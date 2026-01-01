Változik a gyergyószentmiklósi háztartási hulladékszállítás időpontja az év elején

Az RDE Harghita Kft. tájékoztatása szerint módosul a háztartási hulladék elszállításának programja az év első hetében.

A szolgáltató tájékoztatása szerint a korábban január 1-jére (csütörtökre) tervezett elszállítás helyett a hulladékot január 3-án, szombaton gyűjtik be.

A szolgáltató közölte továbbá, hogy az ügyfélfogadás január 1-jén, 2-án, valamint január 6-án és 7-én hivatalos munkaszüneti nap miatt szünetel.