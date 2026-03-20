Elpusztult facsemetéket pótoltak a Szarkakőnél

Ötszáz kocsánytalan tölgyet ültetett el a korábban elpusztult facsemeték helyett a Rotary Club székelyudvarhelyi csapata, valamint annak ifjúsági szervezete pénteken a Szarkakő aljánál. Az alkalmat az erdők világnapja szülte.

Több facsemete száradt ki az elmúlt időszakban a székelyudvarhelyi önkormányzat által korábban erdősített területen, ezeket pótolták a tavaly alapított ifjúsági szervezetükkel (Interact Club) közösen – fejtette ki lapunknak Szakács Sándor, a Rotary Club projektfelelőse.

Az akció során mintegy ötszáz kocsánytalan tölgyet ültettek el, amelyet a Homoród Erdőrendészeti Hivatal biztosított számukra. A megmozduláson, amely az erdőrendészeti hivatal felügyeletében zajlott, huszonötön vettek részt. „Fontos volt, hogy a fiatalok is itt voltak, hiszen ezáltal környezettudatosságra nevelhetjük őket, ugyanakkor betekintést kapnak az erdők népjóléti, ökológiai és későbbi gazdasági szerepébe” – magyarázta a nyugalmazott erdőmérnök.

Szombatra is terveik vannak, hiszen a Szejkefürdőn szeretnék pótolni a korábbi években ültetett, de mostanra elpusztult facsemetéiket. Ez esetben 15–20 darab közepes méretű hegyi juhar és kocsánytalan tölgy facsemetéről van szó.