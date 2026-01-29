Vida Ágnes előadókörút Székelyföldön

Mit tehetünk, amikor a táblagép és a telefon lesz a gyerekünk legjobb barátja? Hogyan találhatjuk meg az egyensúlyt a digitális világ és a valódi gyerekkor között? – ezekre a kérdésekre keresi a választ Vida Ágnes pszichológus székelyföldi előadókörútján.

Vida Ágnes több mint 15 éve segíti a szülőket abban, hogy magabiztosabban, kevesebb stresszel és több örömmel élhessék meg a gyereknevelés mindennapjait. A szervezők egy olyan estét ígérnek, ahol a résztvevő megérti, hogyan hat a képernyő a gyerekek fejlődésére, gyakorlati kapaszkodókat kap a tudatos, szeretetteljes digitális szokások kialakításához a családban – és mindemellett a saját kérdéseire is választ kaphat.

„Vida Ágnes munkájának fókuszában a kisgyermekkori alvás, a kötődés kérdései és a dackorszak kihívásai állnak. Szakmai tevékenységéhez szorosan kapcsolódik a kötődő nevelés hazai megismertetése és népszerűsítése, amely a biztonságos szülő–gyermek kapcsolat jelentőségét hangsúlyozza. A Kismamablog alapítójaként és szerzőjeként hiteles, pszichológiai szemléletű tartalmakkal nyújt gyakorlati segítséget a szülők számára. Előadásait és írásait közérthető megfogalmazás és nagyfokú empátia jellemzi. Célja, hogy a szülők magabiztosabban, bűntudattól mentesen tudjanak kapcsolódni gyermekeikhez a mindennapokban” – írják a szervezők.

Helyszínek és időpontok: