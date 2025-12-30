Óvatosságra int a katasztrófavédelem a szélsőséges időjárás miatt

Tekintettel a télies időjárásra, a belügyminisztérium katasztrófavédelmi főosztálya (DSU) kedden több biztonsági intézkedés betartását tanácsolta a Facebook-oldalán a szélsőséges időjárási körülmények között utazó személyeknek.

Székelyhon 2025. december 30., 17:142025. december 30., 17:14

A DSU azt javasolja az autósoknak, hogy hóvihar, erős havazás vagy viharos szél idején kerüljék a nem feltétlenül szükséges utazásokat. Ha az utazás elkerülhetetlen, indulás előtt ellenőrizni kell, hogy az útvonal járható-e, és nincsenek-e lezárt útszakaszok. A hatóságok felhívják a figyelmet arra is, hogy

a gépkocsikat megfelelően fel kell készíteni a téli körülményekre.

Szükség van téli gumiabroncsokra, hóláncra, lapátra, jégkaparóra, valamint elegendő üzemanyagra. Erős szél esetén kerülni kell a közlekedést és a parkolást fák, villanyoszlopok, reklámtáblák vagy olyan ingatlanok közelében, amelyekről épületelemek válhatnak le. A DSU azt tanácsolja az autósoknak, hogy

folyamatosan kövessék az időjárás-előrejelzéseket, és tartsák be a hatóságok rádión, televízión vagy online felületeken közzétett útmutatásait.