Rovatok
MédiaTár
Szolgáltatások
Médiatér alkalmazás
App Store Google Play
Rádió GaGa alkalmazás
App Store Google Play
Hirdetés
Hirdetés

Egyelőre nem lesz aszfalt a Farcád és Székelylengyelfalva közötti úton

Nincs aszfalt, de jól járható az út

Fotó: Olti Angyalka

Megosztás Facebookon Küldés Facebook Messengeren Küldés WhatsAppon Küldés Emailben

Habár igény lenne rá, hiszen sokan elkerülőútként használják a 137C jelzésű megyei út Farcád és Székelylengyelfalva közötti szakaszát, mégsem fogják leaszfaltozni azt a közeljövőben. Ettől függetlenül jelenleg is járható az út.

Fülöp-Székely Botond

2026. március 20., 17:002026. március 20., 17:00

Megosztás Facebookon Küldés Facebook Messengeren Küldés WhatsAppon Küldés Emailben

Többen is úgy vélik, hogy a Bikafalva és Farcád közötti útszakasz folytatásaként érdemes lenne leaszfaltozni a 137C jelzésű megyei út Farcád és Székelylengyelfalva közötti részét is. Ez egyébként nemcsak a helyieknek lenne előnyös, hanem

egy kisebb elkerülőutat is jelentene Székelyudvarhely számára.

A Farkaslaka irányából érkezők ugyanis a Szejkefürdőn eltérve aszfaltúton, a város elkerülésével juthatnának el Bikafalvára és a környező településekre.

Egyelőre nem prioritás

Az említett útszakaszon autózva azt tapasztaltuk, hogy a szép tájakon áthaladó úton a nehéz tél ellenére is

viszonylag jó körülmények között lehet haladni a személygépjárművekkel – nincs is kiemelkedően sok gödör.

Fotó: Olti Angyalka

Az esetleges felújítás ügyében elsőként Zsombori Leventét, Felsőboldogfalva polgármesterét kérdeztük meg, aki szerint a község szempontjából mindenképp fontos szakaszról van szó, amelyen egyik iskolabuszuk is közlekedik. Mivel Hargita Megye Tanácsa adminisztrálja az útszakaszt, nekik nincs lehetőségük nagyobb felújításra, de azért igyekeznek lehetőségeik szerint besegíteni a karbantartásba.

Hirdetés

Arról is beszélt, hogy az elmúlt években voltak nagyobb árvízkárok a Farcád és Székelylengyelfalva közötti úton, ezt követően azonban jelentősebb kövezést végzett ott a megyei intézmény. Az elöljáró rámutatott, szerinte is jó lenne, ha le tudnák aszfaltozni az utat, de tisztában van azzal is, hogy a jelenlegi gazdasági helyzetben ez nem egy egyszerű feladat.

Tovább érdeklődve a lehetőségekről Bíró Barna Botondot, a megyei tanács elnökét hívtuk telefonon. Ő közölte,

egyelőre nem prioritás, hogy korszerűsítsék a Farcád és Székelylengyelfalva közötti útszakaszt,

hiszen mindkét településre el lehet jutni aszfaltozott úton. „Ebben a gazdasági helyzetben egyszerűen nincs aktualitása az elképzelésnek” – szögezte le, majd megjegyezte, hosszú távon nem zárkóznak el egy esetleges modernizálástól.

Fotó: Olti Angyalka

Udvarhelyszék Közlekedés
Megosztás Facebookon Küldés Facebook Messengeren Küldés WhatsAppon Küldés Emailben
Hirdetés
szóljon hozzá! Hozzászólások
Hirdetés
Hirdetés

Rádió GaGa

Rádió Csíkszék

Rádió Gyergyószék

Rádió Háromszék

Rádió Marosszék

Rádió Udvarhelyszék

Rádió GaGa

Rádió Csíkszék

Rádió Gyergyószék

Rádió Háromszék

Rádió Marosszék

Rádió Udvarhelyszék
Hirdetés
Hirdetés

A rovat további cikkei

2026. március 19., csütörtök

Gumiabroncsok gyúltak ki egy székelyudvarhelyi ház pincéjében

Tűz ütött ki egy székelyudvarhelyi lakóház pincéjében csütörtök este, két esetkocsi is a helyszínre sietett.

2026. március 19., csütörtök

Hirdetés
2026. március 19., csütörtök

Hozzálátnak a tavaszi lombtalanításhoz, gyűjtik a zöldhulladékot Székelyudvarhelyen

Megkezdődik a tavaszi lombtalanítás március 23. és 27. között Székelyudvarhelyen, ez idő alatt a lakók kihelyezhetik a zöldhulladékot.

2026. március 19., csütörtök

2026. március 19., csütörtök

Egyedülálló szülőket várnak lelki feltöltődésre Székelyudvarhelyen

Bátorító és erőforrás-kereső alkalmat szervez a jövő héten a székelyudvarhelyi Egyedülálló Szülők Klubja azok számára, akik szeretnének megállni egy pillanatra, feltöltődni és új erőt meríteni a mindennapokhoz.

2026. március 19., csütörtök

2026. március 18., szerda

Bemutatják Sófalvi András régész-történész új könyvét

Sófalvi András régész-történész történelmi tematikájú kötetét mutatják be március 20-án, pénteken 18 órakor a Haáz Rezső Múzeumban. A kiadvány több éves kutatómunka eredményeit összegzi a homoródszentmártoni templomvár esettanulmányaként.

2026. március 18., szerda

Hirdetés
2026. március 16., hétfő

Egy új iskolaépület a jövőt jelenti

„Mi, magyarországiak tartozunk köszönettel az erdélyi magyarságnak, mert nemzethűségből és megmaradni akarásból ti adtok példát nekünk” – mondta Semjén Zsolt Székelyudvarhelyen, a református kollégium új épületének avatóünnepségén.

2026. március 16., hétfő

2026. március 16., hétfő

Húsz köbméternyi bükkfát foglaltak le Székelykeresztúr környékén

Tizenhat esetben szabtak ki bírságot, valamint szekereket és láncfűrészeket koboztak el a hatóságok az elmúlt hétvégén Székelykeresztúr környékén, ahol az ellenőrzések során kiderült: hivatalos iratok nélkül szállítottak faanyagot.

2026. március 16., hétfő

2026. március 16., hétfő

Udvarhelyszéken is elkezdik a Harvíz nagyberuházását

Az Udvarhelyszéket is érintő, mintegy háromszáz millió eurós beruházás révén új vízvezeték épül a zetevárljai víztározó és Székelyudvarhely között, valamint jelentős hálózatfejlesztések lesznek a térségben – jelentették be hétfőn Székelyudvarhelyen.

2026. március 16., hétfő

Hirdetés
2026. március 16., hétfő

Lőgyakorlatot tartanak a Kerekerdőn

Lőgyakorlat kezdődik március 17-én, kedden reggel kilenc órakor a kerekerdői hegyivadász alakulatnál, amely délután négyig fog tartani – közli Székelyudvarhely Polgármesteri Hivatala.

2026. március 16., hétfő

2026. március 16., hétfő

Nincs rendben a bentlakásomlás ügyében végzett nyomozás

A székelyudvarhelyi Tamási Áron Gimnázium bentlakásánál történt tragédia után több mint két évvel hirdettek ítéletet a per előkészítő ülése nyomán. Mint kiderült, problémák vannak a nyomozati anyagban, ennek egy részét kizárta a bíróság.

2026. március 16., hétfő

2026. március 15., vasárnap

Székelyföldön hangot adtak egységnek, tiszteletnek, múltnak és jövőnek – videó

Huszárokkal, zászlókkal és kokárdákkal, tánccal és énekkel, időnként pedig elcsendesedve ünnepelték március 15-ét Csíkszeredában, Gyergyószentmiklóson, Kézdivásárhelyen, Marosvásárhelyen, a Nyergestetőn, Sepsiszentgyörgyön és Székelyudvarhelyen.

2026. március 15., vasárnap

Hirdetés
Hasznos
Médiatér
Médiatér alkalmazás
App Store Google Play
Rádió GaGa alkalmazás
App Store Google Play

Kapcsolat
Támogató szervezet: Magyar Kultúráért Alapítvány
© Székelyhon.ro 2009-2026 |
Minden jog fenntartva!