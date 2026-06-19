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Kijavították a megsüllyedt utat Küsmöd és Siklód között, de az aszfaltra várni kell

Nincs megsüllyedve az út, de gödrök azért keletkeztek

Nincs megsüllyedve az út, de gödrök azért keletkeztek

Fotó: Olti Angyalka

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Helyrehozták a megsüllyedt és beszakadt útszakaszt Küsmöd és Siklód között a 135-ös megyei úton, de az elkövetkező egy-két évben nem lesz ott aszfaltozás – tudtuk meg a Hargita Megye Tanácsának vezetőjétől.

Fülöp-Székely Botond

2026. június 19., 12:592026. június 19., 12:59

Külsős forrás híján saját költségvetését használva vágott bele hat évvel ezelőtt Hargita Megye Tanácsa a 135-ös megyei út Etéd és Siklód közötti tizenkét kilométeres szakaszának felújításába. Az akkor 30 millió lejesre becsült munkálatokat három részre osztották fel:

  • Etéd és Küsmöd (3,5 km);

  • Küsmöd és Siklód (4,6 km);

  • Siklód és Maros megye határa (4 km).

Haladtak, aztán megtorpantak

Az eltelt időszakban egyebek mellett hidakat erősítettek meg és építettek újjá a teljes nyomvonalon, ugyanakkor támfalakat építettek és a kövezés sem maradt el. Ezenkívül aszfaltot terítettek le Siklódon, valamint Etéd és Küsmöd között.

Tavaly azonban megtorpantak a munkálatok, hiszen több helyen is megcsúszott a talaj Siklód és Küsmöd között. A problémákat a talajvíz okozta az elkészített tanulmányok szerint.

• Fotó: Olti Angyalka Galéria

Fotó: Olti Angyalka

Noha nagyobb beruházásra nem volt pénzük a helyzet hosszútávú megoldása érdekében, a megyei önkormányzat vezetősége úgy döntött, hogy kijavítják a süllyedéseket, ezáltal pedig járhatóvá teszik az utat.

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Az elmúlt évben kezdődött meg a munka, öt méter mélyre ástak le a talaj stabilizálása érdekében, és egy ideig le is kellett zárni a problémás szakaszt.

Várni kell

A helyszínen járva az elmúlt napokban azt tapasztaltuk, hogy néhány új támfal épült az úton, ugyanakkor a korábbi süllyedéseket is helyrehozták. Az út viszonylag járható, bár az is igaz, hogy

néhány kövezett szakasz nagyon kigödrösödött.

Bíró Barna Botond, Hargita Megye Tanácsának elnöke a Székelyhonnak megerősítette, befejezték a talaj stabilizálása érdekében folytatott beavatkozásokat a problémás szakaszon.

• Fotó: Olti Angyalka Galéria

Fotó: Olti Angyalka

Idén és a következő évben nem lesznek munkálatok a zónában, látni akarják ugyanis, hogy lesznek-e újabb talajsüllyedések a forgalom jelentette terhelést követően.

Idézet
Ha újabb talajmozgások lesznek, akkor azt kezelni kell, hiszen sokkal többe fog kerülni a helyzet megoldása, ha már leaszfaltoztuk az utat

– magyarázta az elöljáró. Hozzátette, a tavaly elvégzett javítások is több millió lejbe kerültek.

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A 135-ös megyei út Küsmöd és Siklód közötti szakaszát lezárták, mert a talaj megcsúszott és több helyen beszakadt az út. A forgalmat a Maros megyei Szolokma felé terelik el, ahonnan csak egy keskeny, erdei úton lehet megközelíteni Siklódot.

Udvarhelyszék Közlekedés Etéd
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