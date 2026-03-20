Egyelőre nem lesz aszfalt a Farcád és Székelylengyelfalva közötti úton

Nincs aszfalt, de jól járható az út

Habár igény lenne rá, hiszen sokan elkerülőútként használják a 137C jelzésű megyei út Farcád és Székelylengyelfalva közötti szakaszát, mégsem fogják leaszfaltozni azt a közeljövőben. Ettől függetlenül jelenleg is járható az út.

Fülöp-Székely Botond 2026. március 20., 17:002026. március 20., 17:00

Többen is úgy vélik, hogy a Bikafalva és Farcád közötti útszakasz folytatásaként érdemes lenne leaszfaltozni a 137C jelzésű megyei út Farcád és Székelylengyelfalva közötti részét is. Ez egyébként nemcsak a helyieknek lenne előnyös, hanem

egy kisebb elkerülőutat is jelentene Székelyudvarhely számára.

A Farkaslaka irányából érkezők ugyanis a Szejkefürdőn eltérve aszfaltúton, a város elkerülésével juthatnának el Bikafalvára és a környező településekre. Egyelőre nem prioritás Az említett útszakaszon autózva azt tapasztaltuk, hogy a szép tájakon áthaladó úton a nehéz tél ellenére is

viszonylag jó körülmények között lehet haladni a személygépjárművekkel – nincs is kiemelkedően sok gödör.

Az esetleges felújítás ügyében elsőként Zsombori Leventét, Felsőboldogfalva polgármesterét kérdeztük meg, aki szerint a község szempontjából mindenképp fontos szakaszról van szó, amelyen egyik iskolabuszuk is közlekedik. Mivel Hargita Megye Tanácsa adminisztrálja az útszakaszt, nekik nincs lehetőségük nagyobb felújításra, de azért igyekeznek lehetőségeik szerint besegíteni a karbantartásba. Hirdetés Arról is beszélt, hogy az elmúlt években voltak nagyobb árvízkárok a Farcád és Székelylengyelfalva közötti úton, ezt követően azonban jelentősebb kövezést végzett ott a megyei intézmény. Az elöljáró rámutatott, szerinte is jó lenne, ha le tudnák aszfaltozni az utat, de tisztában van azzal is, hogy a jelenlegi gazdasági helyzetben ez nem egy egyszerű feladat. Tovább érdeklődve a lehetőségekről Bíró Barna Botondot, a megyei tanács elnökét hívtuk telefonon. Ő közölte,

egyelőre nem prioritás, hogy korszerűsítsék a Farcád és Székelylengyelfalva közötti útszakaszt,

hiszen mindkét településre el lehet jutni aszfaltozott úton. „Ebben a gazdasági helyzetben egyszerűen nincs aktualitása az elképzelésnek” – szögezte le, majd megjegyezte, hosszú távon nem zárkóznak el egy esetleges modernizálástól.