Megrohamozták a székelyudvarhelyi városháza adóosztályát

Nem keveset kell várnia annak, aki a polgármesteri hivatalban fizetné be az adóját

Nem keveset kell várnia annak, aki a polgármesteri hivatalban fizetné be az adóját

Fotó: Olti Angyalka

Bár még csak március vége felé járunk, a székelyudvarhelyi adóosztályon a lakosság rohamszerűen igyekszik élni a tíz százalékos adókedvezménnyel. Pedig online fizetés esetén is érvényes e hónap végéig az adókedvezmény.

Fülöp-Székely Botond

2026. március 25., 07:512026. március 25., 07:51

2026. március 25., 08:142026. március 25., 08:14

Néhány hónapnyi kivárás után sokan döntöttek úgy, hogy mégis élnek a március végéig érvényes tíz százalékos adókedvezménnyel: jelentősen megnőtt az adófizetői hajlandóság Székelyudvarhelyen, miután adókedvezményeket fogadott el a kormány a régi épületek tulajdonosaira, valamint a fogyatékkal élőkre vonatkozóan, ugyanakkor a helyi önkormányzat lenullázta a gépjárművekre vonatkozó pótadót.

korábban írtuk

Lenullázták az autók pótadóját Székelyudvarhelyen

Elfogadták a régi épületekre vonatkozó adókedvezményeket Székelyudvarhelyen, és nullára csökkentették a gépjárművek esetében alkalmazott helyi pótadót.

Hirdetés

Kedden túlzás nélkül hosszú sorok alakultak ki a városháza adóosztályán úgy, hogy

olykor még a belső udvaron is vártak az emberek.

A sor az udvar közepéig ért

Zörgő Noémi, a polgármesteri hivatal szóvivője a Székelyhonnak elmondta, ők maguk is azt tapasztalták, hogy a tavalyi év hasonló időszakához képest lényegesen többen érkeznek adót fizetni. „Főleg az elmúlt héten többször is volt olyan, hogy

a sor az udvar közepéig ért”

– közölte. Éppen ezért az adóosztályon három pénztárt nyitottak meg, ahol hétköznaponként reggel nyolc órától délután fél háromig, valamint 16 és 18 óra között is fogadják a lakókat. Sokan

már reggel hét órától sorban állnak, és várják, hogy kinyissanak a kasszák.

Hétfőn a nap végéig a természetes személyek esetében a befizetések aránya a következőképpen alakult:

  • épületadó: 42,16 százalék,

  • területadó: 38,48 százalék,

  • járműadó: 47,27 százalék.

Fotó: Olti Angyalka

A jogi személyeknél már másabb az arány,

  • épületadó: 17,08 százalék,

  • területadó: 13,58 százalék,

  • járműadó: 30,83 százalék.

Nem kell sorban állni

Elkerülhető a sorban állás, ha például a Román Posta Bethlen-negyedi vagy éppen városközponti székhelyén fizetjük be az adót – hívta fel a figyelmet a szóvivő. Hasonló a helyzet akkor is, ha a városban kihelyezett 36 automata valamelyikét választjuk, amelyek pontos helyszíne megtalálható a városháza honlapján.

Fotó: Olti Angyalka

Szintén jó megoldás azoknak, akik el szeretnék kerülni a várakozást, ha a Ghiseul.ro portálon vagy a polgármesteri hivatal honlapján, az AvansisOnline-nal fizetik be az adójukat. Utóbbinak telefonos alkalmazása is van, az AvansisMobile.

„A felsorolt lehetőségek mindegyike esetén érvényes az e hónap végig meghirdetett tízszázalékos adókedvezmény” – erősítette meg Zörgő Noémi. Ennek ellenére

az online felületeken hétfő estig csak 3533-an fizettek adót.

A tavaly decemberi adóemelések miatt az országban, de leginkább Székelyföldön ez év elején tüntetések robbantak ki. Mint ismert, az állam hosszabb ideje küzd magas költségvetési hiánnyal (jóval az EU által elvárt 3 százalék fölött). Az Európai Unió jó ideje nyomást gyakorol a kormányra, hogy csökkentse a deficitet, különben pénzügyi szankciók vagy támogatáscsökkentések jöhetnek. Ezért a kormány bevételnövelő intézkedéseket vezetett be – vagyis súlyos adóemeléseket és új adóterheket.

Hirdetés
szóljon hozzá! Hozzászólások
Hirdetés
Hirdetés

Hirdetés

Hirdetés

A rovat további cikkei

2026. március 24., kedd

Húsvéti adománygyűjtést szerveznek Székelyudvarhelyen

Adománygyűjtést szervez a Tegyünk Egymásért Egyesület Székelyudvarhelyen, hogy segítséget nyújtsanak kisnyugdíjasoknak és nehéz helyzetben élő családoknak a húsvéti ünnepi időszakban.

2026. március 24., kedd

Hirdetés
2026. március 24., kedd

Leálltak, de ismét dolgoznak: folytatódik a székelykeresztúri tanuszoda építése

A korábbi finanszírozási nehézségek után februárban ismét elkezdődött a munka Székelykeresztúr leendő tanuszodájánál. A 30 millió lejes beruházás keretében nemcsak medence, hanem napelempark és edzőterem is épül a fenntarthatóság és a tömegsport jegyében.

2026. március 24., kedd

2026. március 24., kedd

Mutatjuk, hol adhatja le az elekromos hulladékot Székelyudvarhelyen

Idén tavasszal is megszervezik az elektromos hulladékgyűjtési akciót Székelyudvarhelyen: a városban több gyűjtőponton lehet megszabadulni az elektromos eszközöktől, valamint az elhasznált olajtól.

2026. március 24., kedd

2026. március 23., hétfő

Ami még szokatlan mifelénk: iskolaépület korszerű, otthonos terekkel

Okostáblák, lift, levegőcserélő rendszer, modern tornaterem, otthonos belső terek – huszonegyedik századi oktatási körülményeket biztosít a székelyudvarhelyi Baczkamadarasi Kis Gergely Református Kollégium új iskolaépülete.

2026. március 23., hétfő

Hirdetés
2026. március 23., hétfő

A végéhez közelednek: aszfaltozás zajlik a Bethlen Gábor utcában

Elkezdődött a kopóréteg leterítése Székelyudvarhelyen a Bethlen Gábor utcában, ezért több szakaszon is teljes útlezárásra kell számítani a következő napokban.

2026. március 23., hétfő

2026. március 23., hétfő

Székelyudvarhely irodalmi múltjáról tart előadást Balázs Imre József

Előadást tart Székelyudvarhely irodalmi hagyományairól Balázs Imre József költő, irodalomtörténész, egyetemi docens március 24-én.

2026. március 23., hétfő

2026. március 22., vasárnap

Ittas volt a sofőr, aki egy épületnek hajtott Székelyudvarhelyen

Súlyos közúti baleset történt vasárnap reggel Székelyudvarhelyen, amint arról korábban beszámoltunk, egy épületnek csapódott autójával egy sofőr. Mint időközben kiderült, az illető erősen ittas állapotban ült autóba.

2026. március 22., vasárnap

Hirdetés
2026. március 22., vasárnap

Épületnek csapódott egy autó Székelyudvarhelyen, a sofőrt eszméletlenül szállították kórházba

Közúti balesethez riasztották a tűzoltókat és mentőket Székelyudvarhelyen vasárnap délelőtt. A balesetben érintett autóvezetőt eszméletlen állapotban szállították kórházba.

2026. március 22., vasárnap

2026. március 22., vasárnap

Aszfaltozás miatt korlátozzák a forgalmat Székelyudvarhely egyik fontos útszakaszán

Hétfőn reggel aszfaltozási munkálatok kezdődnek a Bethlen Gábor utcában Székelyudvarhelyen – tájékoztat bejegyzésében a helyi polgármesteri hivatal. A kopóréteg terítése miatt több napon keresztül forgalomkorlátozásokra kell számítani.

2026. március 22., vasárnap

2026. március 22., vasárnap

Magyar diákok ezrei táborozhattak a székelykeresztúri Sóskúton

Sok ezer magyarországi fiatal táborozhatott az elmúlt években a magyar kormány segítségével felújított, Székelykeresztúrhoz tartozó sóskúti diákszállóban, akik ezáltal megismerhették Székelyföldet.

2026. március 22., vasárnap

Hirdetés
