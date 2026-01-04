További havazás érkezik Székelyföldre, több napig kitart a télies idő

Az ország területének jelentős részére érvényes, narancssárga és sárga jelzésű riasztásokat adott ki vasárnap az Országos Meteorológiai Szolgálat (ANM) a havazás miatt.

Erdély nagy részére, a Bánságra, Olténia nyugati és északi területeire, valamint a Déli- és a Nyugati-Kárpátokra sárga jelzésű riasztás érvényes hétfőn 10 óráig. Itt a lehulló csapadék mennyisége eléri a 15–25 litert négyzetméterenként,

a hegyekben 20–25 centiméteres, az alacsonyabban fekvő területeken 10–20 centiméteres hóréteg rakódik le.

A hegyekben 50–70 km/órás sebességgel fújhat a szél, 1700 méter magasság fölött a széllökések sebessége elérheti az óránkénti 70–85 km-t.

Krassó-Szörény, Mehedinți, Gorj és Hunyad megye hegyvidéki területein rossz időre figyelmeztető narancssárga riasztás van érvényben hétfő reggelig. Itt a friss hóréteg vastagsága eléri a 25–30 cm-t, és hóviharokra is számítani lehet.

Hétfő reggeltől keddig a hegyvidéki területeken havazásra figyelmeztető sárga jelzésű riasztás lesz érvényben, míg Erdélyben, Máramarosban, a Bánságban, Körösvidéken, Moldvában, Olténia északi részén és Északkelet-Munténiában