Visszatér a hideg, Székelyföldön is kemény fagyok várhatók

Fotó: Borbély Fanni
Az Országos Meteorológiai Szolgálat (ANM) pénteken közzétett előrejelzése szerint a következő napokban országszerte – a székelyföldi megyékben is – rendkívül hideg idő várható, az éjszakák fagyosak lesznek, de vegyes csapadékra és heves szélre is számítani lehet.
Pénteken és szombaton főként az ország északi felében lesz jellemző, majd fokozatosan a többi régióra is kiterjed a fagyos áramlat. A minimumok mínusz 18 és mínusz 8 Celsius-fok között alakulnak, Moldva északi és középső részében azonban nappal is mínusz 14 és mínusz 10 fok körüli maximumok várhatók.
Pénteken és a szombatra virradó éjszaka vegyes csapadék várható több régióban.
A Bánságban és a Körösvidéken esőre,
az Erdélyi-szigethegységben és Erdélyben vegyes csapadékra,
Olténiában és helyenként Munténiában havazásra lehet számítani.
Az utakon jégkéreg képződhet.
Szélre főként a Bánság déli részében és a hegyvidékén, valamint az ország délkeleti régióiban lehet számítani. A széllökések sebessége eléri a 40–60 kilométert óránként.
Pénteken délelőtt 10 és este 8 óra Moldva keleti részében, Botoșani, Vaslui, Suceava és Iași megyében érvényes a riasztás, amely szerint a hőmérsékleti maximumok mínusz 12 és mínusz 10 fok körül alakulnak.
Péntek este 8 órától szombat délelőtt 10 óráig Moldvában, Munténiában, Máramaros és Erdély túlnyomó részében (Hargita, Kovászna és Maros megye is érintett) lesz elsőfokú riasztás a rendkívüli hideg miatt.
Szombaton 10 és 20 óra között Moldva északi és keleti részében lesz nagyon hideg az idő, mínusz 14-mínusz 10 fok körüli maximumokkal – ismerteti az Agerpres.
A litván hatóságok szerint az orosz katonai hírszerzés (GRU) állt egy 2024-es litvániai gyár elleni gyújtogatási kísérlet mögött; az üzem rádióhullám-szkennereket szállít az ukrán hadseregnek – írja az Agerpres a Reuters pénteki beszámolója alapján.
Február 11-ére halasztotta az alkotmánybíróság a bírák és ügyészek nyugdíjazását szabályozó új törvénytervezettel kapcsolatos beadvány megvitatását.
2025 októberéhez képest novemberben 2,2 százalékkal 5615 lejre nőtt a nettó átlagbér Romániában – közölte pénteken az Országos Statisztikai Intézet. A bruttó átlagbér 9371 lej volt tavaly novemberben, 2,4 százalékkal nagyobb, mint az előző hónapban.
Saját autója hátsó kerekei alá szorult és életét vesztette egy nő Vaslui megyében, miután nem állította meg rendesen a járművet a lejtős terepen.
Több ezren tüntettek csütörtök este a bukaresti Győzelem (Victoriei) téren az Ilie Bolojan vezette kormány ellen.
Tíz éves a helyi termelők támogatását felvállaló marosvásárhelyi Local Farmers’ Market, amelyet a Rákóczi lépcső alatti kis utcában szerveznek. Az idei első vásár január 16-án, pénteken lesz.
Nagyon meglepődtek a hatóságok, amikor több hüllőfajt, pitonokat, boákat, rendkívül ritka viperákat, tarantulákat, egy krokodilt és egy varánuszt fedeztek fel egy 12 négyzetméteres szobában Bihar megyében.
Nagy az aggodalom és a felháborodás is az egészségügyi és a szociális ellátórendszerben a kormány 10 százalékos költségcsökkentési terve miatt. Az érdekvédelem képviselője szerint éppen a jó szakembereket veszíthetik el az ágazatok, ha ez megvalósul.
Egy 59 éves nő életét vesztette, egy másik pedig megsérült csütörtökön, a Kolozs megyei Gyerőfalva és Körösfő között az 1-es országúton történt közúti balesetben; a balesetet okozó sofőr elhajtott a helyszínről.
Marosvásárhelyen csaknem ötszáz utca van és ezek csupán felében járnak a hókotró gépek. Soós Zoltán polgármester szerint a prioritás az, hogy a városi közlekedés folyamatos legyen, ne álljon le.
1 hozzászólás