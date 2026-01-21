Újabb dermesztő éjszaka jön a székelyföldi megyékben

Az Országos Meteorológiai Szolgálat (ANM) szerdán újabb elsőfokú figyelmeztetést adott ki az ország 13 megyéjében a fagyos idő miatt.

A szakemberek szerint szerda este 9 és csütörtök délelőtt 10 óra között Máramarosban, Erdély túlnyomó részén, valamint a Körösvidék és Moldva északi felében a minimumok mínusz 19 és mínusz 9 Celsius-fok között alakulnak.

A leghidegebb Erdély keleti részében lesz.

A meteorológusok szerint ugyanakkor szerda délelőtt 10 és péntek délelőtt 10 óra között országszerte hideg, fagyos idő várható, de

Hargita , Kovászna és Maros megye mellett Szatmár, Máramaros, Szilágy, Kolozs, Beszterce-Naszód, Fehér, Szeben, Brassó, Suceava és Botoșani megye fog riasztás alatt állni.

vegyes csapadékra és jegesedésre, valamint szélfúvásra is számítani lehet.

A szerdai nap folyamán Erdély keleti és Moldva északi részében a maximumok mínusz 10 fok körül alakulnak. A Bánság és Moldva déli részében 40–50 kilométer/órás sebességgel fújhat időnként a szél.

Csütörtökön a keleti, délkeleti régiókban, helyenként az ország középső részében vegyes csapadékra, jegesedésre lehet számítani.