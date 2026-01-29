Vida Ágnes előadókörút Székelyföldön

Fotó: Haáz Vince
Mit tehetünk, amikor a táblagép és a telefon lesz a gyerekünk legjobb barátja? Hogyan találhatjuk meg az egyensúlyt a digitális világ és a valódi gyerekkor között? – ezekre a kérdésekre keresi a választ Vida Ágnes pszichológus székelyföldi előadókörútján.
Vida Ágnes több mint 15 éve segíti a szülőket abban, hogy magabiztosabban, kevesebb stresszel és több örömmel élhessék meg a gyereknevelés mindennapjait. A szervezők egy olyan estét ígérnek, ahol a résztvevő megérti, hogyan hat a képernyő a gyerekek fejlődésére, gyakorlati kapaszkodókat kap a tudatos, szeretetteljes digitális szokások kialakításához a családban – és mindemellett a saját kérdéseire is választ kaphat.
„Vida Ágnes munkájának fókuszában a kisgyermekkori alvás, a kötődés kérdései és a dackorszak kihívásai állnak. Szakmai tevékenységéhez szorosan kapcsolódik a kötődő nevelés hazai megismertetése és népszerűsítése, amely a biztonságos szülő–gyermek kapcsolat jelentőségét hangsúlyozza. A Kismamablog alapítójaként és szerzőjeként hiteles, pszichológiai szemléletű tartalmakkal nyújt gyakorlati segítséget a szülők számára. Előadásait és írásait közérthető megfogalmazás és nagyfokú empátia jellemzi. Célja, hogy a szülők magabiztosabban, bűntudattól mentesen tudjanak kapcsolódni gyermekeikhez a mindennapokban” – írják a szervezők.
Helyszínek és időpontok:
február 16.: Marosvásárhely, Kultúrpalota
február 17.: Gyergyószentmiklós, Godako rendezvényterem
február 18.: Székelyudvarhely, Areo rendezvényterem
február 19.: Csíkszereda, Szakszervezetek Művelődési Háza
február 20.: Sepsiszentgyörgy, Székely Mikó Kollégium
február 21.: Kézdivásárhely, Vigadó Művelődési Központ
Új kulturális fesztivál indul útjára Gyergyószentmiklóson és a Gyergyói-medencében: március 16–29. között jönnek a Gyergyói Bábos Hetek. Ennek keretében óriásbábok is megjelennének a város utcáin, a közösség kreativitását tükrözve.
Az áfanövelés miatt mélyebben kell a zsebükbe nyúlniuk a városlakóknak a hulladékszállításért, miután a helyi tanács csütörtöki ülésén jóváhagyta az új díjszabásokat. A drágulás mellett azonban pozitív hírekről is beszámolt a városvezetés.
A romániai polgárok továbbra is az egyházban és a hadseregben bíznak a legnagyobb mértékben, miközben a parlament a bizalmi rangsor utolsó helyén áll – derül ki az INSCOP Research közvélemény-kutatásának csütörtökön közzétett adataiból.
Csapadék várható és időnként a szél is megerősödik az ország nagy részén vasárnap estig. Hétvégétől aztán jelentősen lehűl az idő, vasárnapra virradóan mínusz 14–10 Celsius-fokis is visszaeshet a hőmérséklet. A fagyos idő jövő hét szerdáig kitart.
A romániai polgárok elsősorban a jövedelmek növekedését, új munkahelyek teremtését és az ukrajnai háború befejezését várják 2026-tól – derül ki az INSCOP Research barométer típusú közvélemény-kutatásának csütörtökön közzétett adataiból.
A CNSLR Frăția szakszervezeti szövetség szerint a betegszabadság első napjára járó juttatást megszüntető sürgősségi kormányrendelet sérti a munkavállalók jogait, ezért arra kérte az ombudsmant, hogy támadja meg a jogszabályt az alkotmánybíróságon.
Befolyással üzérkedés gyanújával őrizetbe vette csütörtökön a korrupcióellenes ügyészség Adriana Georgescut, a PNL bukaresti I. kerületi szervezetének tagját. Őrizetbe került feltételezett bűntársa is, aki a gyanú szerint tábornoknak adta ki magát.
Cseke Attila fejlesztési miniszter szerint nincs vita a kormánykoalíción belül a közigazgatási reformról, amelyet azonnal elfogadtatnak, amint lezárul a gazdaságélénkítő csomag megvitatása – nyilatkozta a tárcavezető szerdán Odobești-ben.
A bukaresti ítélőtábla szerdán elrendelte, hogy államelnöki hivatal fizessen ki több mint 754 ezer lejt Traian Băsescu volt államfőnek az elmaradt elnöki járandóság címén arra az időszakra, amikor a juttatás folyósítását felfüggesztették.
Románia euróövezeti csatlakozása addig nem kerülhet napirendre, amíg az ország nem csökkenti tartósan a költségvetési hiányt a GDP 3 százaléka alá – jelentette ki Ilie Bolojan miniszterelnök szerdán Berlinben.
szóljon hozzá!