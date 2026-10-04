Több mint ötszáz sofőrből lett gyalogos egy nap alatt

Szombaton országszerte 530 járművezetőnek vonták be a jogosítványát, 143-nak gyorshajtás, 68-nak alkohol hatása alatti vezetés miatt – derül ki a Román Rendőrség vasárnapi közleményéből.

Székelyhon 2026. október 04., 13:382026. október 04., 13:38

A tájékoztatás szerint – melyet az Agerpres idéz – a közlekedésrendészet munkatársai 137 közlekedési bűncselekményt állapítottak meg az elmúlt nap, és bevonták 433 jármű forgalmi engedélyét.

Szombaton országszerte 2913 esetben volt szükség rendőri intézkedésre,