Útfelújítás Agyagfalván: forgalomkorlátozások mellett dolgoznak, a folytatás pénzfüggő

Elkezdődött a 15-ös számú községi út agyagfalvi szakaszának felújítása, ezért forgalomkorlátozásokra kell számítani a faluban. A munkálatok ütemét bizonytalanná teszik az állami pénzek késlekedései. A polgármester ugyanakkor egy dologhoz ragaszkodik.

Fülöp-Székely Botond 2026. április 14., 13:552026. április 14., 13:55

Fotó: Olti Angyalka

Elsősorban a szennyvízhálózat kiépítése miatt került rossz állapotba a 15-ös községi út Agyagfalva Mátisfalva felőli kijárata és a 137-es megyei út közötti szakasza, ezért ezt a részt mindenképp fel szerette volna újíttatni a bögözi önkormányzat. A projektet továbbgondolva a megvalósíthatósági tanulmányba belefoglalták a Sala utca rendbetételét is, ugyanakkor

előkészítették a református templom előtti tér korszerűsítéséhez szükséges dokumentációt.

A beruházás finanszírozására az Anghel Saligny programban pályáztak, ám a mintegy 8 millió lejre becsült fejlesztéshez szükséges összegnek csak egy részét ítélték meg számukra. Kedvező körülmény volt ugyanakkor, hogy a közbeszerzési eljáráson nyertes kivitelező a vártnál jóval olcsóbban vállalta a munkát.

A megvalósításra nagyjából 4 millió lejes támogatás áll rendelkezésre, a fennmaradó 2,5 millió lejt pedig önrészként kell előteremtenie az önkormányzatnak

– mondta el Ülkei Zoltán bögözi polgármester.

Augusztusig megújul a templom előtti tér

Forgalomkorlátozások várhatók Tavaly nyáron elkezdődött a Sala utca korszerűsítése, ám rövid időn belül le kellett állítani a munkát az állami költségvetést érintő szigorítások miatt. Már akkor világos volt, hogy nem maradhat felásva az utca, ezért

a kivitelezővel folytatott egyeztetések után az önkormányzat önrészként vállalta az aszfaltozás költségeit.

Ez még a tél beállta előtt meg is történt, de az említett szakaszon így is maradt munka az idei évre.

Már tavasszal leterítik az alapréteg aszfaltot a községi út egy részén Fotó: Olti Angyalka

Jelenleg a Sala utcában a járda kialakítása zajlik, ugyanakkor

megkezdődött a korszerűsítés a 15-ös községi út azon szakaszán is, amely a település Mátisfalva felőli kijárata és a templom között húzódik.

Utóbbi helyszínen már el is bontották a korábbi körforgalmat. A folyamatban lévő munkálatok miatt forgalomkorlátozásokra kell számítani, de lassan, esetenként rövidebb várakozásokkal lehet közlekedni az érintett úton.

Fotó: Olti Angyalka

Nem szeretnék, hogy por legyen Ülkei Zoltán rámutatott: egyelőre nem lehet tudni, hogy az idén mekkora összeget utal a fejlesztési tárca a beígért támogatásból, és ez a bizonytalanság a projekt előrehaladását is befolyásolja. A polgármester ugyanakkor ragaszkodik ahhoz, hogy

a jelenleg felújítás alatt álló szakaszon nyárig legalább az első réteg aszfaltot leterítsék, különben nagy por lenne a településen.

Erről már meg is egyeztek a kivitelezővel, amelynek munkatársai azt ígérték, hogy tavasszal megtörténik ez a településközpont és a Sala utca közötti részen.

Fotó: Olti Angyalka

Szintén prioritás a református templom előtti tér rendezése, hiszen az egyházi épület felújítása nyáron befejeződik, és azt már méltó környezetben szeretnék megünnepelni. Jelenleg az engedélyekre várnak, hogy

a szolgáltatóval közösen földbe helyezhessék a kábeleket, és modern villanyoszlopokat állíthassanak fel.