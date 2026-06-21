Összefogással tisztították meg a Bucsin felé vezető utat

Fotó: Parajdi Önkéntes Tűzoltóság
Kő és sár borította be vasárnap délután a Parajdot a Bucsin-tetővel összekötő országút egy szakaszát, miután a heves esőzések nyomán egy patak kilépett a medréből. Az úttestet összefogással sikerült megtisztítani.
A Parajdi Önkéntes Tűzoltók közösségi oldalukon számoltak be arról, hogy vasárnap délután a heves esőzések nyomán
a Bucsin felé vezető, 13B jelzésű országút 13-as kilométernél.
Mint írták, a parajdi és az alsósófalvi önkéntes tűzoltók, valamint a polgármesteri hivatal munkatársa közös erővel dolgoztak a helyszínen. Az összefogásnak köszönhetően sikerült megtisztítani az úttestet, és mindkét forgalmi sávot ismét biztonságosan járhatóvá tenni.
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