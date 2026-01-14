Adófizetői kedv Székelyudvarhelyen: „kevesebb úgysem lesz, de több még lehet”

Több mint kétszázan fizettek adót Székelyudvarhelyen az első napon

A jelentős emelések ellenére nem torpant meg az adófizetői kedv Székelyudvarhelyen: szerdán sorokban álltak az emberek a polgármesteri hivatal kasszái előtt. A többségnek az volt a legfontosabb, hogy legalább a tízszázalékos kedvezményt megkapják.

Fülöp-Székely Botond 2026. január 14., 14:552026. január 14., 14:55

Noha korábban azt közölték, hogy csak csütörtöktől lehet befizetni a 2026-os helyi adókat Székelyudvarhely Polgármesteri Hivatalának adóosztályán, végül kedden délben jelezték, hogy már aznap megnyitották a kasszákat, hiszen hamarabb sikerült frissíteni az adatbázisukat. „Tapsolni azért nem fogunk” Zörgő Noémi, az intézmény szóvivője a Székelyhonnak elmondta, két pénztárt nyitottak meg a lakosság számára az adóosztályon kedden. Noha ezt későn közölték ki,

az első napon így is kétszázan fizették be az éves adójukat.

Ez a szám hasonló az előző években tapasztaltakhoz. Szerdán mi is kisebb sorokat láttunk a kasszáknál, ezért arról érdeklődtünk az emberektől, hogy miért döntöttek a minél korábbi adóbefizetés mellett.

Fotó: Olti Angyalka

„Nincs mit tenni, kevesebb úgysem lesz az adó, de több még lehet. Legalább a (március végéig érvényes – szerk. megj.) tízszázalékos kedvezménnyel szeretnénk élni, hiszen az is valami” – közölte egy idősebb házaspár. Valójában az általunk megkérdezett emberek mindegyike az említett

adókedvezmény miatt állt sorban a kasszáknál már a nyitás másnapján.

Az is egyértelmű volt, hogy senki sem örül az idéntől életbe lépett adóemeléseknek. „Megtapsolni nem fogjuk az adóemelést, de nincs mit tenni, fizetni kell” – fogalmazott egy férfi. Hirdetés Egy harmadik megszólaló mindezt azzal egészítette ki, tisztában van azzal, hogy egy állami döntés miatt emelték meg az adókat, de attól még nem tartja helyesnek. Csupán abban bízik, hogy legalább helyben maradnak a befizetett összegek, a pénzt pedig a város javára lehet fordítani. Jelentős adóemelés A tavalyi év legutolsó tanácsülésén hagyták jóvá az önkormányzati képviselők a kormány által előírt, épületekre, gépjárművekre és mezőgazdasági területekre vonatkozó adóemeléseket. Az ott bemutatott példákból kiderül, hogy egy 50 négyzetméteres kétszobás lakásra korábban 253 lej adót kellett fizetni, idéntől pedig már 474 lejt. Egy belterületen, D-zónában lévő, ezer négyzetméteres szántó adója 12 lejről 23 lejre emelkedett. A külterületen lévő egyhektáros, D-zónában található szántó után fizetendő adó 233 lejről 422 lejre nőtt.

Visszajáró. Nem sok... Fotó: Olti Angyalka