Megrohamozták a székelyudvarhelyi városháza adóosztályát

Nem keveset kell várnia annak, aki a polgármesteri hivatalban fizetné be az adóját
Fotó: Olti Angyalka
Bár még csak március vége felé járunk, a székelyudvarhelyi adóosztályon a lakosság rohamszerűen igyekszik élni a tíz százalékos adókedvezménnyel. Pedig online fizetés esetén is érvényes e hónap végéig az adókedvezmény.
2026. március 25., 07:51
Néhány hónapnyi kivárás után sokan döntöttek úgy, hogy mégis élnek a március végéig érvényes tíz százalékos adókedvezménnyel: jelentősen megnőtt az adófizetői hajlandóság Székelyudvarhelyen, miután adókedvezményeket fogadott el a kormány a régi épületek tulajdonosaira, valamint a fogyatékkal élőkre vonatkozóan, ugyanakkor a helyi önkormányzat lenullázta a gépjárművekre vonatkozó pótadót.
Kedden túlzás nélkül hosszú sorok alakultak ki a városháza adóosztályán úgy, hogy
Zörgő Noémi, a polgármesteri hivatal szóvivője a Székelyhonnak elmondta, ők maguk is azt tapasztalták, hogy a tavalyi év hasonló időszakához képest lényegesen többen érkeznek adót fizetni. „Főleg az elmúlt héten többször is volt olyan, hogy
– közölte. Éppen ezért az adóosztályon három pénztárt nyitottak meg, ahol hétköznaponként reggel nyolc órától délután fél háromig, valamint 16 és 18 óra között is fogadják a lakókat. Sokan
Hétfőn a nap végéig a természetes személyek esetében a befizetések aránya a következőképpen alakult:
épületadó: 42,16 százalék,
területadó: 38,48 százalék,
járműadó: 47,27 százalék.
A jogi személyeknél már másabb az arány,
épületadó: 17,08 százalék,
területadó: 13,58 százalék,
járműadó: 30,83 százalék.
Elkerülhető a sorban állás, ha például a Román Posta Bethlen-negyedi vagy éppen városközponti székhelyén fizetjük be az adót – hívta fel a figyelmet a szóvivő. Hasonló a helyzet akkor is, ha a városban kihelyezett 36 automata valamelyikét választjuk, amelyek pontos helyszíne megtalálható a városháza honlapján.
Szintén jó megoldás azoknak, akik el szeretnék kerülni a várakozást, ha a Ghiseul.ro portálon vagy a polgármesteri hivatal honlapján, az AvansisOnline-nal fizetik be az adójukat. Utóbbinak telefonos alkalmazása is van, az AvansisMobile.
„A felsorolt lehetőségek mindegyike esetén érvényes az e hónap végig meghirdetett tízszázalékos adókedvezmény” – erősítette meg Zörgő Noémi. Ennek ellenére
A tavaly decemberi adóemelések miatt az országban, de leginkább Székelyföldön ez év elején tüntetések robbantak ki. Mint ismert, az állam hosszabb ideje küzd magas költségvetési hiánnyal (jóval az EU által elvárt 3 százalék fölött). Az Európai Unió jó ideje nyomást gyakorol a kormányra, hogy csökkentse a deficitet, különben pénzügyi szankciók vagy támogatáscsökkentések jöhetnek. Ezért a kormány bevételnövelő intézkedéseket vezetett be – vagyis súlyos adóemeléseket és új adóterheket.
szóljon hozzá!