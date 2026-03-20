Elpusztult facsemetéket pótoltak a Szarkakőnél

Huszonötön vettek részt az akcióban

Huszonötön vettek részt az akcióban

Fotó: székelyudvarhelyi Rotary Klub

Ötszáz kocsánytalan tölgyet ültetett el a korábban elpusztult facsemeték helyett a Rotary Club székelyudvarhelyi csapata, valamint annak ifjúsági szervezete pénteken a Szarkakő aljánál. Az alkalmat az erdők világnapja szülte.

Fülöp-Székely Botond

2026. március 20., 19:522026. március 20., 19:52

Több facsemete száradt ki az elmúlt időszakban a székelyudvarhelyi önkormányzat által korábban erdősített területen, ezeket pótolták a tavaly alapított ifjúsági szervezetükkel (Interact Club) közösen – fejtette ki lapunknak Szakács Sándor, a Rotary Club projektfelelőse.

Az akció során mintegy ötszáz kocsánytalan tölgyet ültettek el, amelyet a Homoród Erdőrendészeti Hivatal biztosított számukra. A megmozduláson, amely az erdőrendészeti hivatal felügyeletében zajlott, huszonötön vettek részt. „Fontos volt, hogy a fiatalok is itt voltak, hiszen ezáltal környezettudatosságra nevelhetjük őket, ugyanakkor betekintést kapnak az erdők népjóléti, ökológiai és későbbi gazdasági szerepébe” – magyarázta a nyugalmazott erdőmérnök.

Szombatra is terveik vannak, hiszen a Szejkefürdőn szeretnék pótolni a korábbi években ültetett, de mostanra elpusztult facsemetéiket. Ez esetben 15–20 darab közepes méretű hegyi juhar és kocsánytalan tölgy facsemetéről van szó.

Udvarhelyszék Székelyudvarhely Környezetvédelem
A rovat további cikkei

2026. március 20., péntek

Változások lesznek a szejkefürdői útszakaszon

Sebességmérőket helyezhetnek ki Szejkefürdőre, hogy csökkentsék a balesetek számát, döntötték el csütörtökön a székelyudvarhelyi városházán szervezett találkozón.

Változások lesznek a szejkefürdői útszakaszon
Változások lesznek a szejkefürdői útszakaszon
2026. március 20., péntek

Változások lesznek a szejkefürdői útszakaszon
Hirdetés
2026. március 19., csütörtök

Gumiabroncsok gyúltak ki egy székelyudvarhelyi ház pincéjében

Tűz ütött ki egy székelyudvarhelyi lakóház pincéjében csütörtök este, két esetkocsi is a helyszínre sietett.

Gumiabroncsok gyúltak ki egy székelyudvarhelyi ház pincéjében
Gumiabroncsok gyúltak ki egy székelyudvarhelyi ház pincéjében
2026. március 19., csütörtök

Gumiabroncsok gyúltak ki egy székelyudvarhelyi ház pincéjében
2026. március 19., csütörtök

Hozzálátnak a tavaszi lombtalanításhoz, gyűjtik a zöldhulladékot Székelyudvarhelyen

Megkezdődik a tavaszi lombtalanítás március 23. és 27. között Székelyudvarhelyen, ez idő alatt a lakók kihelyezhetik a zöldhulladékot.

Hozzálátnak a tavaszi lombtalanításhoz, gyűjtik a zöldhulladékot Székelyudvarhelyen
Hozzálátnak a tavaszi lombtalanításhoz, gyűjtik a zöldhulladékot Székelyudvarhelyen
2026. március 19., csütörtök

Hozzálátnak a tavaszi lombtalanításhoz, gyűjtik a zöldhulladékot Székelyudvarhelyen
2026. március 19., csütörtök

Egyedülálló szülőket várnak lelki feltöltődésre Székelyudvarhelyen

Bátorító és erőforrás-kereső alkalmat szervez a jövő héten a székelyudvarhelyi Egyedülálló Szülők Klubja azok számára, akik szeretnének megállni egy pillanatra, feltöltődni és új erőt meríteni a mindennapokhoz.

Egyedülálló szülőket várnak lelki feltöltődésre Székelyudvarhelyen
Egyedülálló szülőket várnak lelki feltöltődésre Székelyudvarhelyen
2026. március 19., csütörtök

Egyedülálló szülőket várnak lelki feltöltődésre Székelyudvarhelyen
Hirdetés
2026. március 18., szerda

Bemutatják Sófalvi András régész-történész új könyvét

Sófalvi András régész-történész történelmi tematikájú kötetét mutatják be március 20-án, pénteken 18 órakor a Haáz Rezső Múzeumban. A kiadvány több éves kutatómunka eredményeit összegzi a homoródszentmártoni templomvár esettanulmányaként.

Bemutatják Sófalvi András régész-történész új könyvét
Bemutatják Sófalvi András régész-történész új könyvét
2026. március 18., szerda

Bemutatják Sófalvi András régész-történész új könyvét
2026. március 16., hétfő

Egy új iskolaépület a jövőt jelenti

„Mi, magyarországiak tartozunk köszönettel az erdélyi magyarságnak, mert nemzethűségből és megmaradni akarásból ti adtok példát nekünk” – mondta Semjén Zsolt Székelyudvarhelyen, a református kollégium új épületének avatóünnepségén.

Egy új iskolaépület a jövőt jelenti
Egy új iskolaépület a jövőt jelenti
2026. március 16., hétfő

Egy új iskolaépület a jövőt jelenti
2026. március 16., hétfő

Húsz köbméternyi bükkfát foglaltak le Székelykeresztúr környékén

Tizenhat esetben szabtak ki bírságot, valamint szekereket és láncfűrészeket koboztak el a hatóságok az elmúlt hétvégén Székelykeresztúr környékén, ahol az ellenőrzések során kiderült: hivatalos iratok nélkül szállítottak faanyagot.

Húsz köbméternyi bükkfát foglaltak le Székelykeresztúr környékén
Húsz köbméternyi bükkfát foglaltak le Székelykeresztúr környékén
2026. március 16., hétfő

Húsz köbméternyi bükkfát foglaltak le Székelykeresztúr környékén
2026. március 16., hétfő

Udvarhelyszéken is elkezdik a Harvíz nagyberuházását

Az Udvarhelyszéket is érintő, mintegy háromszáz millió eurós beruházás révén új vízvezeték épül a zetevárljai víztározó és Székelyudvarhely között, valamint jelentős hálózatfejlesztések lesznek a térségben – jelentették be hétfőn Székelyudvarhelyen.

Udvarhelyszéken is elkezdik a Harvíz nagyberuházását
Udvarhelyszéken is elkezdik a Harvíz nagyberuházását
2026. március 16., hétfő

Udvarhelyszéken is elkezdik a Harvíz nagyberuházását
2026. március 16., hétfő

Lőgyakorlatot tartanak a Kerekerdőn

Lőgyakorlat kezdődik március 17-én, kedden reggel kilenc órakor a kerekerdői hegyivadász alakulatnál, amely délután négyig fog tartani – közli Székelyudvarhely Polgármesteri Hivatala.

Lőgyakorlatot tartanak a Kerekerdőn
Lőgyakorlatot tartanak a Kerekerdőn
2026. március 16., hétfő

Lőgyakorlatot tartanak a Kerekerdőn
2026. március 16., hétfő

Nincs rendben a bentlakásomlás ügyében végzett nyomozás

A székelyudvarhelyi Tamási Áron Gimnázium bentlakásánál történt tragédia után több mint két évvel hirdettek ítéletet a per előkészítő ülése nyomán. Mint kiderült, problémák vannak a nyomozati anyagban, ennek egy részét kizárta a bíróság.

Nincs rendben a bentlakásomlás ügyében végzett nyomozás
Nincs rendben a bentlakásomlás ügyében végzett nyomozás
2026. március 16., hétfő

Nincs rendben a bentlakásomlás ügyében végzett nyomozás
