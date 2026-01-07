Tovább fogy és idősödik Hargita megye lakossága

Hargita megye nagyobb városainak – Csíkszeredának, Székelyudvarhelynek, Gyergyószentmiklósnak és Maroshévíznek – is csökkent a lakossága 2025 első felében

A születések száma jelentősen csökkent, az idősek lélekszáma nőtt, a legaggasztóbb mértékű népességfogyás pedig a 30–34 évesek korcsoportjában tapasztalható. Hargita megyében – nem meglepő módon – 2025-ben is folytatódott a demográfiai lejtmenet.

Széchely István 2026. január 07., 08:022026. január 07., 08:02

A folyamatos népességcsökkenés demográfiai öregedéssel párosul, ami tovább nehezíti a megye népességének hosszú távú fenntarthatóságát – állapítja meg a 2025-ös esztendő első félévi népességmozgási adatait összegző jelentésében a Hargita Megyei Statisztikai Hivatal. Csökkent a megye népessége (a négy megyei jogú város mindegyikében egyenként is ez tapasztalható), akárcsak a születések és a fiatal felnőttek száma, derül ki az adatokból. Kis községnyi népességcsökkenés A megye lakhely szerinti népessége 322 022 főt tett ki a 2025-ös esztendő közepén, ami csökkenést mutat az egy évvel korábbi 323 213-hoz képest:

1191-gyel csökkent a lakosság egy év alatt, ami 0,37 százalékot jelent.

A csökkenés azonban a valóságban valószínűleg ennél valamivel magasabb lenne, ha a lakhely szerinti népességből levonnánk azokat az elvándoroltakat, akik továbbra is rendelkeznek ugyan érvényes romániai személyazonossági igazolvánnyal, de külföldön élnek. Hirdetés A nemek szerinti megoszlást tekintve a nők valamivel többen vannak, a megye lakosságának 50,83 százalékát teszik ki, a népességfogyás azonban a férfiak körében magasabb, de nem jelentősen, és a statisztikai hivatal szerint a csökkenés mindkét nem esetében viszonylag állandó. Az aggasztóbb adatok A csökkenés nem egyformán oszlik meg az egyes korcsoportokban, sőt némelyiknél gyarapodás mutatható ki. Azonban a 0–19 éves korosztály minden csoportjában (0–4, 5–9, 10–14, 15–19 évesek) fogyást mutatnak a statisztikai hivatal adatai, ami csökkenő születési rátára és a lakosság további öregedésére utal. Leginkább a 0–4 évesek (–523), valamint a 10–14 évesek (–328) száma csökkent 2024 azonos időszakához mérve.

Népességfogyás és elöregedés: nem túl biztató. Képünk illusztráció Fotó: Haáz Vince

A 20–24, 25–29 és 35–39 évesek korcsoportjában enyhe, összesen 445 fős növekedést mutatnak az adatok,

a 30–34 éves korosztály esetében viszont drasztikus, 1705 fős csökkenést. Ez valószínűleg a belföldi vagy külföldi elvándorlással magyarázható,