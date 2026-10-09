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Vádat emeltek Georgescu TikTok kampányának finanszírozója ellen

• Fotó: Pexels

Fotó: Pexels

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Vádat emelt pénteken a legfőbb ügyészség Bogdan Peșchir, Călin Georgescu volt államfőjelölt TikTok-kampányának finanszírozója ellen elektronikus kommunikáció útján elkövetett folytatólagosan elkövetett szavazatvásárlás bűntette miatt.

Székelyhon

2026. október 09., 18:332026. október 09., 18:33

A bukaresti törvényszék 2025. április 25-ei döntése értelmében Bogdan Peșchir jelenleg szabadlábon van – ismerteti az Agerpres.

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Bogdan Peșchirt 2025. március 21-én helyezték vizsgálati fogságba

elektronikus kommunikáció útján elkövetett szavazatvásárlás bűntettének gyanúja miatt, és az ötödik kerületi bíróság 2025. április 15-én meghosszabbította azt.

Peșchir fellebbezett, és a bukaresti törvényszék helyt adott keresetének, és szabadlábra helyezte.

A legfőbb ügyészség szerint a brassói üzletember a 2024-es elnökválasztási kampányban több mint 879 ezer dollár értékben küldött „ajándékokat” élő TikTok-videókat közvetítő felhasználóknak, és a Revolut alkalmazáson keresztül

több százezer lejt utalt át 265 személynek, hogy Călin Georgescu független jelöltre szavazzanak.

Az üzletember neve feltűnik azokban a dokumentumokban, amelyeket a Román Hírszerző Szolgálat (SRI) a Legfelsőbb Védelmi Tanács (CSAT) elé terjesztett, és amelyek alapján az alkotmánybíróság érvénytelenítette a tavalyi elnökválasztást.

A SRI szerint a bogpr nevű TikTok-fiókot működtető Bogdan Peșchir

több mint egymillió euróval finanszírozta Georgescu kampányát.

A TikTok képviselői megerősítették, hogy a „bogpr” nevű fiókot az üzletember működteti, aki 2024. október 24. és november 24. között 381 000 dollár értékben fizetett ki összegeket a Călin Georgescut népszerűsítő TikTok-felhasználóknak, a választási kampány után is.

A hírszerző szolgálat szerint a román influenszereket egy dél-afrikai cég kereste meg e-mailen, és 1000 eurót ajánlott nekik a Călin Georgescut népszerűsítő videoklipek készítéséért és terjesztéséért. Kifizetésük a FameUp platformon keresztül történt.

Belföld Bűnügy
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