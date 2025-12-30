Látogatói felelőtlenség végzett egy fehér tigriskölyökkel egy romániai állatkertben

Műanyagcsomagolás okozta egy fehér tigriskölyök halálát a dél-romániai Craiova állatkertjében. A csomagolást a látogatók dobták be az állatok ketrecébe – számolt be kedden a News.ro.

A dél-romániai város állatkertjét üzemeltető Eco Urbis vállalat szerint a Craiovára tavasszal érkezett két tigriskölyök egyike hirtelen megbetegedett és elpusztult. Mint közölték, halálát az okozta, hogy

Az üzemeltető csak azt követően adott tájékoztatást az esetről, hogy a látogatók hiányolták a tigriskölyköt és egyre többen érdeklődtek holléte felől.

Az eset két hete, december 14-én történt, az állatkert azonban nem tette közhírré.

A két fehér bengáli tigris májusban, négyhónaposan érkezett a craiovai állatkertbe, és rövid idő alatt ők lettek a látogatók kedvencei.

Az állatkert üzemeltetője a tigriskölyök elpusztulása kapcsán emlékeztetett, a létesítmény területén táblák figyelmeztetnek, hogy tilos etetni az állatokat, és az előírás megszegése súlyos veszéllyel járhat az állatokra nézve.

A Digi24 szerint a dél-romániai város állatkertjében egy évvel korábban is történt egy hasonló eset, akkor egy őz halálát okozta a ketrecébe dobott műanyag zacskó.