Új kormányrendelet segíti a fogyatékossággal élő felnőttek közösségi életbe való átmenetét

A fogyatékossággal élő felnőtteknek az intézményi ellátásból a közösségi életbe való átmenetét segítő intézkedéseket vezet be a kormány egy kedden elfogadott sürgősségi rendelettel.

Székelyhon 2025. december 31., 10:242025. december 31., 10:24

Az RMDSZ közleménye szerint két új pénzügyi támogatási formát vezetnek be. Az egyik a lakhatási támogatás, amelyet havi rendszerességgel folyósítanak, és amely

a közösségben való önálló életvitelhez szükséges kiadások fedezését szolgálja.

A másik az átmeneti támogatás, amelyet a bentlakásos intézményekből való kikerüléskor állapítanak meg, és az alkalmazkodás megkönnyítését, valamint rendkívüli helyzetek kezelését hivatott támogatni.

Ezeket rögzítettük a kedden elfogadott sürgősségi rendeletben. A finanszírozás módját és összegét, a kifizetések szabályait, valamint a jogosultsági feltételeket kormányhatározatban fogjuk pontosítani

– idézte az Agerpres által szemlézett közlemény Derzsi Ákos munkaügyi államtitkárt. A rendelet egy új szociális szolgáltatástípust is bevezet:

a közösségben nyújtott, önálló életvitelt segítő lakhatási szolgáltatást, amely személyre szabott támogatást biztosít a fogyatékossággal élő felnőttek számára,

és tiszteletben tartja azt a jogukat, hogy maguk dönthessenek lakóhelyükről és életformájukról. Az RMDSZ közleménye szerint az intézkedéscsomag rugalmasabb megoldásokat vezet be a települések közötti közlekedési kedvezmények terén is.

A súlyos vagy fokozott fogyatékossággal élő személyek választhatnak az ingyenes közlekedés igénybevétele vagy olyan elektronikus utalvány között, amely az üzemanyag- vagy villamosenergia-költségek fedezésére használható.