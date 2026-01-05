Rovatok
Van egy terve az AUR-nak a drasztikusan megemelt adókkal szemben

Sok autó, nagy adó • Fotó: Erdély Bálint Előd

Sok autó, nagy adó

Fotó: Erdély Bálint Előd

A Románok Egyesüléséért Szövetség (AUR) képviselői hétfőn bejelentették, hogy megtámadják a bíróságon az ingatlan- és gépjárműadók emeléséről szóló önkormányzati határozatokat.

Székelyhon

2026. január 05., 18:212026. január 05., 18:21

Az ellenzéki párt szerint a Bolojan-kormány által elrendelt adóemelés „illegális és aránytalan”, ugyanakkor az intézkedés alkotmányossági aggályokat vet fel, és az európai jogszabályokkal, valamint az adózási alapelvekkel is szembemegy.

Az AUR egyebek mellett azt kifogásolja, hogy az új előírások szerint a gépjárművekre fizetett adó kiszámításakor a jármű környezetvédelmi besorolását is figyelembe veszik, „függetlenül attól, hogy az autót használják vagy a garázsban ül”. A párt szerint ez

a környezetszennyezés kettős megadóztatását jelenti, amit mind az adójog, mind a büntetőjog tilt.

Az AUR hangsúlyozta, hogy a gépjármű-tulajdonosok az üzemanyag árába foglalt jövedéki adóval már fizetnek a környezetszennyezésért, a régebbi autók tulajdonosai pedig az EU Bírósága által utólag illegálisnak ítélt környezetszennyezési adót is befizették annak idején. „Így

Idézet
az Európai Unióban szinte egyedülálló módon ugyanazért a tettért – környezetszennyezés – hármas szankciót rónak ki

– idéz az Agerpres hírügynökség az AUR-osoktól.

Az alakulat azt is sérelmezi, hogy a lakásokra kivetett adók helyenként akár 80 százalékkal is nőnek január 1-jétől.

Belföld Közlekedés Környezetvédelem Gazdaság
