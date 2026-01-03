Végzetes nap a hegyekben: egy halott, több tucat sérült

Fotó: Salvamont/Facebook
Az elmúlt 24 órában 83 riasztás érkezett a hegyimentő szolgálathoz, amelynek munkatársai 85 embernek nyújtottak segítséget -– tájékoztatott szombaton a Salvamont.
A szolgálat Facebook-oldalán közzétett bejegyzés szerint 32 embert szállítottak kórházba,
Az elmúlt 24 órában
a voineasai és a lupényi hegyimentők kapták a legtöbb riasztást, 12-12-t,
a brassói Salvamonthoz tíz,
a Máramaros megyeihez nyolc,
a Neamț megyeihez hét,
a Gorj megyeihez öt,
a Kolozs és a Suceava megyeihez négy-négy,
a Brassó és a Fehér megyeihez három-három,
a Prahova és a Maros megyei, valamint a predeáli és a Vatra Dornei-i Salvamonthoz két-két,
a Bihar, a Hargita, a Vrancea és a Bákó megyeihez, valamint a brezoiihoz és a Zsil-völgyihez egy-egy segélykérés érkezett.
Ugyanakkor 55 betelefonáló a turistaútvonalak állapotáról kért információkat és tanácsokat – ismerteti az Agerpres.
A hóval borított útszakaszokról tett közzé helyzetjelentést a Brassói Regionális Út- és Hídügyi Igazgatóság (DRDP). A legtöbb szakaszon három centiméternél nem vastagabb a hóréteg.
A román légierő egyik C-27J Spartan típusú repülőgépe szállítja Svájcból Párizsba a Crans-Montanában történt újévi tűzeset hat sérültjét.
Az új év első napjai meghozták a rég várt havazást Romániában, Székelyföld legnagyobb részét is hótakaró borította be szombat reggelre. A legjelentősebb hóréteg Gyergyó- és Marosszéken rakódott le.
A következő napokra érvényes, csapadékra, havazásra, erős szélre és hóviharokra figyelmeztető előrejelzést adott ki szombaton az Országos Meteorológiai Szolgálat (ANM).
A kedvezőtlen időjárás miatt megszakadt az áramszolgáltatás Szováta és Korond környékén szombat reggel. Több mint 7 ezer háztartás maradt villany nélkül.
A következő három napban az ország teljes hegyvidékén jelentős havazás várható, amely nyomán jelentősen megnövekszik a hóréteg és nő a lavinák kialakulásának veszélye – közölte pénteken az Országos Meteorológiai Szolgálat.
Szerdán, az óév utolsó napján 267 sofőr jogosítványát és 161 gépjármű forgalmi engedélyét vonták be a rendőrök.
Nagyméretű lavina következett be pénteken a Fogarasi-havasokban a Bîlea-tó környékén, a természeti jelenséget kiváltó két síelőnek sikerült épségben megmenekülni – tájékoztattak a Szeben megyei Salvamont képviselői.
Csapadékra és szélre, hegyvidéken pedig hóviharra, újabb hóréteg kialakulására vonatkozó figyelmeztetéseket bocsájtott ki az Országos Meteorológiai Szolgálat. Az első- és másodfokú riasztások szombat estig érvényesek.
Megkésve ugyan, de több Hargita megyei sípályát is megnyitottak, és szombattól újabb helyeken lehet majd szánkózni, siklani. Érdemes kihasználni a szabadnapokat és legalább egy nagy sétát tenni a szép havas tájakon.