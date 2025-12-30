Megmutatta az aranyosgyéresi légi támaszpontot a holland miniszterelnöknek Ilie Bolojan

Fotó: Gov.ro
Ilie Bolojan miniszterelnök és holland hivatali partnere, Dick Schoof kedden meglátogatta az aranyosgyéresi légitámaszpontot, ahol a küldetéseikről és szolgálati körülményeikről tárgyaltak a katonákkal.
2025. december 30., 17:562025. december 30., 17:56
A kormány közleménye szerint a látogatás során kétoldalú egyeztetések zajlottak a térség biztonsági helyzetéről és a NATO-n belüli együttműködésről Oroszország Ukrajna elleni háborújának körülményei között – ismerteti az Agerpres.
A két miniszterelnök áttekintette azokat az intézkedéseket, amelyek erősítik a szövetséges katonai jelenlétet a NATO keleti szárnyán, illetve tárgyaltak a tagállamok hozzájárulásáról az elrettentéshez és a kollektív védelemhez.
Fotó: Gov.ro
Ennek kapcsán
Szó esett továbbá a közös kiképzési programokról is, mindenekelőtt a Borceán működő F-16-os pilótaképző központról.
Fotó: Gov.ro
Ilie Bolojan miniszterelnök elismerte a légibázison szolgálatot teljesítő román, holland és amerikai katonák munkáját, kiemelve a többnemzetiségű együttműködés szerepét a térség biztonságának fenntartásában.
Fotó: Gov.ro
Téma volt továbbá az ukrajnai béketárgyalások aktuális helyzete, valamint az orosz hibrid fenyegetések és dezinformációs kampányok elleni összehangolt válasz.
„A látogatás megerősítette, hogy továbbra is szoros a román-holland együttműködés és töretlen a két országnak a jelenlegi biztonsági realitásokhoz igazodó partnersége” – olvasható a kormány közleményében.
Fotó: Gov.ro
Fotó: Gov.ro
