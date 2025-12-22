Tömbházak csendjét megzavaró téli rituálé: medvebőrbe bújt dobosok tánca

A hagyomány szerint a hangos, medvebőrös rituálé a rossz erők elűzését és a természet megújulását jelképezi
Fotó: Olvasói felvétel
Míg az adventi időszak a legtöbbek számára az elcsendesedésről szól, országszerte – így Székelyföld városaiban is – évről évre megjelennek a hangos dobszóval kísért, medvebőrbe öltözött csoportok. A látványos, de zajos népszokás megosztja a közvéleményt.
2025. december 22., 16:272025. december 22., 16:27
2025. december 22., 17:322025. december 22., 17:32
Minden év vége elmaradhatatlan látványa a román kolindálás egy archaikus formája, a „medvetáncoltatás“, amely Székelyföld nagyobb városaiban is fel-feltűnik – a román vidékről érkezők
A jelenséget egyre többen tartják zavarónak, így egyre gyakrabban válik viták forrásává a modern városi környezetben. Brassóban a helyzet odáig fajult, hogy Sorin Bâscă önkormányzati képviselő nyilvánosan kérte a hatóságok közbelépését.
A brasovromania oldal idézi is a szociáldemokrata politikus bejegyzését, amelyben arról beszél, hogy szerinte a hordozható hangszórókkal és dobokkal járó kolindálások már nem kapcsolódnak szorosan a hagyományos ünnepi szokásokhoz,
A tanácsos egy nyilvános bejegyzésben arról számolt be, hogy egyeztetett a brassói helyi rendőrség vezetésével, és arra biztatta a lakosságot, hogy jelezzék azokat az eseteket, amikor hangoskodókat látnak a lakónegyedekben. Megfogalmazása szerint
A bejegyzés nyomán megosztottá vált a közvélemény. Többen a hagyományok védelmében szólaltak fel, hangsúlyozva, hogy a kolindálás e formája a karácsonyi időszak szerves része, és nem lenne szabad rendőrségi ügyként kezelni. Mások ugyanakkor egyetértettek abban, hogy
Olvasóink jelzése szerint Hargita megye városaiban, Csíkszeredában és Székelyudvarhelyen is lehet időnként találkozni ilyen csoportokkal az esztendők utolsó napjaiban, megnyilvánulásaik zavaróan hatnak az utcán és a lakónegyedekben. Egyik olvasónk arra tért ki, hogy
Katona Lóránt, a székelyudvarhelyi helyi rendőrség megbízott vezetője érdeklődésünkre kifejtette, egy bejelentés érkezett hozzájuk idén, ám mire kollégái a helyszínre értek, már nem találták ott a hagyományőrző csoportot.
Ugyanakkor azt is elmondta, hogy tapasztalataik szerint ezek a csoportok átutazóban vannak a városokban,
Hozzátette: az ünnepi időszakban is fontos figyelni, hogy kinek adományozunk, ugyanis sok koldus és csaló jár házról házra, ezeket érdemes azonnal jelenteni a helyi vagy az állami rendőrségnél.
Medvetánc (románul jocul ursului)
A medvetánc a kereszténység előtti időkre visszanyúló téli rituálé, amely a természet halálát és újjászületését jelképezi. Mircea Eliade vallástörténész szerint az ilyen állatmaszkos szokások a karácsonyestétől vízkeresztig tartó időszakban voltak elterjedtek, és eredetileg a ciklikus megújuláshoz, valamint a holtak visszatérésének hiedelméhez kapcsolódtak. A dák hagyományban a medve szent és védelmező állat volt. Romulus Vulcănescu etnológus feljegyzései szerint a medvebőr nem puszta viselet, hanem rituális maszk volt, amely az ősi kárpáti medvekultusz részeként szolgált – olvasható az evz.ro oldalon.
