Lusta asszony rétese – videó

Nagyon finom, gyorsan elkészíthető rétes. Ugyanezt meg lehet csinálni túró helyett káposztával, de készülhet tökös-mákosan, valamint almás-mákosan is.

Liget

2026. január 10., 12:122026. január 10., 12:12

Hozzávalók:

  • 3 db tojás;

  • 7 ek porcukor;

  • 9 ek liszt;

  • 1 késhegynyi szódabikarbóna;

  • 50 dkg túró;

  • 2 marék mazsola;

  • 1 db citromhéj;

  • 1 csomag vaníliás cukor;

  • 2 pohár kefir;

  • 5 dkg vaj;

  • 1/2 pohár tejföl.

Elkészítés:

  • a tojásokat egy tálba öntjük, hozzáadjuk a porcukrot és habosra keverjük. Hozzáadjuk a lisztet és a szódabikarbónát és simára keverjük;

  • egy másik tálban a túrót villával összetörjük, hozzáadjuk a mazsolát, az alaposan megmosott citrom lereszelt héját és a vaníliás cukrot és elvegyítjük;

  • a túrós keveréket hozzáadjuk a tojásos-lisztes masszához a kefirrel együtt és jól elkeverjük. A tésztát egy kiolajozott sütőformába öntjük, elegyengetjük a tetejét, leöntjük az olvasztott vajjal, és rákanalazzuk a tejfölt. A 170 fokra előmelegített sütőben 45 per alatt készre sütjük.

Sorozatunk további részeit itt tekintheti meg.

Recept Gasztroliget Repeta
Rádió GaGa

Rádió Csíkszék

Rádió Gyergyószék

Rádió Háromszék

Rádió Marosszék

Rádió Udvarhelyszék

Rádió GaGa

Rádió Csíkszék

Rádió Gyergyószék

Rádió Háromszék

Rádió Marosszék

Rádió Udvarhelyszék
