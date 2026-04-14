Útfelújítás Agyagfalván: forgalomkorlátozások mellett dolgoznak, a folytatás pénzfüggő

• Fotó: Olti Angyalka

Fotó: Olti Angyalka

Elkezdődött a 15-ös számú községi út agyagfalvi szakaszának felújítása, ezért forgalomkorlátozásokra kell számítani a faluban. A munkálatok ütemét bizonytalanná teszik az állami pénzek késlekedései. A polgármester ugyanakkor egy dologhoz ragaszkodik.

Fülöp-Székely Botond

2026. április 14., 13:552026. április 14., 13:55

• Fotó: Olti Angyalka Galéria

Fotó: Olti Angyalka

Elsősorban a szennyvízhálózat kiépítése miatt került rossz állapotba a 15-ös községi út Agyagfalva Mátisfalva felőli kijárata és a 137-es megyei út közötti szakasza, ezért ezt a részt mindenképp fel szerette volna újíttatni a bögözi önkormányzat. A projektet továbbgondolva a megvalósíthatósági tanulmányba belefoglalták a Sala utca rendbetételét is, ugyanakkor

előkészítették a református templom előtti tér korszerűsítéséhez szükséges dokumentációt.

A beruházás finanszírozására az Anghel Saligny programban pályáztak, ám a mintegy 8 millió lejre becsült fejlesztéshez szükséges összegnek csak egy részét ítélték meg számukra. Kedvező körülmény volt ugyanakkor, hogy a közbeszerzési eljáráson nyertes kivitelező a vártnál jóval olcsóbban vállalta a munkát.

A megvalósításra nagyjából 4 millió lejes támogatás áll rendelkezésre, a fennmaradó 2,5 millió lejt pedig önrészként kell előteremtenie az önkormányzatnak

– mondta el Ülkei Zoltán bögözi polgármester.

Augusztusig megújul a templom előtti tér

Augusztusig megújul a templom előtti tér

Fotó: Olti Angyalka

Forgalomkorlátozások várhatók

Tavaly nyáron elkezdődött a Sala utca korszerűsítése, ám rövid időn belül le kellett állítani a munkát az állami költségvetést érintő szigorítások miatt. Már akkor világos volt, hogy nem maradhat felásva az utca, ezért

a kivitelezővel folytatott egyeztetések után az önkormányzat önrészként vállalta az aszfaltozás költségeit.

Ez még a tél beállta előtt meg is történt, de az említett szakaszon így is maradt munka az idei évre.

Már tavasszal leterítik az alapréteg aszfaltot a községi út egy részén

Már tavasszal leterítik az alapréteg aszfaltot a községi út egy részén

Fotó: Olti Angyalka

Jelenleg a Sala utcában a járda kialakítása zajlik, ugyanakkor

megkezdődött a korszerűsítés a 15-ös községi út azon szakaszán is, amely a település Mátisfalva felőli kijárata és a templom között húzódik.

Utóbbi helyszínen már el is bontották a korábbi körforgalmat. A folyamatban lévő munkálatok miatt forgalomkorlátozásokra kell számítani, de lassan, esetenként rövidebb várakozásokkal lehet közlekedni az érintett úton.

• Fotó: Olti Angyalka Galéria

Fotó: Olti Angyalka

Nem szeretnék, hogy por legyen

Ülkei Zoltán rámutatott: egyelőre nem lehet tudni, hogy az idén mekkora összeget utal a fejlesztési tárca a beígért támogatásból, és ez a bizonytalanság a projekt előrehaladását is befolyásolja. A polgármester ugyanakkor ragaszkodik ahhoz, hogy

a jelenleg felújítás alatt álló szakaszon nyárig legalább az első réteg aszfaltot leterítsék, különben nagy por lenne a településen.

Erről már meg is egyeztek a kivitelezővel, amelynek munkatársai azt ígérték, hogy tavasszal megtörténik ez a településközpont és a Sala utca közötti részen.

• Fotó: Olti Angyalka

Fotó: Olti Angyalka

Szintén prioritás a református templom előtti tér rendezése, hiszen az egyházi épület felújítása nyáron befejeződik, és azt már méltó környezetben szeretnék megünnepelni. Jelenleg az engedélyekre várnak, hogy

a szolgáltatóval közösen földbe helyezhessék a kábeleket, és modern villanyoszlopokat állíthassanak fel.

Ezt követően kezdődhet el a kockakövek lerakása, a padok kihelyezése és a parkosítás.

Fontossági sorrendben a következő beavatkozási szakasz a templomtól a település Bögöz felőli kijáratáig tart, majd onnan haladnának tovább a 137-es megyei útig. Ezek korszerűsítése azonban már a rendelkezésre álló forrásoktól függ, ezért is lenne fontos, hogy a fejlesztési tárca mielőbb utalja a támogatást.

Udvarhelyszék Közlekedés
2026. április 14., kedd

Sajnálja Orbán Viktor választási vereségét az amerikai alelnök

J.D. Vance amerikai alelnök azt a meggyőződését fejezte ki amerikai idő szerint hétfőn, hogy az amerikai kormányzat bizonyosan jól együtt tud majd dolgozni Magyarország következő miniszterelnökével.

Sajnálja Orbán Viktor választási vereségét az amerikai alelnök
Sajnálja Orbán Viktor választási vereségét az amerikai alelnök
2026. április 14., kedd

Sajnálja Orbán Viktor választási vereségét az amerikai alelnök
Hirdetés
2026. április 14., kedd

Így oszlottak meg a külhoni magyarok levélszavazatai a pártok között

Közzétette a levélszavazatok pártonkénti megoszlását a Nemzeti Választási Iroda: a magyar országgyűlési választáson összesen 256 233 érvényes levélszavazatot adtak le.

Így oszlottak meg a külhoni magyarok levélszavazatai a pártok között
Így oszlottak meg a külhoni magyarok levélszavazatai a pártok között
2026. április 14., kedd

Így oszlottak meg a külhoni magyarok levélszavazatai a pártok között
2026. április 14., kedd

Tovább nőtt az infláció Romániában

A februári 9,31 százalékról márciusban 9,87 százalékra nőtt az éves infláció Romániában – közölte kedden az Országos Statisztikai Intézet (INS).

Tovább nőtt az infláció Romániában
Tovább nőtt az infláció Romániában
2026. április 14., kedd

Tovább nőtt az infláció Romániában
2026. április 14., kedd

Szerdától folytatódik a tanítás, véget ért a vakáció

Véget ért a tavaszi vakáció, a tanulóknak szerdától folytatódik a tanítás.

Szerdától folytatódik a tanítás, véget ért a vakáció
Szerdától folytatódik a tanítás, véget ért a vakáció
2026. április 14., kedd

Szerdától folytatódik a tanítás, véget ért a vakáció
2026. április 14., kedd

Ro-Alert és felszálló F-16-osok – drónbecsapódástól lehetett tartani Tulcea megyében

Újabb Ro-Alert üzenetet kaptak keddre virradóra a Tulcea megye Ukrajnával határos térségének lakói az orosz-ukrán háborúval összefüggésben.

Ro-Alert és felszálló F-16-osok – drónbecsapódástól lehetett tartani Tulcea megyében
Ro-Alert és felszálló F-16-osok – drónbecsapódástól lehetett tartani Tulcea megyében
2026. április 14., kedd

Ro-Alert és felszálló F-16-osok – drónbecsapódástól lehetett tartani Tulcea megyében
2026. április 14., kedd

Csíksomlyón elkezdődött a Szent Antal nagykilenced

Kezdetét vette április 14-én Csíksomlyón a Szent Antal nagykilenced, amely kilenc héten át, egészen június 9-ig hívja közös imádságra a híveket a kegytemplomban.

Csíksomlyón elkezdődött a Szent Antal nagykilenced
Csíksomlyón elkezdődött a Szent Antal nagykilenced
2026. április 14., kedd

Csíksomlyón elkezdődött a Szent Antal nagykilenced
2026. április 14., kedd

Orbán Viktor: újjászervezzük magunkat

Kezdődik a munka, újjászervezzük magunkat és küzdünk tovább a magyar emberekért - írta Orbán Viktor miniszterelnök Facebook-bejegyzésében hétfőn este. Közölte azt is, hogy április 28-án választmányi ülést tartanak.

Orbán Viktor: újjászervezzük magunkat
Orbán Viktor: újjászervezzük magunkat
2026. április 14., kedd

Orbán Viktor: újjászervezzük magunkat
2026. április 14., kedd

Közel ötezer gazda támogatásigénylési kérelmét iktatták már

A gazdák közel 20 százalékának az idei támogatásigénylési kérelmét már iktatták a Hargita megyei APIA-nál. Ez egyelőre a szükségesnél ugyan kevesebb, de a megyei ügynökség vezetője szerint a határidő végére garantáltan minden gazda sorra kerül.

Közel ötezer gazda támogatásigénylési kérelmét iktatták már
Közel ötezer gazda támogatásigénylési kérelmét iktatták már
2026. április 14., kedd

Közel ötezer gazda támogatásigénylési kérelmét iktatták már
2026. április 13., hétfő

Magyar Péter találkozóra várja Kelemen Hunort

Telefonon beszélt Magyar Péter, az országgyűlési választáson győztes Tisza Párt elnöke hétfőn Kelemen Hunor RMDSZ-elnökkel. A kormányfői poszt várományosa közölte: megállapodtak, hogy jövő héten személyesen folytatják az egyeztetést Budapesten.

Magyar Péter találkozóra várja Kelemen Hunort
Magyar Péter találkozóra várja Kelemen Hunort
2026. április 13., hétfő

Magyar Péter találkozóra várja Kelemen Hunort
2026. április 13., hétfő

Nem lesznek elbocsátások a csíkszeredai polgármesteri hivatalban

Noha korábban úgy tűnt, hogy akár 24 alkalmazottat is el kell bocsátani a csíkszeredai polgármesteri hivataltól a létszámcsökkentésre vonatkozó jogszabály miatt, végül csak a be nem töltött állásokat szüntetik meg, elbocsátás nem lesz.

Nem lesznek elbocsátások a csíkszeredai polgármesteri hivatalban
Nem lesznek elbocsátások a csíkszeredai polgármesteri hivatalban
2026. április 13., hétfő

Nem lesznek elbocsátások a csíkszeredai polgármesteri hivatalban
