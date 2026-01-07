Rovatok
Tovább fogy és idősödik Hargita megye lakossága

Képalá: A megye nagyobb városainak – Csíkszeredának, Székelyudvarhelynek, Gyergyószentmiklósnak és Maroshévíznek – is csökkent a lakossága 2025 első felében. Képünk illusztráció

Hargita megye nagyobb városainak – Csíkszeredának, Székelyudvarhelynek, Gyergyószentmiklósnak és Maroshévíznek – is csökkent a lakossága 2025 első felében

Fotó: Haáz Vince

A születések száma jelentősen csökkent, az idősek lélekszáma nőtt, a legaggasztóbb mértékű népességfogyás pedig a 30–34 évesek korcsoportjában tapasztalható. Hargita megyében – nem meglepő módon – 2025-ben is folytatódott a demográfiai lejtmenet.

Széchely István

2026. január 07., 08:022026. január 07., 08:02

A folyamatos népességcsökkenés demográfiai öregedéssel párosul, ami tovább nehezíti a megye népességének hosszú távú fenntarthatóságát – állapítja meg a 2025-ös esztendő első félévi népességmozgási adatait összegző jelentésében a Hargita Megyei Statisztikai Hivatal. Csökkent a megye népessége (a négy megyei jogú város mindegyikében egyenként is ez tapasztalható), akárcsak a születések és a fiatal felnőttek száma, derül ki az adatokból.

Kis községnyi népességcsökkenés

A megye lakhely szerinti népessége 322 022 főt tett ki a 2025-ös esztendő közepén, ami csökkenést mutat az egy évvel korábbi 323 213-hoz képest:

1191-gyel csökkent a lakosság egy év alatt, ami 0,37 százalékot jelent.

A csökkenés azonban a valóságban valószínűleg ennél valamivel magasabb lenne, ha a lakhely szerinti népességből levonnánk azokat az elvándoroltakat, akik továbbra is rendelkeznek ugyan érvényes romániai személyazonossági igazolvánnyal, de külföldön élnek.

A nemek szerinti megoszlást tekintve a nők valamivel többen vannak, a megye lakosságának 50,83 százalékát teszik ki, a népességfogyás azonban a férfiak körében magasabb, de nem jelentősen, és a statisztikai hivatal szerint a csökkenés mindkét nem esetében viszonylag állandó.

Az aggasztóbb adatok

A csökkenés nem egyformán oszlik meg az egyes korcsoportokban, sőt némelyiknél gyarapodás mutatható ki. Azonban a 0–19 éves korosztály minden csoportjában (0–4, 5–9, 10–14, 15–19 évesek) fogyást mutatnak a statisztikai hivatal adatai, ami csökkenő születési rátára és a lakosság további öregedésére utal. Leginkább a 0–4 évesek (–523), valamint a 10–14 évesek (–328) száma csökkent 2024 azonos időszakához mérve.

Népességfogyás és elöregedés: nem túl biztató. Képünk illusztráció • Fotó: Haáz Vince Galéria

Népességfogyás és elöregedés: nem túl biztató. Képünk illusztráció

Fotó: Haáz Vince

A 20–24, 25–29 és 35–39 évesek korcsoportjában enyhe, összesen 445 fős növekedést mutatnak az adatok,

a 30–34 éves korosztály esetében viszont drasztikus, 1705 fős csökkenést. Ez valószínűleg a belföldi vagy külföldi elvándorlással magyarázható,

jegyzi meg a statisztikai hivatal jelentése.

Az 55–59 évesek körében viszont jelentős, 1735 fős növekedés történt – ez a korosztály tehát egyre fontosabb részét képezi a felnőtt lakosságnak, noha a legnépesebb továbbra is 45–49 évesek korcsoportja. Növekedett ugyanakkor a 70 évnél idősebbek lélekszáma is. Az egyes korcsoportokban mért változásokat az alábbiakban listázzuk:

  • 0–4 évesek: –523 fő

  • 5–9 évesek: –145 fő

  • 10–14 évesek: –328 fő

  • 15–19 évesek: –62 fő

  • 20–24 évesek: +25 fő

  • 25–29 évesek: +168 fő

  • 30–34 évesek: –1705 fő

  • 35–39 évesek: +152 fő

  • 40–44 évesek: –727 fő

  • 45–49 évesek: –252 fő

  • 50–54 évesek: +114 fő

  • 55–59 évesek: +1735 fő

  • 60–64 évesek: –121 fő

  • 65–69 évesek: –927 fő

  • 70–74 évesek: +340 fő

  • 75–79 évesek: +654 fő

  • 80–84 évesek: +168 fő

  • 85 év felettiek: +243 fő

A megye nagyobb városainak is csökkent a lakossága 2025 első felében,

  • Csíkszeredában 331-gyel,

  • Székelyudvarhelyen 305-tel,

  • Gyergyószentmiklóson 218-cal,

  • Maroshévízen 157-tel.

Enyhe növekedés leginkább vidéken tapasztalható: e tekintetben Csíkszentlélek áll az első helyen 56 fős gyarapodással, a második Csíkpálfalva (+50), a harmadik pedig Parajd (+39). A megye lakosságának nagyobbik része, 56,8 százaléka továbbra is vidéken él, a városiak a népesség 43,2 százalékát teszik ki.

Közel tíz százalékkal csökkent a születések száma

Nem túl bíztató adat a megye népességfogyási és elöregedési tendenciáját tekintve az sem, hogy egyik évről a másikra szinte tíz százalékkal csökkent a születések száma. A megyei statisztikai hivatal adatai szerint 2025 januárjától június végéig 1155 születést jegyeztek fel megyeszerte, ami 9,5 százalékkal kevesebb a 2024 azonos időszakában regisztrált 1276-nál.

Az elhunytak száma ugyan enyhén csökkent 2025 első felében 2024-hez képest (mínusz 2,3 százalék), de az elhalálozások száma (1892) még így is 63 százalékkal meghaladta a születésekét. Ráadásul erősödött is a negatív szaporulat, hiszen

  • 2024 első felében 660 volt a különbség a születések és az elhalálozások száma között,

  • 2025 első felében viszont 737, ami 12 százalékos növekedést jelent.

Hargita megye Társadalom
Hirdetés
