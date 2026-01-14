Rovatok
MédiaTár
Szolgáltatások
Médiatér alkalmazás
App Store Google Play
Rádió GaGa alkalmazás
App Store Google Play
Hirdetés
Hirdetés

Adófizetői kedv Székelyudvarhelyen: „kevesebb úgysem lesz, de több még lehet”

Több mint kétszázan fizettek eddig adót Székelyudvarhelyen

Több mint kétszázan fizettek adót Székelyudvarhelyen az első napon

Fotó: Olti Angyalka

Megosztás Facebookon Küldés Facebook Messengeren Küldés WhatsAppon Küldés Emailben

A jelentős emelések ellenére nem torpant meg az adófizetői kedv Székelyudvarhelyen: szerdán sorokban álltak az emberek a polgármesteri hivatal kasszái előtt. A többségnek az volt a legfontosabb, hogy legalább a tízszázalékos kedvezményt megkapják.

Fülöp-Székely Botond

2026. január 14., 14:552026. január 14., 14:55

Megosztás Facebookon Küldés Facebook Messengeren Küldés WhatsAppon Küldés Emailben

Noha korábban azt közölték, hogy csak csütörtöktől lehet befizetni a 2026-os helyi adókat Székelyudvarhely Polgármesteri Hivatalának adóosztályán, végül kedden délben jelezték, hogy már aznap megnyitották a kasszákat, hiszen hamarabb sikerült frissíteni az adatbázisukat.

„Tapsolni azért nem fogunk”

Zörgő Noémi, az intézmény szóvivője a Székelyhonnak elmondta, két pénztárt nyitottak meg a lakosság számára az adóosztályon kedden. Noha ezt későn közölték ki,

az első napon így is kétszázan fizették be az éves adójukat.

Ez a szám hasonló az előző években tapasztaltakhoz.

Szerdán mi is kisebb sorokat láttunk a kasszáknál, ezért arról érdeklődtünk az emberektől, hogy miért döntöttek a minél korábbi adóbefizetés mellett.

• Fotó: Olti Angyalka Galéria

Fotó: Olti Angyalka

„Nincs mit tenni, kevesebb úgysem lesz az adó, de több még lehet. Legalább a (március végéig érvényes – szerk. megj.) tízszázalékos kedvezménnyel szeretnénk élni, hiszen az is valami” – közölte egy idősebb házaspár. Valójában az általunk megkérdezett emberek mindegyike az említett

adókedvezmény miatt állt sorban a kasszáknál már a nyitás másnapján.

Az is egyértelmű volt, hogy senki sem örül az idéntől életbe lépett adóemeléseknek.

„Megtapsolni nem fogjuk az adóemelést, de nincs mit tenni, fizetni kell” – fogalmazott egy férfi.

Hirdetés

Egy harmadik megszólaló mindezt azzal egészítette ki, tisztában van azzal, hogy egy állami döntés miatt emelték meg az adókat, de attól még nem tartja helyesnek. Csupán abban bízik, hogy legalább helyben maradnak a befizetett összegek, a pénzt pedig a város javára lehet fordítani.

Jelentős adóemelés

A tavalyi év legutolsó tanácsülésén hagyták jóvá az önkormányzati képviselők a kormány által előírt, épületekre, gépjárművekre és mezőgazdasági területekre vonatkozó adóemeléseket.

Az ott bemutatott példákból kiderül, hogy egy 50 négyzetméteres kétszobás lakásra korábban 253 lej adót kellett fizetni, idéntől pedig már 474 lejt. Egy belterületen, D-zónában lévő, ezer négyzetméteres szántó adója 12 lejről 23 lejre emelkedett. A külterületen lévő egyhektáros, D-zónában található szántó után fizetendő adó 233 lejről 422 lejre nőtt.

Visszajáró. Nem sok... • Fotó: Olti Angyalka Galéria

Visszajáró. Nem sok...

Fotó: Olti Angyalka

A járműveknél a kis köbcentis hengerűrtartalmú és a régebbi autók (Euro 0–3) esetében jócskán nőttek az adók, az újabb, nagyobb (2200 köbcenti feletti) motorral rendelkező gépkocsik esetében viszont csökkenés tapasztalható. Egy ezer köbcentis régebbi autó után például 70 lej helyett 146 lejt kell befizetni.

korábban írtuk

Nem teketóriáznak a háromszéki adófizetők, sorban állnak a pénztáraknál
Nem teketóriáznak a háromszéki adófizetők, sorban állnak a pénztáraknál

Az emelések ellenére sok háromszéki adófizető már az első napokban törlesztette a kötelezettségeit. Kézdivásárhelyen kisebb sorok alakultak ki, Sepsiszentgyörgyön sorszámhúzást követően, hosszabb várakozással lehetett adót befizetni kedden délelőtt.

Udvarhelyszék Székelyudvarhely Társadalom Gazdaság
Megosztás Facebookon Küldés Facebook Messengeren Küldés WhatsAppon Küldés Emailben
Hirdetés
szóljon hozzá! Hozzászólások
Hirdetés
Hirdetés

Rádió GaGa

Rádió Csíkszék

Rádió Gyergyószék

Rádió Háromszék

Rádió Marosszék

Rádió Udvarhelyszék

Rádió GaGa

Rádió Csíkszék

Rádió Gyergyószék

Rádió Háromszék

Rádió Marosszék

Rádió Udvarhelyszék
Hirdetés

Ezek is érdekelhetik

Ilie Bolojan lesz az ügyvivő oktatási miniszter
Nem teketóriáznak a háromszéki adófizetők, sorban állnak a pénztáraknál
A ráadásban dőlt el, az Ágyúsok legyőzték a Sportklubot
Ilie Bolojan lesz az ügyvivő oktatási miniszter
Botlott a Brassói Corona a Bukaresti Red Hawks ellen
Legjobb Gardróbjaink: számba vettük a fotótermést
Ilie Bolojan lesz az ügyvivő oktatási miniszter
Székelyhon

Ilie Bolojan lesz az ügyvivő oktatási miniszter
Nem teketóriáznak a háromszéki adófizetők, sorban állnak a pénztáraknál
Székelyhon

Nem teketóriáznak a háromszéki adófizetők, sorban állnak a pénztáraknál
A ráadásban dőlt el, az Ágyúsok legyőzték a Sportklubot
Székely Sport

A ráadásban dőlt el, az Ágyúsok legyőzték a Sportklubot
Ilie Bolojan lesz az ügyvivő oktatási miniszter
Krónika

Ilie Bolojan lesz az ügyvivő oktatási miniszter
Botlott a Brassói Corona a Bukaresti Red Hawks ellen
Székely Sport

Botlott a Brassói Corona a Bukaresti Red Hawks ellen
Legjobb Gardróbjaink: számba vettük a fotótermést
Nőileg

Legjobb Gardróbjaink: számba vettük a fotótermést
Hirdetés

A rovat további cikkei

2026. január 12., hétfő

Ittas sofőröket kaptak el a rendőrök Székelyudvarhelyen és Zetelakán

Alig három óra különbséggel két ittas sofőrt is elkaptak a rendőrök Székelyudvarhelyen és Zetelakán a hétvégén.

Ittas sofőröket kaptak el a rendőrök Székelyudvarhelyen és Zetelakán
Ittas sofőröket kaptak el a rendőrök Székelyudvarhelyen és Zetelakán
2026. január 12., hétfő

Ittas sofőröket kaptak el a rendőrök Székelyudvarhelyen és Zetelakán
Hirdetés
2026. január 09., péntek

Névvel várják a panaszokat, a név nélkülieket figyelmen kívül hagyják

Több panasz is érkezett az ünnepi időszakban a Székelyudvarhelyi Városi Kórház sürgősségi osztályára. Az intézmény vezetősége javítani szeretne a helyzeten, ám a közösségi médiában tett névtelen bejegyzéseket egyszerűen figyelmen kívül hagyják.

Névvel várják a panaszokat, a név nélkülieket figyelmen kívül hagyják
Névvel várják a panaszokat, a név nélkülieket figyelmen kívül hagyják
2026. január 09., péntek

Névvel várják a panaszokat, a név nélkülieket figyelmen kívül hagyják
2026. január 08., csütörtök

Nagymértékű digitalizációban gondolkodik a Székelyudvarhelyi Városi Kórház

Közel 26 millió lejes beruházássorozaton van túl a Székelyudvarhelyi Városi Kórház. Az intézmény vezetősége és a polgármester nemcsak az elmúlt öt év legjelentősebb eszközvásárlásait összegezte, hanem felvázolta 2026 legfontosabb célkitűzését is.

Nagymértékű digitalizációban gondolkodik a Székelyudvarhelyi Városi Kórház
Nagymértékű digitalizációban gondolkodik a Székelyudvarhelyi Városi Kórház
2026. január 08., csütörtök

Nagymértékű digitalizációban gondolkodik a Székelyudvarhelyi Városi Kórház
2026. január 08., csütörtök

Évtizedes történetté vált a nagyszabású útfelújítás Udvarhelyszéken, aminek még mindig csak az elején tartunk

Számos jogi vita után két kivitelezővel kötött szerződést Hargita Megye Tanácsa az Udvarhelyszéken elkezdett, majd félbehagyott nagyszabású útfelújítás elvégzésére: elvileg idén folytatódhat a munka. A modernizálás elhúzódásának azonban ára lesz.

Évtizedes történetté vált a nagyszabású útfelújítás Udvarhelyszéken, aminek még mindig csak az elején tartunk
Évtizedes történetté vált a nagyszabású útfelújítás Udvarhelyszéken, aminek még mindig csak az elején tartunk
2026. január 08., csütörtök

Évtizedes történetté vált a nagyszabású útfelújítás Udvarhelyszéken, aminek még mindig csak az elején tartunk
Hirdetés
2026. január 06., kedd

Áramszünet Székelyvarság, Sikaszó és Libán térségében

Időjárási okok miatt több Hargita megyei településen is megszakadt az áramszolgáltatás kedd reggel, összesen több mint négyszáz felhasználót érint a kimaradás.

Áramszünet Székelyvarság, Sikaszó és Libán térségében
Áramszünet Székelyvarság, Sikaszó és Libán térségében
2026. január 06., kedd

Áramszünet Székelyvarság, Sikaszó és Libán térségében
2026. január 05., hétfő

Székelyudvarhelyen is emlékezetes maradhat az idei adók befizetése

Leghamarabb január közepétől lehet befizetni a 2026-os helyi adókat Székelyudvarhelyen, ám akik ezt március 31-ig megteszik, 10 százalékos kedvezményben részesülnek. Idén sok esetben megduplázódnak az adóterhek.

Székelyudvarhelyen is emlékezetes maradhat az idei adók befizetése
Székelyudvarhelyen is emlékezetes maradhat az idei adók befizetése
2026. január 05., hétfő

Székelyudvarhelyen is emlékezetes maradhat az idei adók befizetése
2026. január 05., hétfő

Elhunyt Kovács Ágnes nyugalmazott magyartanárnő, a Nőileg egykori főszerkesztője

Súlyos betegséget követően elhunyt Kovács Ágnes, székelyudvarhelyi nyugalmazott magyar szakos tanárnő, a Nőileg egykori főszerkesztője.

Elhunyt Kovács Ágnes nyugalmazott magyartanárnő, a Nőileg egykori főszerkesztője
Elhunyt Kovács Ágnes nyugalmazott magyartanárnő, a Nőileg egykori főszerkesztője
2026. január 05., hétfő

Elhunyt Kovács Ágnes nyugalmazott magyartanárnő, a Nőileg egykori főszerkesztője
Hirdetés
2026. január 04., vasárnap

Ezek voltak a legnépszerűbb és a legkülönlegesebb keresztnevek tavaly Székelyudvarhelyen

Tavaly 1032 kisbaba jött világra Székelyudvarhelyen, csaknem százzal kevesebb, mint egy évvel korábban. Mutatjuk, hogy milyen keresztneveket választottak leggyakrabban az udvarhelyszéki szülők, ugyanakkor a ritkább, különlegesebb neveket is.

Ezek voltak a legnépszerűbb és a legkülönlegesebb keresztnevek tavaly Székelyudvarhelyen
Ezek voltak a legnépszerűbb és a legkülönlegesebb keresztnevek tavaly Székelyudvarhelyen
2026. január 04., vasárnap

Ezek voltak a legnépszerűbb és a legkülönlegesebb keresztnevek tavaly Székelyudvarhelyen
2026. január 03., szombat

Medvét láttak a Szejkén

Medvét láttak szombat késő délután a Székelyudvarhely melletti Szejkefürdőn. A hatóságok Ro-Alert üzenetben figyelmeztették a lakosságot.

Medvét láttak a Szejkén
Medvét láttak a Szejkén
2026. január 03., szombat

Medvét láttak a Szejkén
2026. január 03., szombat

Elpusztult medvére bukkantak egy épülő ingatlanban Máréfalván – videóval

Vélhetően autó ütötte el a medvét, amelynek tetemét Máréfalva községben, a Máréfalvi patak nevű részen találták meg pénteken este egy épülő ingatlanban.

Elpusztult medvére bukkantak egy épülő ingatlanban Máréfalván – videóval
Elpusztult medvére bukkantak egy épülő ingatlanban Máréfalván – videóval
2026. január 03., szombat

Elpusztult medvére bukkantak egy épülő ingatlanban Máréfalván – videóval
Hirdetés
Hasznos
Médiatér
Médiatér alkalmazás
App Store Google Play
Rádió GaGa alkalmazás
App Store Google Play

Kapcsolat
Támogató szervezet: Magyar Kultúráért Alapítvány
© Székelyhon.ro 2009-2026 |
Minden jog fenntartva!