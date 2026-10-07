Újrahasznosításos módszerrel öntik újra az aszfaltot a forgalmas országúton – videóval

Hétfőn kezdődtek és várhatóan egy hónapig tartanak a 11-es országút Dálnok és Csernáton közötti, mintegy két és fél kilométeres szakaszának felújítási munkálatai Kovászna megyében. A közútkezelő innovatív, újrahasznosításos technológiával dolgozik.

Székelyhon 2026. október 07., 11:222026. október 07., 11:22 2026. október 07., 11:252026. október 07., 11:25

Forgalomkorlátozás van érvényben hétfőtől a 11-es országút mintegy 2,5 kilométeres szakaszán Dálnok és Csernáton között. A brassói regionális út- és hídügyi igazgatóság (DRDP) szakemberei

helyszíni újrahasznosításos technológiát alkalmazva teljesen felújítják a régi aszfaltrétegeket.

Tájékoztatásuk szerint a munkálatok körülbelül négy hétig tartanak, ez idő alatt a forgalmat jelzőlámpákkal és terelőoszlopokkal irányítják. Hirdetés A Háromszéket átszelő, rendkívül forgalmas országúton jelentős fennakadást okoznak a munkálatok:

napszaktól függően akár 10–15 percet is kell várni az áthaladásra.