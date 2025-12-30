Megmutatta az aranyosgyéresi légi támaszpontot a holland miniszterelnöknek Ilie Bolojan

Ilie Bolojan miniszterelnök és holland hivatali partnere, Dick Schoof kedden meglátogatta az aranyosgyéresi légitámaszpontot, ahol a küldetéseikről és szolgálati körülményeikről tárgyaltak a katonákkal.

A kormány közleménye szerint a látogatás során kétoldalú egyeztetések zajlottak a térség biztonsági helyzetéről és a NATO-n belüli együttműködésről Oroszország Ukrajna elleni háborújának körülményei között – ismerteti az Agerpres.

A két miniszterelnök áttekintette azokat az intézkedéseket, amelyek erősítik a szövetséges katonai jelenlétet a NATO keleti szárnyán, illetve tárgyaltak a tagállamok hozzájárulásáról az elrettentéshez és a kollektív védelemhez.