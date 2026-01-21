Újabb dermesztő éjszaka jön a székelyföldi megyékben

Fotó: Borbély Fanni
Az Országos Meteorológiai Szolgálat (ANM) szerdán újabb elsőfokú figyelmeztetést adott ki az ország 13 megyéjében a fagyos idő miatt.
A szakemberek szerint szerda este 9 és csütörtök délelőtt 10 óra között Máramarosban, Erdély túlnyomó részén, valamint a Körösvidék és Moldva északi felében a minimumok mínusz 19 és mínusz 9 Celsius-fok között alakulnak.
Hargita, Kovászna és Maros megye mellett Szatmár, Máramaros, Szilágy, Kolozs, Beszterce-Naszód, Fehér, Szeben, Brassó, Suceava és Botoșani megye fog riasztás alatt állni.
A meteorológusok szerint ugyanakkor szerda délelőtt 10 és péntek délelőtt 10 óra között országszerte hideg, fagyos idő várható, de
A szerdai nap folyamán Erdély keleti és Moldva északi részében a maximumok mínusz 10 fok körül alakulnak. A Bánság és Moldva déli részében 40–50 kilométer/órás sebességgel fújhat időnként a szél.
Csütörtökön a keleti, délkeleti régiókban, helyenként az ország középső részében vegyes csapadékra, jegesedésre lehet számítani.
Hetvennyolc éves korában elhunyt Antal István, volt parlamenti képviselő, a Székelyudvarhelyi városi RMDSZ szervezet alapító tagja.
Egy személy meghalt, kettő megsebesült a szerda reggel az A1-es autópályán, a Hunyad megyei Piski (Simeria) közelében történt közúti balesetben, amelyben egy személygépkocsi és egy nyergesvontató ütközött egymásnak.
Ismét mínusz 21 fok alá csökkent a hőmérséklet szerdára virradóan Székelyföldön: Gyergyóalfaluban tizedre pontosan ugyanakkora fagyot mértek, mint pár nappal korábban, Csíkszeredában pedig picivel még hidegebb is volt, mint a hétvégén.
Majdnem harmadával nőtt a felső légúti megbetegedés miatt orvoshoz fordulók száma az elmúlt héten Hargita megyében. A kórházi kezelésre szorulók száma viszont enyhén csökkent.
A román hadsereg vezérkari főnöke, Gheorghiță Vlad keddi nagyszebeni sajtótájékoztatóján kijelentette, hogy fel kell készíteni a lakosságot az ország védelmével kapcsolatos feladatok ellátására.
Egy Bákó megyei férfit hivatalosan arról értesítette a megyei szociális és gyermekvédelmi igazgatóság (DGASPC), hogy elhunyt, és emiatt elveszítette egyes jogosultságait, miközben az érintett, Eugen Popa, él és jó egészségnek örvend.
Szigorúbb feltételekhez kötné a mezőgazdasági támogatások igénylését az állam. Egy közvitán lévő törvénytervezet szerint a helyiadó-tartozással rendelkező gazdák nem kaphatják majd meg a támogatásigényléshez szükséges egyik legfontosabb igazolást.
A kormány még nem döntött a roncsautóprogram idei sorsáról – jelentette ki kedden Ploiești-en a környezetvédelmi alapkezelő (AFM) elnöke.
A romániai gazdák követelik az Európai Unió és a Mercosur-államok közötti kereskedelmi megállapodás hatályba lépésének elhalasztását mindaddig, amíg a mezőgazdasági szakmai szervezetek a hozzájárulásukat adják az egyezményhez.
Székelyföld-szerte bemutatják az Ember Maradj – Az Ákos-sztori. Eddig. című zenés portréfilmet. Az eseményekhez közönségtalálkozó is kapcsolódik, ahol a nézők személyesen találkozhatnak Kovács Ákossal.
