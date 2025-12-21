Megújult az egykori oroszhegyi községháza, ahol inkubátorházat hoznak létre

A felújítás során igyekeztek megőrizni a régi épületelemeket és ötvözni ezeket a modernekkel
Fotó: Olti Angyalka
Habár késik a pályázaton elnyert támogatás utalása, mostanra felújították a régi községházát Oroszhegyben, ahol a későbbiekben még tereprendezési munkálatokat végezne az önkormányzat. Az épületben vállalkozói inkubátorházat hoznak létre.
Polgármesteri hivatal, iskola, gyógyszertár, de még a közbirtokosság székhelye is volt az elmúlt évtizedekben a régi, 1896-ban épült oroszhegyi községháza, az intézmények elköltözésével azonban rendre kiürült – nyilatkozta lapunknak Kovács Árpád polgármester. Mint mondta, nem szerették volna magára hagyni a masszív épületet, ezért is döntötték el, hogy
Ehhez azonban felújítási munkálatokra volt szükség, amelyet csak külsős forrásból tudtak biztosítani.
Terveik megvalósítása érdekében az Országos Helyreállítási Terv Programban (PNRR) nyújtottak be pályázatot, ahol 1,9 millió lejes támogatást ítéltek meg számukra, amelyhez további 700 ezer lejt kellett hozzárendeljenek. A munkálatok elvégzésének jogát a Viadukt kft. nyerte el, amely a Lareno-Fa vállalatot bízta meg az építkezéssel.
Fotó: Olti Angyalka
A polgármester rámutatott, noha a PNRR további 1,5 millió lejt kell utaljon a beígért támogatásból, ők a kivitelezővel megegyezve mostanra befejezték a projekt részét képező munkálatokat. Mi ennek az eredményét láthattuk. Egy belülről szigetelt, napelemekkel ellátott, újrafestett épületbe léphettünk be, ahol
A termeket praktikusan alakították ki, úgy, hogy többségük átjárható legyen – azaz kapcsolatban legyenek egymással –, mindemellett több mosdót is felszereltek, a mozgássérültek igényeire is figyelve. Még egy új lépcső is épült, ami nem csak tűzvédelmi szempontból fontos, de egyszerűbbé teszi a szintek közötti közlekedést. A pincében pedig nem csak a fűtésrendszert lehet megtalálni, de egy kis termet is berendeztek, ahol vendégeket fogadhatnak.
Fotó: Olti Angyalka
A felújítás legszebb része talán az, ahogy igyekeztek megőrizni a régi épületelemeket és ötvözni ezeket a modernekkel, ami valóban hangulatosra sikerült. Például a korabeli, közel 130 éves kőlépcsőkön közlekedhetünk, valamint a régi községháza megépítésekor elhelyezett feliratos kőtáblát is megtekinthettük. Az új fakeretes hőszigetelt ablakokon át ráadásul
ha Székelyudvarhely, Üknyéd vagy éppen Oroszhegy Diafalvi része felé tekintünk. Az épületben egyébként mindkét szinten 230 négyzetméteres hasznos felület van.
Nem véletlen, hogy hangulatos környezetet alakítottak ki, hiszen azt szeretnék, ha a későbbiekben megalakuló inkubátorházba 16 községbeli vállalkozó költözhetne be – tudtuk meg Kovács Árpádtól. Az intézmény létrehozásáról
hiszen azt szeretnék, hogy annak ernyője alatt működjenek egy helyi vezető megbízásával.
Természetesen még ki kell dolgozzák azt a feltételrendszert, amely alapján jelentkezhetnek a „lakók,” akik majd jelképes összegért bérelhetnek helyet. Számukra egyébként szakmai előadásokat, internetet és tanácsadást is szeretnének biztosítani, hogy megkönnyítsék mindennapjaikat.
Fotó: Olti Angyalka
Az elöljáró arról is beszélt, hogy saját költségen szeretnének még tereprendezési munkálatokat végezni: elbontanák a régi fásszínt, illetve még egy faszerkezetű épületet, ugyanakkor zöldövezeteket alakítanának ki.
Az Országos Helyreállítási Terv Program (PNRR) a kormány által kidolgozott stratégiai terv, amely meghatározza, Románia hogyan használja fel az Európai Unió helyreállítási forrásait a Covid–19 válság után. Tulajdonképpen a PNRR Románia „menetrendje” arra, hogy EU-s pénzből reformokat és beruházásokat valósítson meg 2026-ig. Románia mintegy 29 milliárd euróra jogosult: vissza nem térítendő támogatás; kedvezményes hitel. Azt azonban fontos tudni, hogy a pénz nem automatikusan jár: csak akkor érkezik, ha az ország teljesíti az előre vállalt feladatait és a beütemezett reformokat.
Fotó: Olti Angyalka
Fotó: Olti Angyalka
Fotó: Olti Angyalka
Fotó: Olti Angyalka
Az építkezéskor elhelyezett táblát is megőrizték
Fotó: Olti Angyalka
Fotó: Olti Angyalka
Fotó: Olti Angyalka
Fotó: Olti Angyalka
Fotó: Olti Angyalka
Egyetlen településen sem süllyedt olyan mélyre a hőmérő higanyszála vasárnapra virradóan, mint Székelyudvarhelyen.
Nagy teljesítményű pumpát kell beszerelnie a Harvíz Rt. vízszolgáltatónak, így szombaton délután öt óráig szünetelni fog az ivóvízszolgáltatás három székelyudvarhelyi utcában – közli a polgármesteri hivatal.
Átfogó ellenőrzést tartottak Szentegyházán a hatóságok csütörtökön, melynek nyomán 32 bírságot szabtak ki, közel 19 ezer lej értékben.
Megnyitották a síszezont a Madarasi Hargitán pénteken. Egyelőre ugyan nem áll nyitva minden pálya, de két helyszínen már lehet sízni.
Több háztartásban is szünetelni fog a vízszolgáltatás csütörtökön Székelyudvarhelyen, ugyanis meghibásodtak a víztisztító állomás szivattyúi.
Napra pontosan két évvel ezelőtt, 2023. december 18-án leomlott a székelyudvarhelyi Tamási Áron Gimnázium bentlakásának egy része, a romok négy diákot temettek maguk alá, közülük ketten életüket vesztették. A felelősségre vonás lassan halad.
Hosszú idő után újra iható a szejkefürdői forrás vize, ugyanis több hónapos munka eredményeként sikerült a szakembereknek feltárniuk a közelben lévő szennyező pontokat.
Három autó is érintett abban a balesetben, amely a 13A jelzésű országúton történt, Székelyudvarhely Farkaslaka felőli kijáratának közelében, a Szejkefürdőn kedden kora reggel. A forgalmat az érintett szakaszon lezárták.
A székelyudvarhelyi Kristóf Rebeka és édesapja, Kristóf Béla is ott lesz a Csillag születik tehetségkutató december 21-i döntőjében – osztotta meg bejegyzésében az édesapa.
Egyebek mellett az árusok kérésének eleget téve, ismét a Patkóban szervezik meg a szerdán kezdődő székelyudvarhelyi karácsonyi vásárt, ahol nem lesz hiány kulturális műsorokból – jelentette be a városvezetés.
szóljon hozzá!