Megújult az egykori oroszhegyi községháza, ahol inkubátorházat hoznak létre

A felújítás során igyekeztek megőrizni a régi épületelemeket és ötvözni ezeket a modernekkel • Fotó: Olti Angyalka

A felújítás során igyekeztek megőrizni a régi épületelemeket és ötvözni ezeket a modernekkel

Fotó: Olti Angyalka

Habár késik a pályázaton elnyert támogatás utalása, mostanra felújították a régi községházát Oroszhegyben, ahol a későbbiekben még tereprendezési munkálatokat végezne az önkormányzat. Az épületben vállalkozói inkubátorházat hoznak létre.

Fülöp-Székely Botond

2025. december 21., 16:222025. december 21., 16:22

Polgármesteri hivatal, iskola, gyógyszertár, de még a közbirtokosság székhelye is volt az elmúlt évtizedekben a régi, 1896-ban épült oroszhegyi községháza, az intézmények elköltözésével azonban rendre kiürült – nyilatkozta lapunknak Kovács Árpád polgármester. Mint mondta, nem szerették volna magára hagyni a masszív épületet, ezért is döntötték el, hogy

új funkcióval ruházzák fel: a helyi vállalkozókat segítő inkubátorházat alakítanak ott ki.

Ehhez azonban felújítási munkálatokra volt szükség, amelyet csak külsős forrásból tudtak biztosítani.

A régit ötvözték az újjal

Terveik megvalósítása érdekében az Országos Helyreállítási Terv Programban (PNRR) nyújtottak be pályázatot, ahol 1,9 millió lejes támogatást ítéltek meg számukra, amelyhez további 700 ezer lejt kellett hozzárendeljenek. A munkálatok elvégzésének jogát a Viadukt kft. nyerte el, amely a Lareno-Fa vállalatot bízta meg az építkezéssel.

Fotó: Olti Angyalka

A polgármester rámutatott, noha a PNRR további 1,5 millió lejt kell utaljon a beígért támogatásból, ők a kivitelezővel megegyezve mostanra befejezték a projekt részét képező munkálatokat. Mi ennek az eredményét láthattuk. Egy belülről szigetelt, napelemekkel ellátott, újrafestett épületbe léphettünk be, ahol

árammal működő hőszivattyúkkal biztosítják a fűtést.

A termeket praktikusan alakították ki, úgy, hogy többségük átjárható legyen – azaz kapcsolatban legyenek egymással –, mindemellett több mosdót is felszereltek, a mozgássérültek igényeire is figyelve. Még egy új lépcső is épült, ami nem csak tűzvédelmi szempontból fontos, de egyszerűbbé teszi a szintek közötti közlekedést. A pincében pedig nem csak a fűtésrendszert lehet megtalálni, de egy kis termet is berendeztek, ahol vendégeket fogadhatnak.

Fotó: Olti Angyalka

A felújítás legszebb része talán az, ahogy igyekeztek megőrizni a régi épületelemeket és ötvözni ezeket a modernekkel, ami valóban hangulatosra sikerült. Például a korabeli, közel 130 éves kőlépcsőkön közlekedhetünk, valamint a régi községháza megépítésekor elhelyezett feliratos kőtáblát is megtekinthettük. Az új fakeretes hőszigetelt ablakokon át ráadásul

pazar, panorámás látványban lehet részünk,

ha Székelyudvarhely, Üknyéd vagy éppen Oroszhegy Diafalvi része felé tekintünk. Az épületben egyébként mindkét szinten 230 négyzetméteres hasznos felület van.

Tizenhat vállalkozó használhatja

Nem véletlen, hogy hangulatos környezetet alakítottak ki, hiszen azt szeretnék, ha a későbbiekben megalakuló inkubátorházba 16 községbeli vállalkozó költözhetne be – tudtuk meg Kovács Árpádtól. Az intézmény létrehozásáról

már egyeztettek is a székelyudvarhelyi Hargita Business Center vezetőségével,

hiszen azt szeretnék, hogy annak ernyője alatt működjenek egy helyi vezető megbízásával.

Természetesen még ki kell dolgozzák azt a feltételrendszert, amely alapján jelentkezhetnek a „lakók,” akik majd jelképes összegért bérelhetnek helyet. Számukra egyébként szakmai előadásokat, internetet és tanácsadást is szeretnének biztosítani, hogy megkönnyítsék mindennapjaikat.

Fotó: Olti Angyalka

Az elöljáró arról is beszélt, hogy saját költségen szeretnének még tereprendezési munkálatokat végezni: elbontanák a régi fásszínt, illetve még egy faszerkezetű épületet, ugyanakkor zöldövezeteket alakítanának ki.

Az Országos Helyreállítási Terv Program (PNRR) a kormány által kidolgozott stratégiai terv, amely meghatározza, Románia hogyan használja fel az Európai Unió helyreállítási forrásait a Covid–19 válság után. Tulajdonképpen a PNRR Románia „menetrendje” arra, hogy EU-s pénzből reformokat és beruházásokat valósítson meg 2026-ig. Románia mintegy 29 milliárd euróra jogosult: vissza nem térítendő támogatás; kedvezményes hitel. Azt azonban fontos tudni, hogy a pénz nem automatikusan jár: csak akkor érkezik, ha az ország teljesíti az előre vállalt feladatait és a beütemezett reformokat.

Fotó: Olti Angyalka

Fotó: Olti Angyalka

Fotó: Olti Angyalka

Fotó: Olti Angyalka

Az építkezéskor elhelyezett táblát is megőrizték

Az építkezéskor elhelyezett táblát is megőrizték

Fotó: Olti Angyalka

Fotó: Olti Angyalka

Fotó: Olti Angyalka

Fotó: Olti Angyalka

Fotó: Olti Angyalka

Udvarhelyszék Oroszhegy
