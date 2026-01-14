Tizenöt fokot melegedett egyetlen nap alatt

Érezhetően enyhébb reggelre ébredtünk szerdán, Székelyföld-szerte többnyire csak mínusz 6–8 Celsius-fokig esett vissza a hőmérséklet.

A Kovászna megyei Bodzafordulón, ahol tegnap még mínusz 21 fokot mértek, szerdára virradóan már csak mínusz 6 fok volt az Országos Meteorológiai Szolgálat adatai szerint.

Csíkszeredában mínusz 8,7 Celsius-fok volt, Székelyudvarhelyen, Marosvásárhelyen és Sepsiszentgyörgyön egy-két tizedes eltéréssel mínusz 6. A magasabb területeken volt ennél hidegebb, a Lakóca-tetőn mínusz 10,6 fok, a Bucsinon pedig mínusz 9,4.

Szerdán és csütörtökön napközben már plusz tartományba is felmelegedhet, akárcsak pénteken, ám szombatra virradóan már újabb kemény mínuszokat jeleznek előre a meteorológusok.