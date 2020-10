Virtuális térbe költözik idén a marosvásárhelyi könyvvásár

A könyvkedvelők idén kénytelenek lesznek otthon maradni a 26. Marosvásárhelyi Nemzetközi Könyvvásár idején • Fotó: Haáz Vince

A járványügyi helyzet miatt idén a négy eltervezett forgatókönyv közül a szervezők kénytelenek voltak lemondani az első három változatról, azaz a hagyományos, illetve a korlátozott méretű beltéri könyvvásárról, amelynek az elmúlt években a Marosvásárhelyi Nemzeti Színház adott otthont. De ugyanúgy le kellett mondaniuk a kültéri szervezésről is, így nem maradt más számukra, mint az online tér – fejtette ki Káli Király István főszervező.

Versösszeállítások is lesznek a Nemzeti Színház társulatának előadásában. A harmadik napon pedig a pályakezdők és befutottak kapcsolata témában lesznek beszélgetések, amikor Kovács András Ferencet Sánta Miriám, Vida Gábort Seres T. Zsolt, Egyed Emesét pedig André Ferenc faggatja majd.

A könyvvásár Facebook-oldalán követhetők a programok, és később visszanézhetők lesznek a vásár Youtube-csatornáján is.

A vásár is az online térben fog zajlani a vasarhely.ro/konyvvasar internetes oldalon, ahol feltüntetik azokat az erdélyi magyar kiadványokat is, amelyek az elmúlt vásár óta megjelentek. A közvetlenül a kiadóknál megrendelhető könyveknél vásár-jellegű kedvezményt is biztosítanak. Szepessy Előd szervező hangsúlyozta, minden erdélyi kiadó bemutathatja a könyveit a vasarhely.ro oldalon, amelye összekötnek a könyves webáruházzal.