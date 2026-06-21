Összefogással tisztították meg a Bucsin felé vezető utat

Kő és sár borította be vasárnap délután a Parajdot a Bucsin-tetővel összekötő országút egy szakaszát, miután a heves esőzések nyomán egy patak kilépett a medréből. Az úttestet összefogással sikerült megtisztítani.

Simon Virág 2026. június 21., 19:392026. június 21., 19:39

A Parajdi Önkéntes Tűzoltók közösségi oldalukon számoltak be arról, hogy vasárnap délután a heves esőzések nyomán

egy patak kilépett a medréből, és nagy mennyiségű követ, valamint sarat hordott az úttestre