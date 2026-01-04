További havazás érkezik Székelyföldre, több napig kitart a télies idő

Fotó: Országos Meteorológiai Szolgálat
Az ország területének jelentős részére érvényes, narancssárga és sárga jelzésű riasztásokat adott ki vasárnap az Országos Meteorológiai Szolgálat (ANM) a havazás miatt.
Erdély nagy részére, a Bánságra, Olténia nyugati és északi területeire, valamint a Déli- és a Nyugati-Kárpátokra sárga jelzésű riasztás érvényes hétfőn 10 óráig. Itt a lehulló csapadék mennyisége eléri a 15–25 litert négyzetméterenként,
A hegyekben 50–70 km/órás sebességgel fújhat a szél, 1700 méter magasság fölött a széllökések sebessége elérheti az óránkénti 70–85 km-t.
Krassó-Szörény, Mehedinți, Gorj és Hunyad megye hegyvidéki területein rossz időre figyelmeztető narancssárga riasztás van érvényben hétfő reggelig. Itt a friss hóréteg vastagsága eléri a 25–30 cm-t, és hóviharokra is számítani lehet.
Hétfő reggeltől keddig a hegyvidéki területeken havazásra figyelmeztető sárga jelzésű riasztás lesz érvényben, míg Erdélyben, Máramarosban, a Bánságban, Körösvidéken, Moldvában, Olténia északi részén és Északkelet-Munténiában
A meteorológusok szerint a csapadékos idő az ország egész területén kitart január 9-ig, péntekig – ismerteti az előrejelzést az Agerpres.
Ilie Bolojan miniszterelnök szombat este azt nyilatkozta, bízik benne, hogy január 16-i ülésén az alkotmánybíróság dönteni fog a bírák és ügyészek különnyugdíját szabályozó törvénytervezettel kapcsolatos beadványról.
Az idei tél legalacsonyabb hőmérsékletét mérték vasárnapra virradóan Székelyföldön: Gyergyóalfaluban mínusz 17,2 Celsius-fokig hűlt a levegő.
Az előző évhez képest 2025-ben 48 százalékkal növelte utasforgalmát a Brassó-Vidombák Nemzetközi Repülőtér – jelentette be Adrian Veștea Brassó megyei tanácselnök.
A hóval borított útszakaszokról tett közzé helyzetjelentést a Brassói Regionális Út- és Hídügyi Igazgatóság (DRDP). A legtöbb szakaszon három centiméternél nem vastagabb a hóréteg.
Az elmúlt 24 órában 83 riasztás érkezett a hegyimentő szolgálathoz, amelynek munkatársai 85 embernek nyújtottak segítséget -– tájékoztatott szombaton a Salvamont.
A román légierő egyik C-27J Spartan típusú repülőgépe szállítja Svájcból Párizsba a Crans-Montanában történt újévi tűzeset hat sérültjét.
Az új év első napjai meghozták a rég várt havazást Romániában, Székelyföld legnagyobb részét is hótakaró borította be szombat reggelre. A legjelentősebb hóréteg Gyergyó- és Marosszéken rakódott le.
A következő napokra érvényes, csapadékra, havazásra, erős szélre és hóviharokra figyelmeztető előrejelzést adott ki szombaton az Országos Meteorológiai Szolgálat (ANM).
A kedvezőtlen időjárás miatt megszakadt az áramszolgáltatás Szováta és Korond környékén szombat reggel. Több mint 7 ezer háztartás maradt villany nélkül.
A következő három napban az ország teljes hegyvidékén jelentős havazás várható, amely nyomán jelentősen megnövekszik a hóréteg és nő a lavinák kialakulásának veszélye – közölte pénteken az Országos Meteorológiai Szolgálat.
