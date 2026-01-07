Túlméretes szállítmányok lassítják a forgalmat az ország több közútján

Szerdán két túlméretes szállítmány lassítja a forgalmat több közúton az ország nyugati részében – közölte a román rendőrség közlekedési tájékoztató központja (Infotrafic).

Az Agerpres által ismertetett közlemény szerint az első, rakománnyal együtt 169,2 tonna tömegű kamionból álló szállítmány a következő útvonalon halad Sellenberktől (Szeben megye) a borsi autópálya-határátkelőig: 1-es országút – A1-es autópálya – A10-es autópálya – A3-as autópálya – 1-es országút – 767J megyei út – Nagyvárad körgyűrű – 16-os gyorsforgalmi út – A3-as sztráda.

A második szállítmány egy 99 tonna tömegű kamionból áll és a következő útvonalon halad: nagylaki határátkelő – A1-es sztráda – 68A országút – A1 – A10 – A3 – 1-es országút – Kolozsvár.

Csütörtök reggel 8 órakor pedig egy három kamionból álló konvojt indítanak útnak Nagyszebenből. A Bojca felé tartó szállítmány az A1-es autópályán és a 106-os megyei úton fog haladni. Mindegyik kamion 48 méter hosszú és rakománnyal együtt 116 tonna.

A szállítmányokat rendőrautók kísérik.