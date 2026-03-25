Megrohamozták a székelyudvarhelyi városháza adóosztályát

Nem keveset kell várnia annak, aki a polgármesteri hivatalban fizetné be az adóját

Bár még csak március vége felé járunk, a székelyudvarhelyi adóosztályon a lakosság rohamszerűen igyekszik élni a tíz százalékos adókedvezménnyel. Pedig online fizetés esetén is érvényes e hónap végéig az adókedvezmény.

Fülöp-Székely Botond 2026. március 25., 07:512026. március 25., 07:51 2026. március 25., 08:142026. március 25., 08:14

Néhány hónapnyi kivárás után sokan döntöttek úgy, hogy mégis élnek a március végéig érvényes tíz százalékos adókedvezménnyel: jelentősen megnőtt az adófizetői hajlandóság Székelyudvarhelyen, miután adókedvezményeket fogadott el a kormány a régi épületek tulajdonosaira, valamint a fogyatékkal élőkre vonatkozóan, ugyanakkor a helyi önkormányzat lenullázta a gépjárművekre vonatkozó pótadót. korábban írtuk Lenullázták az autók pótadóját Székelyudvarhelyen Elfogadták a régi épületekre vonatkozó adókedvezményeket Székelyudvarhelyen, és nullára csökkentették a gépjárművek esetében alkalmazott helyi pótadót. Hirdetés Kedden túlzás nélkül hosszú sorok alakultak ki a városháza adóosztályán úgy, hogy

olykor még a belső udvaron is vártak az emberek.

A sor az udvar közepéig ért Zörgő Noémi, a polgármesteri hivatal szóvivője a Székelyhonnak elmondta, ők maguk is azt tapasztalták, hogy a tavalyi év hasonló időszakához képest lényegesen többen érkeznek adót fizetni. „Főleg az elmúlt héten többször is volt olyan, hogy

a sor az udvar közepéig ért”

– közölte. Éppen ezért az adóosztályon három pénztárt nyitottak meg, ahol hétköznaponként reggel nyolc órától délután fél háromig, valamint 16 és 18 óra között is fogadják a lakókat. Sokan

már reggel hét órától sorban állnak, és várják, hogy kinyissanak a kasszák.

Hétfőn a nap végéig a természetes személyek esetében a befizetések aránya a következőképpen alakult: épületadó: 42,16 százalék,

területadó: 38,48 százalék,

járműadó: 47,27 százalék.

A jogi személyeknél már másabb az arány, épületadó: 17,08 százalék,

területadó: 13,58 százalék,

járműadó: 30,83 százalék. Nem kell sorban állni Elkerülhető a sorban állás, ha például a Román Posta Bethlen-negyedi vagy éppen városközponti székhelyén fizetjük be az adót – hívta fel a figyelmet a szóvivő. Hasonló a helyzet akkor is, ha a városban kihelyezett 36 automata valamelyikét választjuk, amelyek pontos helyszíne megtalálható a városháza honlapján.

Szintén jó megoldás azoknak, akik el szeretnék kerülni a várakozást, ha a Ghiseul.ro portálon vagy a polgármesteri hivatal honlapján, az AvansisOnline-nal fizetik be az adójukat. Utóbbinak telefonos alkalmazása is van, az AvansisMobile. „A felsorolt lehetőségek mindegyike esetén érvényes az e hónap végig meghirdetett tízszázalékos adókedvezmény” – erősítette meg Zörgő Noémi. Ennek ellenére

az online felületeken hétfő estig csak 3533-an fizettek adót.