Vádat emeltek Georgescu TikTok kampányának finanszírozója ellen

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Vádat emelt pénteken a legfőbb ügyészség Bogdan Peșchir, Călin Georgescu volt államfőjelölt TikTok-kampányának finanszírozója ellen elektronikus kommunikáció útján elkövetett folytatólagosan elkövetett szavazatvásárlás bűntette miatt.
A bukaresti törvényszék 2025. április 25-ei döntése értelmében Bogdan Peșchir jelenleg szabadlábon van – ismerteti az Agerpres.
Bogdan Peșchirt 2025. március 21-én helyezték vizsgálati fogságba
Peșchir fellebbezett, és a bukaresti törvényszék helyt adott keresetének, és szabadlábra helyezte.
A legfőbb ügyészség szerint a brassói üzletember a 2024-es elnökválasztási kampányban több mint 879 ezer dollár értékben küldött „ajándékokat” élő TikTok-videókat közvetítő felhasználóknak, és a Revolut alkalmazáson keresztül
Az üzletember neve feltűnik azokban a dokumentumokban, amelyeket a Román Hírszerző Szolgálat (SRI) a Legfelsőbb Védelmi Tanács (CSAT) elé terjesztett, és amelyek alapján az alkotmánybíróság érvénytelenítette a tavalyi elnökválasztást.
A SRI szerint a bogpr nevű TikTok-fiókot működtető Bogdan Peșchir
A TikTok képviselői megerősítették, hogy a „bogpr” nevű fiókot az üzletember működteti, aki 2024. október 24. és november 24. között 381 000 dollár értékben fizetett ki összegeket a Călin Georgescut népszerűsítő TikTok-felhasználóknak, a választási kampány után is.
A hírszerző szolgálat szerint a román influenszereket egy dél-afrikai cég kereste meg e-mailen, és 1000 eurót ajánlott nekik a Călin Georgescut népszerűsítő videoklipek készítéséért és terjesztéséért. Kifizetésük a FameUp platformon keresztül történt.
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