszott Dr. Kelson olyan felfedezést tesz, ami megváltoztathatja ezt a posztapokaliptikus világot.

Segítség! (Send Help) – premier: január 30. Sam Raimi (Pókember-trilógia, Evil Dead-filmek) legújabb filmje a fagyi visszanyal esetét mutatja be, vagyis hogy egy cégvezető által lenézett irodista hogyan adja vissza amit kapott, amikor egy szerencsétlen baleset miatt egy lakatlan szigetre vetődnek. A Dylan O’Brien által alakított vezető és a Rachel McAdams által megformált beosztott tortúrája biztosan sok váratlan fordulatot eredményez, és ha nem is lesz ott az év legjobb filmjei közt, de január végén remélhetőleg jól elszórakoztat bennünket.

Good Luck, Have Fun, Don't Die – premier: február 13. Meglehetősen őrültnek ígérkező filmmel tér vissza idén Gore Verbinski (A Karib-tenger kalózai, A magányos lovas, Rango) rendezője, akinek legújabb szatírája nem is lehet aktiuálisabb: a jövőből visszatérő, leharcolt Sam Rockwell karaktere azt próbálja megakadályozni, hogy az AI átvegye az uralmat az emberiség fölött, ezáltal megakadályozva az apokalipszis bekövetkeztét. Hogy ez mennyi eszelős jeleneten keresztül sikerül neki, februárban majd mi is végignézhetjük, és remélhetőleg jól szórakozunk majd a látottakon.

Üvöltő szelek (Wuthering Heights) – premier: február 14. Mivel is lehetne jobban megünnepelni az idei Valentin-napot, mint Emily Brontë klasszikus regényének Emerald Fennell (Ígéretes fiatal nő, Saltburn) általi újraértelmezésével. A Jacob Elordi és Margot Robbie főszereplésével készült adaptáció biztosan formabontó lesz, lássuk mit hoz ki a rendező az angol irodalom egyik legnagyobb klasszikusából.

A menyasszony! (The Bride!) – március 6. A Netflixes Frankenstein után rögtön itt a Frankenstein-menyasszonya-feldolgozás, nem mástól mint a már 2021-ben Az elveszett lánnyal rendezőként is bemutatkozó Maggie Gyllenhaal-tól. Frankenstein szörnyét Christian Bale, menyasszonyát pedig az elmúlt években jobbnál jobb alkotásokban látott Jessie Buckley játsszák majd, a film pedig a nagy klasszikust idézi meg, tehát a film-noir hangulat adott lesz.

A Hail Mary-küldetés (Project Hail Mary) – premier: március 20. Az elmúlt évek talán legjobb sci-fi regénye, A marsi írójának tollából született Hail Mary-küldetés is megkapja a filmadaptációját, Ryan Gosling főszereplésével. Az asztrofág miatt elhalványuló nap okozta globális krízist űrhajótöröttként megoldani kényszerülő Ryland Grace története Andy Weir és a kortárs sci-fi irodalom kiemelkedő alkotása, így nagyon szorítunk, hogy a Pókverzum-kalandokat is készítő Phil Lord és Christopher Miller ne szúrják el az adaptációt. Ha mégis, még mindig ott a könyves alapanyag, amivel vigasztalódhatunk.

Birmingham bandája: A halhatatlan férfi – premier: március 20. Tommy Shelby visszatér a második világháborúban lebombázott Birminghanbe egy újabb, filmben elmesélt kaland erejéig. A 2013 és 2022 közt hat évadot megélt sorozatot lezáró film limitált moziforgalmazásba is kerül március 6-ától, ám a rajongók többsége Netflixen nézheti majd március 20-ától, ahogy Cillian Murphy visszabújik az általa játszott egyik legnépszerűbb karakter bőrébe az Oppenheimer, a Small Things Like These és a Steve-filmek után.

The Drama – premier: április 3. A Rosszul vagyok magamtól és az Álmaid hőse rendezője, Kristoffer Borgli új filmjében nem kisebb sztárokat dirigált, mint Robert Pattinsont és Zendayát, akik egy esküvőre készülő fiatal párt alakítanak. Az elmúlt években Hollywood élvonalába betört, független A24 filmstúdiónál készült alkotás biztosan tabudöngető lesz a rendező korábbi munkáit ismerve, ezért idén házasodni készülőknek inkább nem ajánljuk, mindenki másnak azonban igen.

Michael – premier: április 24. Minden idők leghíresebb és legellentmondásosabb popsztárja, a 2009-ben elhunyt Michael Jackson is biopicet kap, méghozzá a Kiképzést és a Védelmező-trilógiát is készítő Antoine Fuqua rendezésében. Freddie Mercury, Elvis Presley, Elton John, Bruce Springsteen után tehát a pop királyának az életét is láthatjuk nagyvásznon, ami várhatóan Jackson karrierjére és a poptörténelemre való impaktjára fog fókuszálni, a zaklatási botrányát pedig nagyvonalúan elmaszatolhatja majd.

A mandalóri és Grogu (Star Wars: The Mandalorian and Grogu) – premier: május 22. 2019-ben még az általunk legjobban várt sorozatok közt volt A mandalóri ami azóta három évadot és egy spin-offot (Boba Fett könyve) ért meg, és szorosan kapcsolódik hozzá az Ahsoka-sorozat is, aminek szintén idén érkezik a tervek szerint a második évada. A kritikailag rettenetesen elsült új Skywalker-trilógia után a Disney úgy döntött, hogy újragondolja a mozifilmes stratégiáját, ez idő alatt pedig kisképernyős Star Wars-projektekre fókuszáltak, amikből voltak kevésbé jók (The Acolyte) és szenzációsak (Andor), ezek útját pedig A mandalóri indította el, amivel ezúttal biztosra mennek. A John Favreau által rendezett mozifilm kvázi negyedik évadként funkcionál, és semmi másért nem jött létre, minthogy maximalizálják a Grogu-s Star Wars-merch-ök eladását. Hogy miként folytatódik a Pedro Pascal által megszólaltatott, de testdublőrök által eljátszott mandalóri és a végtelenül cuki „baby Yoda” története, azt ezúttal a moziban és nem a Disney Plus-t elindítva tudhatjuk meg.

A leleplezés napja (Disclosure Day) – premier: június 12. 2026 attól is izgalmasnak ígérkezik filmes szempontból, hogy újabb idegeninváziós sci-fivel tér vissza Steven Spielberg, akinek olyan klasszikusokat köszönhetünk, mint a Schindler listája, a Ryan közlegény megmentése, az A.I. – Mesterséges értelem, a Különvélemény, újabban pedig a Kémek hídja, a Ready Player One, vagy éppen a Fabelman család. A Denis Villeneuve-féle Arrival néhány stílusjegyét is magába építő nagyköltségvetésű sci-fi a nyár egyik legnagyobb mozis szenzációjának ígérkezik, a kevés részletet felfedő előzetes alapján pedig izgalomból nem lesz hiány a Josh O’Connor és az Emily Blunt főszereplésével készült alkotásban, amiben rajtuk kívül több nagy sztár, többek közt Colin Firth is szerepet kapott. Lássuk tehát, hogy miként találkozik az emberiség az idegenekkel a filmvásznon 2026-ban David Koepp és Steven Spielberg több millió dolláros költségvetésű agyszüleményében.

Supergirl – premier: június 26. Tavaly James Gunnék rebootolták a DC filmes univerzumát, egy sokszor péppé verhető Superman „személyében”, ez pedig idén folytatódik a legújabb Superman-filmben is cameozó, immár önálló kalandot kapó Supergirl-el, akit a Sárkányok háza fiatal Rhaenyra-ként ismertté vált Milly Alcock játszik el. Az első blikkre még öntörvényű antihős nemezise a DC-képregényekből ismert Lobo lesz, akinek szerepét Jason Momoára osztották, így a színész már a második DC-karakterként is bizonyíthat, miután két filmben játszotta el Aquaman-t. A Supergirl-mozit már nem James Gunn rendezi, ugyanis a megtisztelő feladatot az a Craig Gillespie kapta, akinek többek között a Frászkarika, az Én, Tonya és a Szörnyella-filmeket is köszönhetjük.

Odüsszeia (The Odyssey) – premier: július 17. Christopher Nolan az Oppenheimer után úgy döntött, hogy egy történelmi kalandot visz vászonra a Universal Studiosnál, ezúttal teljesen IMAX-ben forgatva. Nem kisebbre vállalkozott, mint az Odüsszeia történetének vizuális és dramatizált elmesélésére, természetesen a lehető legminimálisabb CGI használatával, mindent praktikus effektekkel és hagyományos filmkészítési eszközökkel megvalósítva. És talán idén ez lesz az a film amelyben a legtöbb hollywoodi sztárt láthatjuk együtt.

Spider-Man: Brand New Day – premier: július 31. Mielőtt újból összeállnának a Bosszúállók egy újabb Pókember-filmet is kapunk ami attól rendhagyó, hogy sorban a negyedikszer ölti magára Tom Holland a hálólövő szuperhős jelmezét. Az Átmeneti állomás, Just Mercy és a Shang Chi és a Tíz Gyűrű legendájának rendezője, Destin Daniel Cretton rendezi az új Pókember-kalandot, aminek forgatását tavaly ősszel le kellett állítani Tom Holland lesérülése miatt. Mivel az előző Pókember-film a pandémia utáni időszak legtöbb bevételét hozó filmje lett, ezért a Marvel bízik benne, hogy az utóbbi időszak lejtmenetét ellensúlyozandó, a Bosszúállók előtt még Pókember vonzza a moziba a tömegeket. Már azt is tudjuk, hogy a filmben feltűnik a Mark Ruffalo által alakított Hulk és a Jon Bernthal által a Marvel-sorozatokban többször is megformált Frank Castle, vagyis Punisher is, de a produkcióban fontos szerepet kap a Stranger Things Max-ját alakító Sadie Sink is, akiről annyit tudni, hogy nem Pókember másik nagy szerelme, Gwen Stacy bőrébe bújik. Természetesen Zendaya és Jacob Batalon is visszatérnek a filmben, ami egy újrakezdés történetét meséli majd el.

Digger – premier: október 2. Idén sem kell nélkülöznünk Tom Cruise-t a mozivászonról, ám ezúttal nem Ethan Huntként vagy Pete Mitchell „Maverick”-ként láthatjuk, hanem Alejandro G. Iñárritu új filmjének főszerepében. A Digger szinopszisa szerint a világ legbefolyásosabb embere arról próbálja meggyőzni a világot, hogy megmentheti az emberiséget attól a veszélytől, amit ő idézett elő. Cruise mellett még olyan sztárok lesznek benne Iñárritu fekete komédiájában, mint Jesse Plemons, Sandra Hüller, Riz Ahmed, Sophie Wilde, Emma D'Arcy, Robert John Burke, Burn Gorman, Michael Stuhlbarg és John Goodman. A filmhez mindeddig egy rövid promó jelent meg, ami nem sokat mutat még arról, hogy mit is láthatunk majd a mozivásznon, de a spanyolajkú rendező munkásságát ismerve biztosan különleges filmélmény lesz.

Mortal Kombat II. – premier: október 24. Meglehetősen hányattatott sorsa van a soron következő Mortal Kombat-filmnek amit eredetileg idén májusban terveztek bemutatni, de aztán október végére halasztották a premierjét. A Covid-éra végén, moziban bemutatott, de rögtön streamingre is felkerülő első Mortal Kombat meglepően jól sikerült, és adta vissza a játékok hangulatát, a folytatás pedig az előzetes tanúsága szerint ugyanebben a szellemben készült, még több vért, erőszakot és a játékokra való kikacsintást ígérve. A legnagyobb húzónév ezúttal Karl Urban, aki Johnny Cage bőrébe bújik, de visszatér Hiroyuki Sanada is Scorpionként. Ha nem is sikerül jól ez az adaptáció, a játék rajongói biztosan oda lesznek érte.

Dune: Part Three – premier: december 18. Denis Villeneuve eredetileg két Dűne-filmet tervezett, amely az első regényt dolgozza fel két felvonásban, ám a pozitív fogadtatásnak és a kasszasikernek, na meg a stúdió nyomásának engedve belement, hogy elkészítse a második regény, a Dűne Messiása filmadaptációját is. Az elsőnél jóval sötétebb tónusú történet már Paul Atreidest már mindenható császárként láthatjuk, aki átvette a hatalmat az Impérium fölött. A 61 milliárd életet követelő fremen-hadjárata következményeit nyögő uralkodó mellett fontos szerepet kap húga, az időközben felnőtt Alia, és egy meglepetés-visszatérőt is üdvözölhetünk a filmben, akinek személyét már biztosan felfedik a promóanyagokban. A nézőmaximalizálás érdekében a Warner úgy döntött, hogy a filmet egy napon küldi mozikba a Bosszúállók: Ítéletnappal, ezért a rajongók a 2023-as Barbenheimer mintájára el is nevezték ezt a napot Dunesday-nek. korábban írtuk Minden téren felülmúlja az első részt a Dűne folytatása, de a regény ismeretében megvannak a hiányosságai Nagyobb, grandiózusabb a 2021-ben megjelent első résznél a Dűne folytatása, ami immár teljes egészében feldogozza Frank Herbert legendás sci-fi klasszikusának első regényét, ám annak ismeretében vannak hiányosságai is. Enyhén spoileres elemzés. Bosszúállók: Ítéletnap – premier: december 18. Nagyon úgy tűnik, hogy a Marvel nem tud meglenni Robert Downey Jr., Chris Evans és Chris Hemsworth nélkül, ugyanis mindhárman visszatérnek a negyedik és ötödik fázisban bemutatott hősökkel és újdonsült Bosszúálókkal egyetemben az Anthony és Joe Russo által rendezett új Avengers-kalandban. Robert Downey Jr. ezúttal az újabb fajsúlyos főgonosz, Doctor Doom bőrébe bújik, az első kedvcsináló szerint pedig a Chris Evans által megformált Steve Rogers is visszatér Amerika Kapitányként (akkor minek kellett az Anthony Mackie főszereplésével készült negyedik Amerika Kapitány film?), de viszontláthatjuk Thort, az Új Bosszúállókká avanzsálódott Mennydörgőket, de a Fantasztikus négyes és az X-menek is fontos szerepet kapnak a Marvel Filmes Univerzum soron következő grandiózus kalandjában. Már csak az a kérdés, hogy a harmadik Dűne-mozi mellett mennyire fog kasszát robbantani az új Bosszúállók mozi, ami természetesen egy újabb folytatásnak, a várhatóan 2027 ünnepi szezonjában érkező Bosszúállók: Titkos háborúnak alapoz meg.

