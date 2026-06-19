Kijavították a megsüllyedt utat Küsmöd és Siklód között, de az aszfaltra várni kell

Nincs megsüllyedve az út, de gödrök azért keletkeztek
Fotó: Olti Angyalka
Helyrehozták a megsüllyedt és beszakadt útszakaszt Küsmöd és Siklód között a 135-ös megyei úton, de az elkövetkező egy-két évben nem lesz ott aszfaltozás – tudtuk meg a Hargita Megye Tanácsának vezetőjétől.
Külsős forrás híján saját költségvetését használva vágott bele hat évvel ezelőtt Hargita Megye Tanácsa a 135-ös megyei út Etéd és Siklód közötti tizenkét kilométeres szakaszának felújításába. Az akkor 30 millió lejesre becsült munkálatokat három részre osztották fel:
Etéd és Küsmöd (3,5 km);
Küsmöd és Siklód (4,6 km);
Siklód és Maros megye határa (4 km).
Az eltelt időszakban egyebek mellett hidakat erősítettek meg és építettek újjá a teljes nyomvonalon, ugyanakkor támfalakat építettek és a kövezés sem maradt el. Ezenkívül aszfaltot terítettek le Siklódon, valamint Etéd és Küsmöd között.
Tavaly azonban megtorpantak a munkálatok, hiszen több helyen is megcsúszott a talaj Siklód és Küsmöd között. A problémákat a talajvíz okozta az elkészített tanulmányok szerint.
Fotó: Olti Angyalka
Noha nagyobb beruházásra nem volt pénzük a helyzet hosszútávú megoldása érdekében, a megyei önkormányzat vezetősége úgy döntött, hogy kijavítják a süllyedéseket, ezáltal pedig járhatóvá teszik az utat.
Az elmúlt évben kezdődött meg a munka, öt méter mélyre ástak le a talaj stabilizálása érdekében, és egy ideig le is kellett zárni a problémás szakaszt.
A helyszínen járva az elmúlt napokban azt tapasztaltuk, hogy néhány új támfal épült az úton, ugyanakkor a korábbi süllyedéseket is helyrehozták. Az út viszonylag járható, bár az is igaz, hogy
Bíró Barna Botond, Hargita Megye Tanácsának elnöke a Székelyhonnak megerősítette, befejezték a talaj stabilizálása érdekében folytatott beavatkozásokat a problémás szakaszon.
Fotó: Olti Angyalka
Idén és a következő évben nem lesznek munkálatok a zónában, látni akarják ugyanis, hogy lesznek-e újabb talajsüllyedések a forgalom jelentette terhelést követően.
– magyarázta az elöljáró. Hozzátette, a tavaly elvégzett javítások is több millió lejbe kerültek.
A 135-ös megyei út Küsmöd és Siklód közötti szakaszát lezárták, mert a talaj megcsúszott és több helyen beszakadt az út. A forgalmat a Maros megyei Szolokma felé terelik el, ahonnan csak egy keskeny, erdei úton lehet megközelíteni Siklódot.
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