Videójátékok és gyerekjátékok: ez volt az idei román próbavizsga témája

A két, játékokról szóló szöveg alapján mérték fel a diákok szövegértését

A két, játékokról szóló szöveg alapján mérték fel a diákok szövegértését

Nem volt túl nehéz a nyolcadikosok román próbavizsgája, a diákokhoz közel álló témát dolgozott fel. De a tapasztalat azt mutatja, nehezebb a valódi vizsgán kapott tétel. Éppen ezért a diákok tévesen mérhetik fel majd a júniusi vizsga nehézségét.

Hajnal Csilla

2026. március 20., 12:532026. március 20., 12:53

A magyar tannyelvű osztályok nyolcadikosai számára összeállított román nyelv és irodalom próbavizsga tételeit most már bárki átböngészheti. Hétfőn a román próbavizsgán a diákok szövegértését, nyelvtani tudását, fogalmazó-készségét is számon kérték. Két különböző szöveg alapján kellett dolgozniuk:

  • az egyik ismeretterjesztő írás volt a videójátékokról,

  • a másik egy irodalmi részlet egy gyerekkori játékokról szóló történetből.

Nem volt benne semmi meglepő

Az első szöveg a számítógépes játékok kapcsán azt mutatta be, hogy

  • milyen hatással lehetnek ezek a gyerekek fejlődésére, szociális kapcsolataira,

  • a második, irodalmi szöveg pedig egy tömbház körül játszott hagyományos gyerekjátékokról szóló történetet mutatott be.

A szövegek kapcsán a diákoknak be kellett karikázniuk a helyes választ, amellyel bebizonyíthatták, hogy megértették a szöveg tartalmát, majd, a diákoknak igaz vagy hamis állításokat kellett megjelölniük a két szöveg alapján.

A feladatlap második része kifejezetten nyelvtani és szókincsbeli tudást mérte.

Dávid Ilona, a marosvásárhelyi Dacia Általános Iskola románszakos tanára úgy véli, az idei próbavizsga feladatsorai könnyűek voltak, nem volt bennük semmi meglepő. A tételsor szerkezete a megszokott típusfeladatokat követte,

a szövegek érthetőek és a gyerekekhez közel álló témájúak voltak, hiszen videójátékokról és hagyományos gyerekjátékokról szóltak.

„Nehezebbre számítottam, hogy a jobb képességű gyerekek számára is jelentsen némi kihívást, hogy ne lankadjon majd a felkészülési lendületük a vizsgáig.

Idézet
Sajnos abba a tévhitbe csúszhatnak, hogy a vizsgán is ilyen könnyű tételt kapnak majd, ami általában nem így szokott történni. Az eddigi évek tapasztalatai azt mutatják, hogy nehezebb a valódi vizsgán adott tétel.

Sajnos a tanulási nehézséggel küzdő diákok számára (ADHD-s, diszlexiás, diszgráfiás, diszkalkuliás diákok, stb.) még így is nehézséget okozhatott ez a könnyű tétel is” – magyarázta a Székelyhonnak Dávid Ilona.

Kevesebb a javítótanár

A diákok elmondása szerint összességében jól boldogultak, de meg kell várni az eredményeket, amelyek okozhatnak némi csalódást – tette hozzá a pedagógus.

Idézet
Az is lehet, hogy a javítótanárok sietségből és az egy főre jutó sok dolgozat számítógép előtt történő javítása miatt akarva-akaratlanul is szigorúbban osztályoznak”

– hangsúlyozta a Dacia iskola romántanára, utalva arra, hogy kevesebb tanár iratkozott be az idei próbavizsgák javítására a pedagógus-bojkott miatt, így egy pedagógus kénytelen több dolgozatot is kijavítani.

Idén június 22-26. között szervezik meg a nyolcadikosok országos vizsgáit

Idén június 22-26. között szervezik meg a nyolcadikosok országos vizsgáit

Fotó: Haáz Vince

A próbavizsga eredményeit március 30-án hozzák nyilvánosságra.

A jegyek nem névvel ellátva jelennek meg, hanem anonimizált formában, a személyes adatok védelmére vonatkozó előírások betartása érdekében.

Így minden vizsgázót a vizsga elején kiosztott egyedi kóddal azonosítanak.

Az eredményeket minden iskolában megbeszélik – egyénileg a diákokkal, osztályszinten, szülői értekezleteken –, hogy a nyári vizsgákra minél jobban fel lehessen készülni és javítani lehessen a teljesítményeken.

A jegyeket nem lehet megfellebbezni, és nem kerülnek be a naplóba sem.

Ha valaki mégis szeretné, hogy a jegye bekerüljön a naplóba, amit írásos kérvény benyújtásával kérhet.

A nyolcadikosok valódi vizsgájára június 22–26. között kerül sor, az eredményeket július elsején teszik közzé.

Csíkszék Udvarhelyszék Marosszék Gyergyószék Háromszék Oktatás
szóljon hozzá! Hozzászólások
A rovat további cikkei

2026. március 20., péntek

Kövér László: egy magyar nemzet van

Minden magyar felelős a nemzet egészéért – hangsúlyozza Kövér László házelnök, aki szerint nincs külön határon inneni és túli magyarság.

2026. március 20., péntek

Megszavazta a parlament, megvan Románia 2026-os költségvetése

Megszavazta a parlament pénteki ülésén a 2026-os állami költségvetést és a társadalombiztosítási költségvetést.

2026. március 20., péntek

A PSD az üzemanyag-drágulás hatásait enyhítő intézkedéseket sürget

A 2026-os állami költségvetés parlamenti elfogadása után a kormánynak az üzemanyag-drágulás hatásait enyhítő intézkedésekkel kell foglalkoznia – jelentette ki pénteken Sorin Grindeanu.

2026. március 20., péntek

A tömeges elbocsátás ellenére csökkent a munkanélküliség

Volt ugyan egy tömeges elbocsátás a könnyűipari szektorban, mégis, minimális mértékben ugyan, de csökkent a munkanélküliségi ráta múlt hónapban Hargita megyében. Van magyarázat a jelenségre.

2026. március 20., péntek

Alternatív módok a helyi adók és díjak fizetésére Marosvásárhelyen
2026. március 20., péntek

A legfelsőbb bíróság perrel fenyegeti a kormányt a bérkiegészítések kifizetésének halasztása miatt

Perrel fenyegeti a kormányt a legfelsőbb bíróság az igazságszolgáltatásban dolgozók bírósági döntéssel megítélt bérkiegészítései kifizetésének halasztása miatt.

2026. március 20., péntek

Már van olyan töltőállomás, ahol meghaladta a 9 lejt a benzin ára

Átlépte a lélektani, literenkénti kilenc lejt a benzin ára az egyik csíkszeredai töltőállomásnál. A csíkszeredai OMV-nél péntek reggel 9 lej 02 baniért tankolható a 95-ös oktánszámú benzin.

2026. március 20., péntek

Nicușor Dan: a Közel-keleti háború miatti válság mindenkit érint, de Európának Ukrajnára kell figyelnie

Noha az iráni háború előidézte válság mindenkit érint, Európának továbbra is Ukrajnára kell összpontosítania – jelentette ki Nicușor Dan államfő pénteken Brüsszelben, az éjszakába nyúló EU-csúcsot követő sajtótájékoztatóján.

2026. március 20., péntek

Több székelyföldi városba érkezik a nagyböjti koncertsorozat

Nagyböjti koncertsorozattal készül húsvétra az Erdélyi Hagyományok Háza, amely az elcsendesedést és a húsvétra való lelki ráhangolódást szolgálja.

2026. március 20., péntek

Pénteken délelőtt folytatódik 2026-os állami költségvetés parlamenti vitája

Pénteken hajnali 3 órakor felfüggesztették a parlament két házának együttes ülését, amelyen a 2026-os állami költségvetés, valamint a társadalombiztosítási költségvetés tervezetének vitája zajlott.

