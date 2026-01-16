Visszatér a hideg, Székelyföldön is kemény fagyok várhatók

Az Országos Meteorológiai Szolgálat (ANM) pénteken közzétett előrejelzése szerint a következő napokban országszerte – a székelyföldi megyékben is – rendkívül hideg idő várható, az éjszakák fagyosak lesznek, de vegyes csapadékra és heves szélre is számítani lehet.

Pénteken és szombaton főként az ország északi felében lesz jellemző, majd fokozatosan a többi régióra is kiterjed a fagyos áramlat. A minimumok mínusz 18 és mínusz 8 Celsius-fok között alakulnak, Moldva északi és középső részében azonban nappal is mínusz 14 és mínusz 10 fok körüli maximumok várhatók.

Pénteken és a szombatra virradó éjszaka vegyes csapadék várható több régióban.

A Bánságban és a Körösvidéken esőre,

az Erdélyi-szigethegységben és Erdélyben vegyes csapadékra,

Olténiában és helyenként Munténiában havazásra lehet számítani.

Az utakon jégkéreg képződhet.

Szélre főként a Bánság déli részében és a hegyvidékén, valamint az ország délkeleti régióiban lehet számítani. A széllökések sebessége eléri a 40–60 kilométert óránként.