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Összefogással tisztították meg a Bucsin felé vezető utat

• Fotó: Parajdi Önkéntes Tűzoltóság

Fotó: Parajdi Önkéntes Tűzoltóság

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Kő és sár borította be vasárnap délután a Parajdot a Bucsin-tetővel összekötő országút egy szakaszát, miután a heves esőzések nyomán egy patak kilépett a medréből. Az úttestet összefogással sikerült megtisztítani.

Simon Virág

2026. június 21., 19:392026. június 21., 19:39

A Parajdi Önkéntes Tűzoltók közösségi oldalukon számoltak be arról, hogy vasárnap délután a heves esőzések nyomán

egy patak kilépett a medréből, és nagy mennyiségű követ, valamint sarat hordott az úttestre

a Bucsin felé vezető, 13B jelzésű országút 13-as kilométernél.

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Mint írták, a parajdi és az alsósófalvi önkéntes tűzoltók, valamint a polgármesteri hivatal munkatársa közös erővel dolgoztak a helyszínen. Az összefogásnak köszönhetően sikerült megtisztítani az úttestet, és mindkét forgalmi sávot ismét biztonságosan járhatóvá tenni.

Udvarhelyszék Parajd Közlekedés
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