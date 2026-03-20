Videójátékok és gyerekjátékok: ez volt az idei román próbavizsga témája

A két, játékokról szóló szöveg alapján mérték fel a diákok szövegértését
Fotó: Pixabay
Nem volt túl nehéz a nyolcadikosok román próbavizsgája, a diákokhoz közel álló témát dolgozott fel. De a tapasztalat azt mutatja, nehezebb a valódi vizsgán kapott tétel. Éppen ezért a diákok tévesen mérhetik fel majd a júniusi vizsga nehézségét.
A magyar tannyelvű osztályok nyolcadikosai számára összeállított román nyelv és irodalom próbavizsga tételeit most már bárki átböngészheti. Hétfőn a román próbavizsgán a diákok szövegértését, nyelvtani tudását, fogalmazó-készségét is számon kérték. Két különböző szöveg alapján kellett dolgozniuk:
az egyik ismeretterjesztő írás volt a videójátékokról,
a másik egy irodalmi részlet egy gyerekkori játékokról szóló történetből.
Az első szöveg a számítógépes játékok kapcsán azt mutatta be, hogy
milyen hatással lehetnek ezek a gyerekek fejlődésére, szociális kapcsolataira,
a második, irodalmi szöveg pedig egy tömbház körül játszott hagyományos gyerekjátékokról szóló történetet mutatott be.
A szövegek kapcsán a diákoknak be kellett karikázniuk a helyes választ, amellyel bebizonyíthatták, hogy megértették a szöveg tartalmát, majd, a diákoknak igaz vagy hamis állításokat kellett megjelölniük a két szöveg alapján.
Dávid Ilona, a marosvásárhelyi Dacia Általános Iskola románszakos tanára úgy véli, az idei próbavizsga feladatsorai könnyűek voltak, nem volt bennük semmi meglepő. A tételsor szerkezete a megszokott típusfeladatokat követte,
„Nehezebbre számítottam, hogy a jobb képességű gyerekek számára is jelentsen némi kihívást, hogy ne lankadjon majd a felkészülési lendületük a vizsgáig.
Sajnos a tanulási nehézséggel küzdő diákok számára (ADHD-s, diszlexiás, diszgráfiás, diszkalkuliás diákok, stb.) még így is nehézséget okozhatott ez a könnyű tétel is” – magyarázta a Székelyhonnak Dávid Ilona.
A diákok elmondása szerint összességében jól boldogultak, de meg kell várni az eredményeket, amelyek okozhatnak némi csalódást – tette hozzá a pedagógus.
– hangsúlyozta a Dacia iskola romántanára, utalva arra, hogy kevesebb tanár iratkozott be az idei próbavizsgák javítására a pedagógus-bojkott miatt, így egy pedagógus kénytelen több dolgozatot is kijavítani.
Idén június 22-26. között szervezik meg a nyolcadikosok országos vizsgáit
Fotó: Haáz Vince
A próbavizsga eredményeit március 30-án hozzák nyilvánosságra.
Így minden vizsgázót a vizsga elején kiosztott egyedi kóddal azonosítanak.
Az eredményeket minden iskolában megbeszélik – egyénileg a diákokkal, osztályszinten, szülői értekezleteken –, hogy a nyári vizsgákra minél jobban fel lehessen készülni és javítani lehessen a teljesítményeken.
Ha valaki mégis szeretné, hogy a jegye bekerüljön a naplóba, amit írásos kérvény benyújtásával kérhet.
A nyolcadikosok valódi vizsgájára június 22–26. között kerül sor, az eredményeket július elsején teszik közzé.
szóljon hozzá!