Új keretek közt a középiskolások – így érinti a megváltozott kerettanterv a kilencedikes diákokat

A mostani kilencedikesek 2030-ban érettségiznek majd, ők lesznek az elsők, akik két idegen nyelvből – plusz a román nyelv és irodalom a magyar diákoknak – is vizsgáznak
Fotó: Freepik
Hatalmasra nőtt az érettségi tananyaga, csúszik a tankönyvek megjelenése, és új vizsgatárgy is jön: iskolaigazgatók fejtették ki véleményüket arról, hogy a megváltozott kerettantervek miatt mi vár majd a mostani kilencedikesekre tizenkettedik végén.
Benedek Zsolt, a Marosvásárhelyi Református Kollégium igazgatója, illetve Hajdú Zoltán, a marosvásárhelyi Bolyai Farkas Elméleti Líceum vezetője is benne volt abban a munkacsoportban, amely a kisebbségi kerettantervekkel foglalkozott. Benedek Zsolt témakörébe például beletartoztak a vokacionális református teológiai osztályok, illetve a humán társadalomtudományi osztályok.
A Református Kollégium igazgatója a Székelyhonnak kifejtette,
Ezt azonban jogszabályok korlátozzák, és a törvényeket nem írhatják át. Ilyen például a kommunizmus és a holokauszt történelme vagy a latin, amelyeket kötelező oktatni. Végül kisebb csökkentés valósult meg: ahol négy óra volt, ott három maradt, így a heti keret 36-ról 33 órára csökkent.
Benedek Zsolt: az igazi problémát a 2030-tól életbe lépő új érettségi jelenti, amely a 9–12. osztály teljes anyagát számon kéri több tantárgyból
Fotó: Haáz Vince
A líceumi osztályokban korábban akár napi hét óra is előfordulhatott – a hetedikes magyar diákoknak azonban továbbra is ötből négy nap hét órájuk van.
mert a román tanterv teljes egészében kötelező, és ehhez jön még az anyanyelv tanulása. A román tagozatos tanulók ezeket nem tanulják, tehát óraszámuk 30 alá csökken, nem úgy mint a magyar diákoknak.
Az igazi problémát a 2030-tól életbe lépő új érettségi jelenti, amely a 9–12. osztály teljes anyagát számonkéri több tantárgyból, történelemből például esettanulmányokkal együtt, miközben eddig csak a 12. osztály tananyaga volt a mérvadó – emelte ki Benedek Zsolt.
Az egyéves tárgyakat – például a logikát – a diák kilencedikben tanulja, de nem biztos, hogy érettségire is azt választja majd tizenkettedikben.
Fotó: Haáz Vince
Súlyosbítja a helyzetet, hogy a magyar diákoknak a román mellett két idegen nyelvből is kompetenciavizsgát kell tenniük, meghatározott szinten, tehát nem elég, csak részt venni a vizsgán és egy akármilyen minősítést szerezni. Egy B1-es vagy B2-es német nyelvvizsga például nem mindenkinek megy könnyen, és a rendszer nem veszi figyelembe a nyelvérzék különbségeit.
– fejtette ki a Református Kollégium vezetője.
Benedek Zsolt hangsúlyozta, a közbeszerzések elhúzódnak, a nyomdai munkához is külön pályázatra van szükség, és a tankönyveket le is kell fordítani magyarra. Ezzel még senki sem kezdett foglalkozni, így
Addig a kilencedikesek teljesen új tanterv szerint tanulnak úgy, hogy a tanár sem tudja pontosan, mit tanítson, a diák pedig nem tud mibe kapaszkodni.
Hajdú Zoltán, a Bolyai Farkas Elméleti Líceum vezetője arra hívta fel a figyelmet, hogy a középiskolás tanárok megkapták az új tanítási programokat, amelyek nem annyira tartalmukban, inkább kompetenciaszemléletükben térnek el a régitől: tantárgyanként és évfolyamonként rögzítik, mit kell fejleszteni.
Az igazgató hangsúlyozta, hogy a tankönyvekre természetesen szükség van, de az oktatás nem állhat le a tankönyvek hiányában.
Hajdú Zoltán: ha például kilencedikben szövegértelmezést tanítanak, az érettségin is szerepelnie kell ilyen feladatnak, ezt a következetességet kell felépíteni
Fotó: Haáz Vince
Kiemelte, a mostani kilencedikesek számára nemcsak a követelmények változtak, hanem az is, miből kell vizsgázni. Jelenleg négy írásbeli vizsga van: román, magyar, a szaknak megfelelő kötelező tantárgy és egy szabadon választott. Újdonság, hogy
Az érettségire való felkészülés tehát gyakorlatilag kilencedikben kezdődik, bár a Bolyai iskola igazgatója nem azt javasolja, hogy a diákok már most az érettségire készüljenek, hanem hogy a szaktanároktól tudakolják meg, a kilencedikes anyagból mi lesz fontos, és azt mélyebben sajátítsák el, mert tizenkettedikben úgyis fel kell eleveníteni.
ami Hajdú Zoltán szerint könnyebb a diákoknak. A valódi nehézséget viszont abban látja, hogy a kilencedikes anyag is számít, és a kompetenciafejlesztés is kilencedikben kezdődik.
„Az eddigi fő probléma ugyanis az volt, hogy a kompetenciák ugyan szerepeltek a tantervben, de a záróvizsgák nem feltétlenül ezeket kérték számon. Ha például kilencedikben szövegértelmezést tanítanak, az érettségin is szerepelnie kell ilyen feladatnak, ezt a következetességet kell felépíteni”– fejtette ki a Bolyai Farkas Elméleti Líceum igazgatója a Székelyhonnak.
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