Van egy terve az AUR-nak a drasztikusan megemelt adókkal szemben

Sok autó, nagy adó
Fotó: Erdély Bálint Előd
A Románok Egyesüléséért Szövetség (AUR) képviselői hétfőn bejelentették, hogy megtámadják a bíróságon az ingatlan- és gépjárműadók emeléséről szóló önkormányzati határozatokat.
Az ellenzéki párt szerint a Bolojan-kormány által elrendelt adóemelés „illegális és aránytalan”, ugyanakkor az intézkedés alkotmányossági aggályokat vet fel, és az európai jogszabályokkal, valamint az adózási alapelvekkel is szembemegy.
Az AUR egyebek mellett azt kifogásolja, hogy az új előírások szerint a gépjárművekre fizetett adó kiszámításakor a jármű környezetvédelmi besorolását is figyelembe veszik, „függetlenül attól, hogy az autót használják vagy a garázsban ül”. A párt szerint ez
Az AUR hangsúlyozta, hogy a gépjármű-tulajdonosok az üzemanyag árába foglalt jövedéki adóval már fizetnek a környezetszennyezésért, a régebbi autók tulajdonosai pedig az EU Bírósága által utólag illegálisnak ítélt környezetszennyezési adót is befizették annak idején. „Így
– idéz az Agerpres hírügynökség az AUR-osoktól.
Az alakulat azt is sérelmezi, hogy a lakásokra kivetett adók helyenként akár 80 százalékkal is nőnek január 1-jétől.
