Elpusztult facsemetéket pótoltak a Szarkakőnél

Huszonötön vettek részt az akcióban
Fotó: székelyudvarhelyi Rotary Klub
Ötszáz kocsánytalan tölgyet ültetett el a korábban elpusztult facsemeték helyett a Rotary Club székelyudvarhelyi csapata, valamint annak ifjúsági szervezete pénteken a Szarkakő aljánál. Az alkalmat az erdők világnapja szülte.
Több facsemete száradt ki az elmúlt időszakban a székelyudvarhelyi önkormányzat által korábban erdősített területen, ezeket pótolták a tavaly alapított ifjúsági szervezetükkel (Interact Club) közösen – fejtette ki lapunknak Szakács Sándor, a Rotary Club projektfelelőse.
Az akció során mintegy ötszáz kocsánytalan tölgyet ültettek el, amelyet a Homoród Erdőrendészeti Hivatal biztosított számukra. A megmozduláson, amely az erdőrendészeti hivatal felügyeletében zajlott, huszonötön vettek részt. „Fontos volt, hogy a fiatalok is itt voltak, hiszen ezáltal környezettudatosságra nevelhetjük őket, ugyanakkor betekintést kapnak az erdők népjóléti, ökológiai és későbbi gazdasági szerepébe” – magyarázta a nyugalmazott erdőmérnök.
Szombatra is terveik vannak, hiszen a Szejkefürdőn szeretnék pótolni a korábbi években ültetett, de mostanra elpusztult facsemetéiket. Ez esetben 15–20 darab közepes méretű hegyi juhar és kocsánytalan tölgy facsemetéről van szó.
Sebességmérőket helyezhetnek ki Szejkefürdőre, hogy csökkentsék a balesetek számát, döntötték el csütörtökön a székelyudvarhelyi városházán szervezett találkozón.
Tűz ütött ki egy székelyudvarhelyi lakóház pincéjében csütörtök este, két esetkocsi is a helyszínre sietett.
Megkezdődik a tavaszi lombtalanítás március 23. és 27. között Székelyudvarhelyen, ez idő alatt a lakók kihelyezhetik a zöldhulladékot.
Bátorító és erőforrás-kereső alkalmat szervez a jövő héten a székelyudvarhelyi Egyedülálló Szülők Klubja azok számára, akik szeretnének megállni egy pillanatra, feltöltődni és új erőt meríteni a mindennapokhoz.
Sófalvi András régész-történész történelmi tematikájú kötetét mutatják be március 20-án, pénteken 18 órakor a Haáz Rezső Múzeumban. A kiadvány több éves kutatómunka eredményeit összegzi a homoródszentmártoni templomvár esettanulmányaként.
„Mi, magyarországiak tartozunk köszönettel az erdélyi magyarságnak, mert nemzethűségből és megmaradni akarásból ti adtok példát nekünk” – mondta Semjén Zsolt Székelyudvarhelyen, a református kollégium új épületének avatóünnepségén.
Tizenhat esetben szabtak ki bírságot, valamint szekereket és láncfűrészeket koboztak el a hatóságok az elmúlt hétvégén Székelykeresztúr környékén, ahol az ellenőrzések során kiderült: hivatalos iratok nélkül szállítottak faanyagot.
Az Udvarhelyszéket is érintő, mintegy háromszáz millió eurós beruházás révén új vízvezeték épül a zetevárljai víztározó és Székelyudvarhely között, valamint jelentős hálózatfejlesztések lesznek a térségben – jelentették be hétfőn Székelyudvarhelyen.
Lőgyakorlat kezdődik március 17-én, kedden reggel kilenc órakor a kerekerdői hegyivadász alakulatnál, amely délután négyig fog tartani – közli Székelyudvarhely Polgármesteri Hivatala.
A székelyudvarhelyi Tamási Áron Gimnázium bentlakásánál történt tragédia után több mint két évvel hirdettek ítéletet a per előkészítő ülése nyomán. Mint kiderült, problémák vannak a nyomozati anyagban, ennek egy részét kizárta a bíróság.
