Az Európai Bizottság több mint 586 millió eurót utalt át Romániának a 2021-2027-es Közlekedési Program keretében a Kohéziós Alap és az Európai Regionális Fejlesztési Alap (ERFA) forrásaiból – jelentette be kedden Alexandru Nazare pénzügyminiszter.

A tárcavezető bejegyzése szerint a kifizetés olyan nagy infrastrukturális beruházásokhoz kapcsolódik – köztük a Ploiești-Buzău-Focșani autópályához –, amelyek eredetileg az országos helyreállítási programban (PNNR) szerepeltek.

A kormány azonban idén szeptember és december között, az Európai Bizottsággal egyeztetve áthelyezte ezeket a projekteket a 2021-2027-es Közlekedési Programba, lehetővé téve az uniós források hatékonyabb felhasználását. A tárcavezető közölte azt is, hogy