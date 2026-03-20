Videójátékok és gyerekjátékok: ez volt az idei román próbavizsga témája

A két, játékokról szóló szöveg alapján mérték fel a diákok szövegértését

Nem volt túl nehéz a nyolcadikosok román próbavizsgája, a diákokhoz közel álló témát dolgozott fel. De a tapasztalat azt mutatja, nehezebb a valódi vizsgán kapott tétel. Éppen ezért a diákok tévesen mérhetik fel majd a júniusi vizsga nehézségét.

Hajnal Csilla 2026. március 20., 12:532026. március 20., 12:53

A magyar tannyelvű osztályok nyolcadikosai számára összeállított román nyelv és irodalom próbavizsga tételeit most már bárki átböngészheti. Hétfőn a román próbavizsgán a diákok szövegértését, nyelvtani tudását, fogalmazó-készségét is számon kérték. Két különböző szöveg alapján kellett dolgozniuk: az egyik ismeretterjesztő írás volt a videójátékokról,

a másik egy irodalmi részlet egy gyerekkori játékokról szóló történetből. Nem volt benne semmi meglepő Az első szöveg a számítógépes játékok kapcsán azt mutatta be, hogy milyen hatással lehetnek ezek a gyerekek fejlődésére, szociális kapcsolataira,

a második, irodalmi szöveg pedig egy tömbház körül játszott hagyományos gyerekjátékokról szóló történetet mutatott be. A szövegek kapcsán a diákoknak be kellett karikázniuk a helyes választ, amellyel bebizonyíthatták, hogy megértették a szöveg tartalmát, majd, a diákoknak igaz vagy hamis állításokat kellett megjelölniük a két szöveg alapján.

A feladatlap második része kifejezetten nyelvtani és szókincsbeli tudást mérte.

Dávid Ilona, a marosvásárhelyi Dacia Általános Iskola románszakos tanára úgy véli, az idei próbavizsga feladatsorai könnyűek voltak, nem volt bennük semmi meglepő. A tételsor szerkezete a megszokott típusfeladatokat követte,

a szövegek érthetőek és a gyerekekhez közel álló témájúak voltak, hiszen videójátékokról és hagyományos gyerekjátékokról szóltak.

„Nehezebbre számítottam, hogy a jobb képességű gyerekek számára is jelentsen némi kihívást, hogy ne lankadjon majd a felkészülési lendületük a vizsgáig.

Sajnos abba a tévhitbe csúszhatnak, hogy a vizsgán is ilyen könnyű tételt kapnak majd, ami általában nem így szokott történni. Az eddigi évek tapasztalatai azt mutatják, hogy nehezebb a valódi vizsgán adott tétel.

Sajnos a tanulási nehézséggel küzdő diákok számára (ADHD-s, diszlexiás, diszgráfiás, diszkalkuliás diákok, stb.) még így is nehézséget okozhatott ez a könnyű tétel is” – magyarázta a Székelyhonnak Dávid Ilona. Hirdetés Kevesebb a javítótanár A diákok elmondása szerint összességében jól boldogultak, de meg kell várni az eredményeket, amelyek okozhatnak némi csalódást – tette hozzá a pedagógus.

Az is lehet, hogy a javítótanárok sietségből és az egy főre jutó sok dolgozat számítógép előtt történő javítása miatt akarva-akaratlanul is szigorúbban osztályoznak”

– hangsúlyozta a Dacia iskola romántanára, utalva arra, hogy kevesebb tanár iratkozott be az idei próbavizsgák javítására a pedagógus-bojkott miatt, így egy pedagógus kénytelen több dolgozatot is kijavítani.

Idén június 22-26. között szervezik meg a nyolcadikosok országos vizsgáit Fotó: Haáz Vince

A próbavizsga eredményeit március 30-án hozzák nyilvánosságra.

A jegyek nem névvel ellátva jelennek meg, hanem anonimizált formában, a személyes adatok védelmére vonatkozó előírások betartása érdekében.

Így minden vizsgázót a vizsga elején kiosztott egyedi kóddal azonosítanak. Az eredményeket minden iskolában megbeszélik – egyénileg a diákokkal, osztályszinten, szülői értekezleteken –, hogy a nyári vizsgákra minél jobban fel lehessen készülni és javítani lehessen a teljesítményeken.

A jegyeket nem lehet megfellebbezni, és nem kerülnek be a naplóba sem.