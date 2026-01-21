Rovatok
Újabb dermesztő éjszaka jön a székelyföldi megyékben

• Fotó: Borbély Fanni

Fotó: Borbély Fanni

Az Országos Meteorológiai Szolgálat (ANM) szerdán újabb elsőfokú figyelmeztetést adott ki az ország 13 megyéjében a fagyos idő miatt.

Székelyhon

2026. január 21., 12:10

A szakemberek szerint szerda este 9 és csütörtök délelőtt 10 óra között Máramarosban, Erdély túlnyomó részén, valamint a Körösvidék és Moldva északi felében a minimumok mínusz 19 és mínusz 9 Celsius-fok között alakulnak.

A leghidegebb Erdély keleti részében lesz.

Hargita, Kovászna és Maros megye mellett Szatmár, Máramaros, Szilágy, Kolozs, Beszterce-Naszód, Fehér, Szeben, Brassó, Suceava és Botoșani megye fog riasztás alatt állni.

A meteorológusok szerint ugyanakkor szerda délelőtt 10 és péntek délelőtt 10 óra között országszerte hideg, fagyos idő várható, de

vegyes csapadékra és jegesedésre, valamint szélfúvásra is számítani lehet.

A szerdai nap folyamán Erdély keleti és Moldva északi részében a maximumok mínusz 10 fok körül alakulnak. A Bánság és Moldva déli részében 40–50 kilométer/órás sebességgel fújhat időnként a szél.

Csütörtökön a keleti, délkeleti régiókban, helyenként az ország középső részében vegyes csapadékra, jegesedésre lehet számítani.

Csíkszék Udvarhelyszék Marosszék Gyergyószék Háromszék Időjárás
2026. január 21., szerda

Elhunyt Antal István, volt parlamenti képviselő

Hetvennyolc éves korában elhunyt Antal István, volt parlamenti képviselő, a Székelyudvarhelyi városi RMDSZ szervezet alapító tagja.

Elhunyt Antal István, volt parlamenti képviselő
Elhunyt Antal István, volt parlamenti képviselő
2026. január 21., szerda

Elhunyt Antal István, volt parlamenti képviselő
2026. január 21., szerda

Maga alá gyűrte az autót a kamion: a sofőr meghalt, az utasok állapota súlyos – videóval

Egy személy meghalt, kettő megsebesült a szerda reggel az A1-es autópályán, a Hunyad megyei Piski (Simeria) közelében történt közúti balesetben, amelyben egy személygépkocsi és egy nyergesvontató ütközött egymásnak.

Maga alá gyűrte az autót a kamion: a sofőr meghalt, az utasok állapota súlyos – videóval
Maga alá gyűrte az autót a kamion: a sofőr meghalt, az utasok állapota súlyos – videóval
2026. január 21., szerda

Maga alá gyűrte az autót a kamion: a sofőr meghalt, az utasok állapota súlyos – videóval
2026. január 21., szerda

Nem enyhül a fagy: újra mínusz 21 fok alá zuhant a hőmérséklet Székelyföldön

Ismét mínusz 21 fok alá csökkent a hőmérséklet szerdára virradóan Székelyföldön: Gyergyóalfaluban tizedre pontosan ugyanakkora fagyot mértek, mint pár nappal korábban, Csíkszeredában pedig picivel még hidegebb is volt, mint a hétvégén.

Nem enyhül a fagy: újra mínusz 21 fok alá zuhant a hőmérséklet Székelyföldön
Nem enyhül a fagy: újra mínusz 21 fok alá zuhant a hőmérséklet Székelyföldön
2026. január 21., szerda

Nem enyhül a fagy: újra mínusz 21 fok alá zuhant a hőmérséklet Székelyföldön
2026. január 20., kedd

Több felső légúti megbetegedés, kevesebb kórházi beutalás

Majdnem harmadával nőtt a felső légúti megbetegedés miatt orvoshoz fordulók száma az elmúlt héten Hargita megyében. A kórházi kezelésre szorulók száma viszont enyhén csökkent.

Több felső légúti megbetegedés, kevesebb kórházi beutalás
Több felső légúti megbetegedés, kevesebb kórházi beutalás
2026. január 20., kedd

Több felső légúti megbetegedés, kevesebb kórházi beutalás
2026. január 20., kedd

Felkészítenének a háborús helyzetre is – Erdélyben beszélt terveiről a román hadsereg vezérkari főnöke

A román hadsereg vezérkari főnöke, Gheorghiță Vlad keddi nagyszebeni sajtótájékoztatóján kijelentette, hogy fel kell készíteni a lakosságot az ország védelmével kapcsolatos feladatok ellátására.

Felkészítenének a háborús helyzetre is – Erdélyben beszélt terveiről a román hadsereg vezérkari főnöke
Felkészítenének a háborús helyzetre is – Erdélyben beszélt terveiről a román hadsereg vezérkari főnöke
2026. január 20., kedd

Felkészítenének a háborús helyzetre is – Erdélyben beszélt terveiről a román hadsereg vezérkari főnöke
2026. január 20., kedd

Tévedésből halottnak nyilvánítottak egy férfit a szomszéd megyében

Egy Bákó megyei férfit hivatalosan arról értesítette a megyei szociális és gyermekvédelmi igazgatóság (DGASPC), hogy elhunyt, és emiatt elveszítette egyes jogosultságait, miközben az érintett, Eugen Popa, él és jó egészségnek örvend.

Tévedésből halottnak nyilvánítottak egy férfit a szomszéd megyében
Tévedésből halottnak nyilvánítottak egy férfit a szomszéd megyében
2026. január 20., kedd

Tévedésből halottnak nyilvánítottak egy férfit a szomszéd megyében
2026. január 20., kedd

Az adótartozások keresztülhúzhatják a támogatásért folyamodó gazdák terveit

Szigorúbb feltételekhez kötné a mezőgazdasági támogatások igénylését az állam. Egy közvitán lévő törvénytervezet szerint a helyiadó-tartozással rendelkező gazdák nem kaphatják majd meg a támogatásigényléshez szükséges egyik legfontosabb igazolást.

Az adótartozások keresztülhúzhatják a támogatásért folyamodó gazdák terveit
Az adótartozások keresztülhúzhatják a támogatásért folyamodó gazdák terveit
2026. január 20., kedd

Az adótartozások keresztülhúzhatják a támogatásért folyamodó gazdák terveit
2026. január 20., kedd

Még nincs döntés a 2026-os roncsautóprogram kiírásáról Romániában

A kormány még nem döntött a roncsautóprogram idei sorsáról – jelentette ki kedden Ploiești-en a környezetvédelmi alapkezelő (AFM) elnöke.

Még nincs döntés a 2026-os roncsautóprogram kiírásáról Romániában
Még nincs döntés a 2026-os roncsautóprogram kiírásáról Romániában
2026. január 20., kedd

Még nincs döntés a 2026-os roncsautóprogram kiírásáról Romániában
2026. január 20., kedd

Több mint kétszáz romániai gazda tüntet a Mercosur-megállapodás ellen Strasbourgban

A romániai gazdák követelik az Európai Unió és a Mercosur-államok közötti kereskedelmi megállapodás hatályba lépésének elhalasztását mindaddig, amíg a mezőgazdasági szakmai szervezetek a hozzájárulásukat adják az egyezményhez.

Több mint kétszáz romániai gazda tüntet a Mercosur-megállapodás ellen Strasbourgban
Több mint kétszáz romániai gazda tüntet a Mercosur-megállapodás ellen Strasbourgban
2026. január 20., kedd

Több mint kétszáz romániai gazda tüntet a Mercosur-megállapodás ellen Strasbourgban
2026. január 20., kedd

Székelyföldön is bemutatják az Ákosról készült portréfilmet

Székelyföld-szerte bemutatják az Ember Maradj – Az Ákos-sztori. Eddig. című zenés portréfilmet. Az eseményekhez közönségtalálkozó is kapcsolódik, ahol a nézők személyesen találkozhatnak Kovács Ákossal.

Székelyföldön is bemutatják az Ákosról készült portréfilmet
Székelyföldön is bemutatják az Ákosról készült portréfilmet
2026. január 20., kedd

Székelyföldön is bemutatják az Ákosról készült portréfilmet
