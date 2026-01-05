Van egy terve az AUR-nak a drasztikusan megemelt adókkal szemben

A Románok Egyesüléséért Szövetség (AUR) képviselői hétfőn bejelentették, hogy megtámadják a bíróságon az ingatlan- és gépjárműadók emeléséről szóló önkormányzati határozatokat.

Az ellenzéki párt szerint a Bolojan-kormány által elrendelt adóemelés „illegális és aránytalan”, ugyanakkor az intézkedés alkotmányossági aggályokat vet fel, és az európai jogszabályokkal, valamint az adózási alapelvekkel is szembemegy.

Az AUR egyebek mellett azt kifogásolja, hogy az új előírások szerint a gépjárművekre fizetett adó kiszámításakor a jármű környezetvédelmi besorolását is figyelembe veszik, „függetlenül attól, hogy az autót használják vagy a garázsban ül”. A párt szerint ez