Útfelújítás Agyagfalván: forgalomkorlátozások mellett dolgoznak, a folytatás pénzfüggő

Fotó: Olti Angyalka
Elkezdődött a 15-ös számú községi út agyagfalvi szakaszának felújítása, ezért forgalomkorlátozásokra kell számítani a faluban. A munkálatok ütemét bizonytalanná teszik az állami pénzek késlekedései. A polgármester ugyanakkor egy dologhoz ragaszkodik.
Elsősorban a szennyvízhálózat kiépítése miatt került rossz állapotba a 15-ös községi út Agyagfalva Mátisfalva felőli kijárata és a 137-es megyei út közötti szakasza, ezért ezt a részt mindenképp fel szerette volna újíttatni a bögözi önkormányzat. A projektet továbbgondolva a megvalósíthatósági tanulmányba belefoglalták a Sala utca rendbetételét is, ugyanakkor
A beruházás finanszírozására az Anghel Saligny programban pályáztak, ám a mintegy 8 millió lejre becsült fejlesztéshez szükséges összegnek csak egy részét ítélték meg számukra. Kedvező körülmény volt ugyanakkor, hogy a közbeszerzési eljáráson nyertes kivitelező a vártnál jóval olcsóbban vállalta a munkát.
– mondta el Ülkei Zoltán bögözi polgármester.
Augusztusig megújul a templom előtti tér
Tavaly nyáron elkezdődött a Sala utca korszerűsítése, ám rövid időn belül le kellett állítani a munkát az állami költségvetést érintő szigorítások miatt. Már akkor világos volt, hogy nem maradhat felásva az utca, ezért
Ez még a tél beállta előtt meg is történt, de az említett szakaszon így is maradt munka az idei évre.
Már tavasszal leterítik az alapréteg aszfaltot a községi út egy részén
Jelenleg a Sala utcában a járda kialakítása zajlik, ugyanakkor
Utóbbi helyszínen már el is bontották a korábbi körforgalmat. A folyamatban lévő munkálatok miatt forgalomkorlátozásokra kell számítani, de lassan, esetenként rövidebb várakozásokkal lehet közlekedni az érintett úton.
Ülkei Zoltán rámutatott: egyelőre nem lehet tudni, hogy az idén mekkora összeget utal a fejlesztési tárca a beígért támogatásból, és ez a bizonytalanság a projekt előrehaladását is befolyásolja. A polgármester ugyanakkor ragaszkodik ahhoz, hogy
Erről már meg is egyeztek a kivitelezővel, amelynek munkatársai azt ígérték, hogy tavasszal megtörténik ez a településközpont és a Sala utca közötti részen.
Szintén prioritás a református templom előtti tér rendezése, hiszen az egyházi épület felújítása nyáron befejeződik, és azt már méltó környezetben szeretnék megünnepelni. Jelenleg az engedélyekre várnak, hogy
Ezt követően kezdődhet el a kockakövek lerakása, a padok kihelyezése és a parkosítás.
Fontossági sorrendben a következő beavatkozási szakasz a templomtól a település Bögöz felőli kijáratáig tart, majd onnan haladnának tovább a 137-es megyei útig. Ezek korszerűsítése azonban már a rendelkezésre álló forrásoktól függ, ezért is lenne fontos, hogy a fejlesztési tárca mielőbb utalja a támogatást.
