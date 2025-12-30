Óvatosságra int a katasztrófavédelem a szélsőséges időjárás miatt

Képünk illusztráció
Fotó: Pinti Attila
Tekintettel a télies időjárásra, a belügyminisztérium katasztrófavédelmi főosztálya (DSU) kedden több biztonsági intézkedés betartását tanácsolta a Facebook-oldalán a szélsőséges időjárási körülmények között utazó személyeknek.
A DSU azt javasolja az autósoknak, hogy hóvihar, erős havazás vagy viharos szél idején kerüljék a nem feltétlenül szükséges utazásokat. Ha az utazás elkerülhetetlen, indulás előtt ellenőrizni kell, hogy az útvonal járható-e, és nincsenek-e lezárt útszakaszok.
A hatóságok felhívják a figyelmet arra is, hogy
Szükség van téli gumiabroncsokra, hóláncra, lapátra, jégkaparóra, valamint elegendő üzemanyagra. Erős szél esetén kerülni kell a közlekedést és a parkolást fák, villanyoszlopok, reklámtáblák vagy olyan ingatlanok közelében, amelyekről épületelemek válhatnak le.
A DSU azt tanácsolja az autósoknak, hogy
Ha egy gépkocsi elakad a hóban, nem ajánlott elhagyni a járművet, kivéve, ha a közelben biztonságos épület található; ilyen esetben azonnal a 112-es segélyhívó számot kell hívni.
A DSU tájékoztatása szerint a meteorológusok több sárga jelzésű riasztást adtak ki az erős szél és a hófúvások miatt, amelyek keddtől szerda este 20 óráig érvényesek. Az érintett térségekről a meteoromania.ro oldalon, az időjárási figyelmeztetések menüpont alatt lehet tájékozódni.
Műanyagcsomagolás okozta egy fehér tigriskölyök halálát a dél-romániai Craiova állatkertjében. A csomagolást a látogatók dobták be az állatok ketrecébe – számolt be kedden a News.ro.
Bankkölcsönt vesz fel a sepsiszentgyörgyi önkormányzat azért, hogy fedezni tudja a Tamási Áron Színház korszerűsítési munkálatait. A helyi tanács soron kívüli ülésen napirendre került a Mikes Kelemen Elméleti Líceum bentlakásának felújítása is.
Ilie Bolojan miniszterelnök és holland hivatali partnere, Dick Schoof kedden meglátogatta az aranyosgyéresi légitámaszpontot, ahol a küldetéseikről és szolgálati körülményeikről tárgyaltak a katonákkal.
Soron kívüli ülésen döntött a jövő évi adókról és illetékekről a sepsiszentgyörgyi tanács kedden. A döntés utáni tájékoztatón a város polgármestere próbálta tompítani a drasztikus adóemelés súlyát – ám attól még a szentgyörgyiek is sokat fognak fizetni.
A 2026-os hiánycél csak szigorúbb költségvetési fegyelemmel és az adóbeszedés hatékonyságának növelésével érhető el – figyelmeztet kedden közzétett elemzésében a PwC Románia.
Az év első 11 hónapjában 492 tűzeset történt a Romsilva erdőgazdálkodási vállalat által kezelt állami erdőkben, a vállalat keddi közleménye szerint a tüzek okozta kár 2,7 millió lejre tehető.
A kertes házak esetében 70 százalékkal, a tömbházlakásoknál több mint 100 százalékkal több adót kell fizetni Gyergyószentmiklóson 2026-ban. A járműadó is megugrik. Nem helyi döntés ez, hanem egy kormányrendelet kötelező végrehajtásáról van szó.
Meghirdették a közbeszerzési eljárást a romániai A8-as autósztráda új szakaszára, a Targu Neamț–Iași–Ungheni szakaszra – írja a román közúti infrastruktúra fejlesztéséért felelős állami vállalat (CNIR) közleménye alapján az Economedia.ro.
Ismét megközelíthető a turisták számára a Bilea-tó környéke, miután újraindították a viharos szél miatt vasárnap leállított kötélpályás szállítást – nyilatkozták kedden az Agerpresnek a felvonót működtető vállalat alkalmazottai.
Erős szélre és havazásra figyelmeztető sárga jelzésű riasztásokat adott ki kedden az Országos Meteorológiai Szolgálat.
szóljon hozzá!