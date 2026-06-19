Kijavították a megsüllyedt utat Küsmöd és Siklód között, de az aszfaltra várni kell

Helyrehozták a megsüllyedt és beszakadt útszakaszt Küsmöd és Siklód között a 135-ös megyei úton, de az elkövetkező egy-két évben nem lesz ott aszfaltozás – tudtuk meg a Hargita Megye Tanácsának vezetőjétől.

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Külsős forrás híján saját költségvetését használva vágott bele hat évvel ezelőtt Hargita Megye Tanácsa a 135-ös megyei út Etéd és Siklód közötti tizenkét kilométeres szakaszának felújításába. Az akkor 30 millió lejesre becsült munkálatokat három részre osztották fel:

Etéd és Küsmöd (3,5 km);

Küsmöd és Siklód (4,6 km);

Siklód és Maros megye határa (4 km).

Haladtak, aztán megtorpantak

Az eltelt időszakban egyebek mellett hidakat erősítettek meg és építettek újjá a teljes nyomvonalon, ugyanakkor támfalakat építettek és a kövezés sem maradt el. Ezenkívül aszfaltot terítettek le Siklódon, valamint Etéd és Küsmöd között.

Tavaly azonban megtorpantak a munkálatok, hiszen több helyen is megcsúszott a talaj Siklód és Küsmöd között. A problémákat a talajvíz okozta az elkészített tanulmányok szerint.