Lusta asszony rétese – videó

Nagyon finom, gyorsan elkészíthető rétes. Ugyanezt meg lehet csinálni túró helyett káposztával, de készülhet tökös-mákosan, valamint almás-mákosan is.
Hozzávalók:
3 db tojás;
7 ek porcukor;
9 ek liszt;
1 késhegynyi szódabikarbóna;
50 dkg túró;
2 marék mazsola;
1 db citromhéj;
1 csomag vaníliás cukor;
2 pohár kefir;
5 dkg vaj;
1/2 pohár tejföl.
Elkészítés:
a tojásokat egy tálba öntjük, hozzáadjuk a porcukrot és habosra keverjük. Hozzáadjuk a lisztet és a szódabikarbónát és simára keverjük;
egy másik tálban a túrót villával összetörjük, hozzáadjuk a mazsolát, az alaposan megmosott citrom lereszelt héját és a vaníliás cukrot és elvegyítjük;
a túrós keveréket hozzáadjuk a tojásos-lisztes masszához a kefirrel együtt és jól elkeverjük. A tésztát egy kiolajozott sütőformába öntjük, elegyengetjük a tetejét, leöntjük az olvasztott vajjal, és rákanalazzuk a tejfölt. A 170 fokra előmelegített sütőben 45 per alatt készre sütjük.
