Elegük lett a kóborló jószágokból, felszólította a kápolnásfalusi állattartó gazdákat a szentegyházi hivatal

Felhívást intézett a kápolnásfalusi gazdákhoz Szentegyháza polgármesteri hivatala, miután az utóbbi időben több bejelentés is érkezett a község közigazgatási területén kóborló, kápolnásfalusi gazdák állatai miatt.

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A szentegyházi polgármesteri hivatal felhívása szerint – amelyet a kápolnásfalvi polgármesteri hivatal tett közzé – az őszi időszakban is előfordulhatnak hasonló esetek, ezért

arra kérik az állattartókat, hogy fokozott figyelmet fordítsanak jószágaikra, és ne hagyják őket őrizetlenül.

A felhívásban hangsúlyozzák: az állatokat úgy kell tartani, hogy azok ne juthassanak át más község vagy város közigazgatási területére.

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A gazdákat arra is figyelmeztetik, hogy