Változik a gyergyószentmiklósi háztartási hulladékszállítás időpontja az év elején

Képünk illusztráció
Fotó: Gyergyószentmiklós Önkormányzata
Az RDE Harghita Kft. tájékoztatása szerint módosul a háztartási hulladék elszállításának programja az év első hetében.
A szolgáltató tájékoztatása szerint a korábban január 1-jére (csütörtökre) tervezett elszállítás helyett a hulladékot január 3-án, szombaton gyűjtik be.
A szolgáltató közölte továbbá, hogy az ügyfélfogadás január 1-jén, 2-án, valamint január 6-án és 7-én hivatalos munkaszüneti nap miatt szünetel.
Az Országos Meteorológiai Szolgálat (ANM) sárga jelzésű riasztást adott ki csütörtökön Hargita, Maros és Kovászna megye hegyvidéki térségeire az erős szél miatt.
Újabb dróntámadásokat hajtottak végre az orosz erők a román-ukrán határhoz közeli ukrán kikötői infrastruktúra ellen csütörtökön, ezért két F-16-os vadászgépet emeltek a levegőbe a határ térségének megfigyelésére Tulcea megye északi részén.
Jóval fagypont alatti értékekkel indult az új év országszerte, a legalacsonyabb hőmérsékleti érték a mínusz 20 Celsius-fokot is alulmúlta. Székelyudvarhelyen hidegebb volt, mint Csíkszeredában.
A 2026-os országgyűlési választáson Orbán Viktor miniszterelnök arra kér mandátumot, hogy Magyarország kimaradjon az európai háborúból – erről a kormányfő szerdán, az M1 aktuális csatornának adott évzáró interjúban beszélt.
Az új évben uralkodjék közöttünk a megértés és a szeretet, találjunk rá mindannyian az összetartozás örömére – hangsúlyozta Sulyok Tamás köztársasági elnök szerda éjfél után a közmédiában.
Lakóház gyulladt ki Marosvásárhelyen a január elsejére virradóra. A tűzben két, 13 és 16 éves lány szenvedett égési sérüléseket, egyikük életveszélyes állapotban került kórházba.
Komoly mennyiségű, jogellenesen tartott pirotechnikai eszköz került rendőrségi kézre december 31-én Borszéken és Gyergyóhollón a borszéki rendőrök ellenőrzési akciója során.
Nicușor Dan elnök szerint 2026-ban az államnak hatékonyabbá, igazságosabbá kell válnia és közelebb kell kerülnie a polgárokhoz, miután a 2025-ös esztendő „a megpróbáltatások, a szorongások és a jogos kérdések éve” volt.
November 12-én érkezik a magyarországi mozikba a Hogyan tudnék élni nélküled? című zenés romantikus vígjáték második része – közölte a Nemzeti Filmintézet (NFI) szerdán az MTI-vel.
A jövőben hivatalos polgárőrséget hoz létre a kászonaltízi önkormányzat, ugyanis az elmúlt időszakban történt kászonjakabfalvi gyújtogatások után belátták: szükség van a járőrőrözésekre. Addig is önkéntes alapon már elkezdték a tevékenységet.
