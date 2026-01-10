Lusta asszony rétese – videó

Hozzávalók:

Elkészítés:

a tojásokat egy tálba öntjük, hozzáadjuk a porcukrot és habosra keverjük. Hozzáadjuk a lisztet és a szódabikarbónát és simára keverjük;

egy másik tálban a túrót villával összetörjük, hozzáadjuk a mazsolát, az alaposan megmosott citrom lereszelt héját és a vaníliás cukrot és elvegyítjük;